Precedent in Justitie: Daca nu ai primit decizie de impunere, somatiile si titlurile executorii emise de primarii pentru impozitele locale sunt nule

Primariile trebuie sa emita mai intai decizii de impunere persoanelor fizice si juridice, pentru incasarea impozitelor si taxelor locale, iar abia apoi sa trimita titluri executorii sau somatii de plata, potrivit unor decizii date de instantele argesene.

Lipsa acestei decizii de impunere, prevazuta de Codul de Procedura Fiscala, se sanctioneaza cu nulitatea actelor de executare silita, explica magistratii de la doua instante, Judecatoria Curtea de Arges si Tribunalul Arges.

Aceasta este o situatie frecvent intalnita mai ales in localitatile din mediul rural, unde edilii "uita" sa emita aceste decizii de impunere si trec direct la executarea silita a celor care nu si-au platit toate darile la stat.

Cazul din Baiculesti

Asa s-a intamplat si in comuna Baiculesti, in cazul Simonei Niculescu. Femeia este celebra dupa ce a obligat primaria si consiliul local sa racordeze la apa si canalizare o parte din sat. Intr-un alt dosar, Niculescu a obligat autoritatile locale sa asfalteze un drum.

Simona Niculescu explica pentru Ziare.com ca a primit direct un titlu executoriu, fara sa fi existat anterior o decizie de impunere. In plus, primaria ii solicita si penalitati de intarziere.

"Taxele nu au fost solicitate legal"

Aflata in aceasta situatie, Simona Niculescu s-a adresat instantei si a contestat executarea silita.

"Aceasta situatie este din cate stiu foarte frecventa in mediu rural, cetatenii ajung sa fie executati silit pentru sume datorate cu titlu de taxe si impozite care nu au fost niciodata solicitate legal, prin vreo decizie de impunere.

Ne trezim vagabonzi in propria tara, aruncati pe drumuri de catre primari lacomi de bani, dar care nu respecta nici minimul prevederilor legale. Sunt foarte curioasa de regimul acestor sume incasate de primari care nu au la baza un titlu de creanta valabil, adica o decizie de impunere.

Nu or fi cumva bani negri, o imbogatire fara justa cauza?

", spune Simona Niculescu. Ea va urmari prin ONG-ul sau, "Public Attitude", ce se intampla cu acesti bani.

Pozitia primariei

In timpul procesului, Primaria Baiculesti a aratat ca actele de executare silita au fost emise pentru sume de bani datorate bugetului local cu titlu de impozit pe cladiri, impozit pe terenuri, amenzi, taxa PSI si taxa paza, precum si pentru majorari de intarziere calculate potrivit Codului de Procedura Fiscala.

De asemenea, reprezentantii Primariei Baiculesti au sustinut ca suma impusa cu titlu de impozit pe cladiri are la baza declaratia proprietarului, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, iar in ce priveste impozitul pe teren, acesta se datoreaza in functie de suprafata terenului, rangul localitatii, zona si categoria de folosinta conform incadrarii facute de consiliul local.

Motivarea instantei

Instanta a explicat ca, potrivit Codului Fiscal, autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizarilor aferente.

"Deci Primaria are obligatia intr-o prima faza de a stabili valoarea impozitelor si taxelor locale.

Stabilirea impozitelor si taxelor trebuie facuta individual printr-un act administrativ fiscal ce trebuie comunicat contribuabilului si care poate fi atacat in contencios administrativ, respectiv o decizie de impunere," explica Judecatoria Curtea de Arges.

Judecatorii au analizat si continutul notiunii de "declaratie de impunere", astfel cum este explicat in Codul de Procedura Fiscala. Potrivit acesteia, titlul executoriu emis de Primarie nu putea avea la baza declaratia contribuabilului, taxele si impozitele retinute in acest titlu executoriu neincadrandu-se CPF, "rezultand inca o data ca legea prevede emiterea unei decizii de impunere de catre organul fiscal."

"Instanta retine ca, in lipsa acestei decizii, respectiv a titlului de creanta, in cauza nu se putea emite un titlu executoriu sau somatie", conchide Judecatoria Curtea de Arges.

In acest caz, judecatorii au mai gasit o problema frecvent intalnita: intai a fost emis titlul executoriu, apoi somatia. Acest lucru incalca Codul de Procedura Fiscala.

Tribunalul, de aceeasi parere cu Judecatoria

La aceeasi concluzie a ajuns si Tribunalul Arges, care a respins definitiv recursul Primariei Baiculesti.

Magistratii au analizat mai multe prevederi ale Codului Fiscal. Concluzia: "Rezulta ca nu are obligatia contribuabilul sa calculeze impozitul datorat pentru constructii si terenuri si, cu atat mai putin, sa aprecieze asupra cuantumului taxelor locale datorate".

Contribuabilul are insa obligatia, conform acelorasi dispozitii legale, sa declare terenurile si constructiile in scop fiscal.

"In cauza, apelanta (primaria - n.red.) nu a emis decizie de impunere prin care sa stabileasca impozitul pe teren si constructii, precum si taxele datorate de catre intimata contestatoare.

In aceste conditii, apelanta (primaria- n.red.) a declansat executarea in lipsa unui titlu de creanta, respectiv in lipsa deciziei de impunere", concluzioneaza si Tribunalul Arges.

"Intrau in birou cu caciula in mana"

Simona Niculescu a explicat pentru Ziare.com ca a fost "exemplul perfect" al situatiei care nu isi poate gasi rezolvare decat in fata instantelor de judecata. Primarii care s-au succedat la Baiculesti nu voiau in ruptul capului sa inteleaga ca trebuie sa emita o decizie de impozitare "pe care sa o putem verifica - la nevoie contesta la contencios administrativ - inainte de a avea pretentie la banii nostri".