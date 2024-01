Românii nu prea au bagat în seamă o stire cu posibile consecinte grave pentru piata de energie. Anume atacul pe care două companii americane l-au efectuat pe piata bursiera impotriva actiunilor listate de Hidroelectrica SA. A existat - si inca mai exista, ne spun expertii - pericolul de "preluare ostila", ceea ce ar insemna ca statul român sa ramana si fără "perla coroanei".

Prof Dr. Mircea Coșea a atras atentia inca de acum un an ca Hidroelectrica SA nu e pregatita pentru listarea la bursa pentru ca nu e perfect securizata si ferita de astfel de actiuni de forta. Fostul ministru a aratat mai apoi ca listarea cu hei-rup a companiei s-a facut din interese de grup, girate de presedintele Klaus Iohannis caruia i s-a ordonat din afara o astfel de manevra tocmai pentru ca statul român sa piarda participarea de capital printr-o preluare agresiva de pe bursa. In plus, managementul de la Hidroelectrica a fost si este unul defectuos. Si pe langa Mircea Coșea au fost mai multi din cei care au semnalat acest pericol, ca si lipsa de profesionalism a conducerii. Ziarul nostru le-a semnalat opiniile pe parcurs.

Acum, pe piata de energie circula zvonul ca atacul celor doua companii americane impotriva Hidroelectrica a fost determinat de mai multe informatii, unele aparute si in presa, ca directoratul asigurat de Bogdan Nicolae Badea este in impas, ca societatea a devenit una extrem de vulnerabila si ca este momentul oportun spre a fi atacata si a se incerca preluarea de actiuni ale partii române, stiut fiind ca pe piata bursiera informatiile circula rapid, iar actiunile de preluare sunt aproape spontane. Expertii consultati de noi spun ca oricand este posibila o noua actiune de forta, prabusirea activelor de la Hidroelectrica si apoi preluarea lor, si ca de data asta operatiunea ar putea reusi. Guvernul nostru ar trebui sa fie mai atent in aceasta directie si sa reevalueze managementul de la Hidroelectrica.