Precedentul "MERCUR": Restaurantul din Eforie care devine hotel peste noapte si e scos la vanzare

Din starea jalnica in care se afla orasul Eforie si cele doua statiuni turistice arondate se vede ca primarul Robert Serban este un bun gospodar doar in ceea ce-l priveste. Averea sa a crescut considerabil, vila luxoasa in Agigea, masini de lux marca BMW, ceasuri scumpe, imbracaminte de firma etc. Averea e "la vedere", altfel, in acte si in declaratiile de avere, liberalul Serban se de defineste ca un om obisnuit, aproape sarac lipit, fara case, terenuri, masini etc.

In schimb, toata lumea din localitate stie ce afaceri face primarul prin interpusi, ce spagi si comisioane se ofera pentru diverse aprobari in consiliul local. Pe langa o intreaga "caracatita" de firme de casa care sug de la buget, primarul este ocrotit de o retea de interlopi locali care percep taxe de protectie si care gestioneaza micile afaceri din Eforie, mici dar numeroase, aducand un profit subteran imens. Cine e cu primarul o duce bine. Si nu numai cu primarul, ci si cu viceprimarul Danut Chiparu.

Cum spuneam, multe din hotelurile care odihioara faceau faima Eforiei zac acum intr-o paragina de nedescris. Asta este si scopul. Lasi constructiile sa se degradeze, ca sa le poti achizitiona la pret de nimic, ba chiar sa beneficiezi de facilitati si alte sustineri financiare ca sa fie restaurate si date in folosinta. Si uite asa se gaseste vreun interpus care sa preia "marfa" si mai apoi, prin consiliul local sa curga aprobarile de modernizare.

Ingineria de la Mercur

Este cazul nou transformatului Hotel Mercur, de pe Aleea Mercur, din Eforie Sud, care a devenit un "precedent" pe baza caruia s-a dezvoltat un veritabil algoritm local. Aici exista un restaurant faimos odinioara. In ultimii ani, insa, cine trecea prin zona constata un imobil in paragina (foto sus). Lucrurile se schimba, insa, cu o repeziciune de nedescris cand este vorba despre interesele de clan. Si pentru aproape jumatate de milion de euro profit, comisionul este de cel putin 15%, daca nu chiar 20%, plus alte spagi conexe.

Ce fac cei de la SC Poarta Apelor SRL, reprezentati de Irina Anghel, cu domiciliul in Navodari, care mai detin si un restaurant pescaresc tot in Eforie Sud, pe strada Marii nr.110. Firma este infiintata in 16 aprilie 2016, cu cateva saptamani mai devreme de alegerile locale care aveau sa fie castigate de Robert Serban, actualmente are 6 angajati, iar din documentele depuse la ANAF nu rezulta ca s-au platit asigurari sociale pentru acestia, firma avand datorii si la alte taxe si impozite.

Un interpus de al "casei" - ca sa vedem algoritmul - a obtinut, ca atare, posesia fostului restaurant Mercur si al cladirii adiacente, pe care l-a transformat peste noapte in hotel cu 55+16 camere, deocamdata fara niciun fel de autorizatie (publicam fotografii din timpul reconstructiei ca hotel, precum si anuntul de vanzare din foto de mai jos). Terenul studiat, în suprafaţă de 1888 mp, conform actelor de proprietate, este situat în localitatea Eforie Sud, aleea Mercur, nr.7, Lot 1, jud. Constanța.

Dar ce mai conteaza autorizatia? Este suficient un memoriu pentru autorizatia de mediu ca sa tina loc si de alte acte. Asta trece imediat de consiliul local, desi mai sunt probleme cu PUZ, dar si cu alte autorizatii de obtinut de la Constanta, fiind legate de Zona Metropolitana. Partea tare a afacerii e a acum, hotelul e scos la vanzare pentru suma de 450.000 de euro. Acum, in aceeasi echipa se vrea și terenul din fata complexului, in suprafata de 1300 mp. Licitația - spun surse locale - este deja aranjata si urmeaza ca in scurta vreme sa se publice anunțul oficial.

Cum se transforma o carciuma în unitate de cazare

In memoriul depus de SC Creo Mixt SRL (vezi document), care s-a ocupat de proiectare, in vederea obtinerii avizului de mediu, putem citi: „Clădire turistică (cazare) SP+P+1E - extindere - supraetajare (de la SP+P), modernizare și recompartimentare, schimbare de destinație din (actual) restaurant" este proiectul depus de către SC Poarta Apelor Srl, din Eforie, în atenţia autorităţilor si la care inca se lucreaza pentru finisaje si modernizare. Practic, restaurantul Poarta Apelor (vezi foto de mai jos) din localitatea menționată se tansformă în unitate de cazare, prin adăugarea unui etaj la clădirea deja existentă.

"S-a avut în vedere ca prin volumetria generală, destinația imobilului proiectat și calitățile estetice ale finisajelor exterioare, să se creeze o imagine arhitecturală adecvată zonei de amplasament. Se vor respectate aliniamentele, retragerile și înălțimile maxime impuse prin certificatul de urbanism și/sau documentația de urbanism în vigoare. Vecinătățile și retragerile față de limitele de proprietate sunt cuprinse în planul de situație. Zona este reglementată prin HCL Eforie nr. 71/2002- zona VI. De altfel, unitatea de cazare va avea 71 de camere.", mai scrie in proiect.

Se mai propune: "Amenajarea de spații verzi cu rol decorativ și de protecție în suprafață de cel puțin 50% din totalul suprafeței de teren conform HCJC nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța". Destinația construcțiilor fiind „turism". In plus: "Pe teren se va amenaja o suprafață de spații verzi de 265.90mp, și pe terasele imobilului o suprafață de 678.10mp, cumulând un total de 944.00mp." Se vor planta arbori: „abies alba/ brad, querqus pedunculiflora/ stejar brumariu" si flori „hydrangea macr/ hortensie, lavandula/ lavanda". Practic, aceeasi reteta stabilita deja de Algoritmul "Mercur"!