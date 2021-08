Pariu cu DNA: "Corupția" lui Cristian Ghinea da în clocot și-și plaseaza oamenii in posturi-cheie!

Declarații sforăitoare de schimbare la fata a politicii. Fără penali și alte lozinci cu care USR a ajuns la putere. In fapt apucăturile sunt același ca și la PSD și la PNL, însă cu un tupeu care depășește și tupeul lui Dragnea.

Eficientizarea activității in ministere este o poveste pentru prostit electoratul. In fapt se fac angajari "cu dedicație", totul mirosind a corupție de la o posta. Și ca sa vadă cine trebuie sa vadă, ne referim la instituțiile statului, ce se intampla, printre altele la Ministerul Fondurllor, un minister care ar trebuie sa fie de elita cu implicații de siguranța naționala (atragerea de fonduri europene) va prezentam dinainte, conform surselor noastre din interior, cine vor fi câștigătorii concursurilor pregatite pentru luna Septembrie de către Cristian Ghinea și mâna lui dreapta, Marius Vasiliu, coordonatorul dezastrului PNRR. Iată ce se pregătește:

- Director general - Direcția generală redresare și reziliență, unde Marius Vasiliu și-ar dori pozitia, deși visează sa fie parlamentar. Asta după ce a "coordonat" pana acum PNRR.

- Director general - Direcția generală Adistenta tehnica, dedicat lui Maleta Marinescu care a intrat in conflict cu Saragea Mihalea și Dache Mihaela, alte doua aspirate la indulgentele lui Marius Vasiliu, despre care se spune ca este conducătorul "de facto" al ministerului.

- Director general - Direcția generală Progranare și coordonare sistem, unde concursul este pregătit a fi câștigat de către Teodora Preoteasa (avându-l ca nas in familie pe nimeni altul decât pe Marian Vanghelie)

- Director - Direcția Programare și coordonare sistem este dedicata lui Toderas Nicolae, membru USR și funcționar public (incompatibilitate), filorus, cu legături suspecte in Rusia via Republica Moldova.

- Director - Direcția Programare și coodonare sistem este pentru Irina Radu, girata de USR. Acesta se lupta cu Andra Chirila, protejata lui Preoteasa.

- Director POAD, dedicat lui Ionescu Bogdan, girat de Marius Vasiliu.

- Director DRI Galați dedicat unui preferat al aceluiași Marius Vasiliu.

- Director Achiziții unde sunt doi pretendenți in persoana Laurei Puscasu și Alin Danciu. Castigator Alin Danciu, pentru "colaborari" cu USR. Daniel Popa știe mai bine. Popa se pregătește sa câștige o pozitie de sef serviciu in PNRR, pentru serviciile deosebite aduse USR.

- Sef serviciu - Direcția programare și coordonare Sistem este dedicat lui Monica Pana, pupila lui Toderas Nicolae.

- Sef Serviciu - AM POCU este postul pregătit pentru Maria Pârvan, sora lui Capuzu Nicoleta, apropiată si girata de fosta consiliera a lui Dan Barna, pe numele ei, Oana Arat, acum sefa la POIM (miliardele pentru autostrazi). Și sotul lui Capuzu lucreaza la Fonduri.

- Sa nu uitam și de posturile de executie de la direcția de comunicare condusă de către Mărgărit Adriana, (omul de casa al Rovanei Plumb pusă pe funcție de către aceasta) care are o lista cu cine va câștiga concursurile la ea in direcție.

- A mai fost scoasa la concurs si pozitia de sef al corpului de control unde s-ar dori apropiatul lui Ghinea, Remus Nita, însă acesta este pensionar. Și oricum a fost ținut la intervenții de către Ghinea pe pozitie, deși a fost adus in minister de către Rovana Plumb.