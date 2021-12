PARANORMAL: Cazul gemenelor din Anglia anilor '60 care aduce dovezi cu privire la reîncarnare!

Reîncarnarea sau metempsihoza este o credinţă de natură religioasă sau un concept filosofic răspândit pe tot globul încă din Antichitate. Mai ales în cultele religioase din India, reîncarnarea joacă un rol central şi presupune continuarea vieţii după moarte, prin transferul părţii spirituale a unei persoane într-un nou trup sau formă de existenţă.

Despre reîncarnare vorbesc şi marii filosofi greci antici, dar acest concept a fost întâlnit şi la alte populaţii, inclusiv la triburi din zona Amazonului, aborigenii australieni sau societăţile tribale siberiene. Lumea ştiinţifică, în general, respinge, însă, acest fenomen. Cu toate acestea, cazul gemenelor Pollock din Marea Britanie, reprezintă pentru susţinătorii reîncarnării una dintre cele mai bune dovezi. Cazul a atras şi atenţia oamenilor de ştiinţă, devenind unul dintre cele mai mari mistere din istorie.

Întreaga poveste a început cu moartea tragică a două fetiţe pe data de 5 mai 1957 în localitatea Hexham, din Anglia. Joanna avea 11 ani, iar sora sa Jaqueline doar şase. Erau fiicele lui John şi Florence Pollock, o familie de mici antreprenori britanici, care deţineau o băcănie şi o firmă de distribuţie a laptelui. În acea zi de duminică, Joanna şi Jaqueline au plecat cu părinţii la slujbă. Fetele au fugit înainte pentru a ocupa un loc cât mai bun în biserică. Grăbite, nu au observat o maşină scăpată de sub control, care a tăiat curba şi le-a izbit în plin. Copilele au murit pe loc în urma impactului, iar un alt copil aflat cu ele a fost rănit grav şi a murit în drum spre spital. Familia Pollock a fost efectiv devastată, iar pentru a face faţă dramei prin care trecea Florence Pollock a strâns toate jucăriile şi lucrurile fetiţelor şi le-a depozitat în podul casei. Pentru o perioadă, soţii s-au mutat şi în alt oraş, iar la scurt timp după moartea fetiţelor, Florence a rămas gravidă în speranţa că va umple golul lăsat de Joanna şi Jaquelline. După nouă luni, s-au născut două fetiţe gemene, Jennifer şi Gillian.

Odată cu naşterea gemenelor, soţii Pollock au realizat că există o serie de coincidenţe bizare. Un semn din naştere al lui Jennifer era identic cu cel al surorii sale moarte, Jaqueline. În plus, Gillian semăna comportamental cu sora sa Joanna, iar Jennifer cu Jaquelline. Erau diferite fizic faţă de surorile ucise în accidentul rutier, dar identice ca şi comportament. Când gemenele au împlinit patru ani, cei doi soţi au suferit un adevărat şoc atunci când Gillian şi Jennifer au cerut cu insistenţă jucării care au aparţinut surorilor decedate, jucării pe care nu le văzuseră niciodată şi despre care nimeni nu le povestise. John Pollock a adus cutia cu jucării care aparţinuse fiicelor sale moarte şi a rămas uimit atunci când gemenele le-au recunoscut după nume, tratându-le cu mare afecţiune, ca şi cum le-ar fi fost dor de ele.

Mai mult decât atât, gemenele au afirmat că păpuşile, preferatele surorilor decedate, erau "de la Moş Crăciun", ceea ce era adevărat. Cel mai şocant, pentru părinţi, a fost întoarcerea la casa din Hexham. Odată ajunse în oraş, gemenele au cerut cu insistenţă să meargă la parcul de distracţii din oraş, preferatul surorilor moarte în accident. Şi asta, din nou, fără ca nimeni să fi pomenit de acel parc, fără să-l fi văzut. După aceea, ajunse la casa familiei din Hexham, casă pe care o vedeau pentru prima dată, gemenele au recunoscut fiecare locşor. De asemenea, recunoşteau în mod bizar locuri din oraş, inclusiv şcoala unde au învăţat Joanna şi Jaqueline. Gemenele începeau să semene, comportamental, tot mai mult cu surorile ucise, inclusiv mersul, gesturile şi chiar preferinţele erau identice. Într-una din zile, Florence Pollock şi-a surprins fetele discutând despre accidentul în care muriseră Joanna şi Jaqueline. De altfel, gemenele se temeau cumplit să traverse strada. Familia Pollock era deja ferm convinsă că gemenele erau reîncarnarea surorilor moarte.

Cazul gemenelor Pollock a devenit cunoscut şi a atras atenţia unui renumit psihiatru de la începutul anilor '60. Este vorba despre Ian Stevenson, profesor de psihiatrie la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii din Virginia. Acesta a studiat cazul familiei Pollock şi a inclus rezultatele cercetărilor sale în lucrarea "Children who remember previous lives: A question of reincarnation", apărută în 1987. În carte a inclus şi alte 13 cazuri asemănătoare. În plus, convins de ceea ce văzuse şi auzise, Ian Stevenson a fondat chiar şi un departament de studii perceptuale. Atunci când gemenele Pollock au împlinit cinci ani, totul s-a schimbat. Amintirile legate de viaţa surorilor lor au început să dispară, totul revenind la normal. Gillian şi Jennifer au dezvoltat propriul comportament, fără nicio legătură cu Joanna şi Jaqueline şi le-a dispărut inclusiv teama de maşini sau amintirile legate de accident.