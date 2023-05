Primarul Londrei, Sadiq Khan, lăsat "aproape inconștient" de un atac de cord la câteva zile după ce a primit un boosterul mARN

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a recunoscut în noua sa carte, Breathe, că a suferit un atac de cord la câteva zile după ce a primit un rapel al vaccinului anti-Covid.

Khan a explicat că, în timp ce vorbea la conferința COP26 privind clima din Glasgow, Scoția, "din senin, am simțit un nod în piept - un fel de strângere" și a trebuit să fie "cărat de pe scenă" în timp ce era "abia conștient". În carte se precizează: "Cămașa mea era îmbibată de sudoare și mă simțeam ca și cum aș fi luat foc".

Primarul Khan a fost un apărător fervent al lansării vaccinului Covid, îndemnându-și alegătorii să se vaccineze și minimalizând riscurile asociate cu vaccinurile experimentale. În urma nefericitului său rapel Covid, Khan s-a lăudat în fața reporterilor că a fost un "băiat curajos" și că a avut atât vaccinul Covid, cât și vaccinul antigripal.

Cu toate acestea, potrivit medicilor, momentul în care a avut loc atacul de cord al lui Khan, care a survenit la câteva zile după ce s-a supus vaccinului experimental cunoscut pentru faptul că provoacă atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale, ar putea fi o "coincidență". Potrivit Evening Standard, "Nu se știe ce l-a determinat pe domnul Khan să se îmbolnăvească brusc la Glasgow, pe 10 noiembrie 2021.

"Dar experții medicali au confirmat că simptomele și urmările au fost compatibile cu un atac de cord minor". "Domnul Khan a petrecut aproximativ șapte ore peste noapte în A&E la Glasgow Royal Infirmary și a fost supus unei electrocardiograme (ECG), care verifică ritmul și activitatea electrică a inimii, unei radiografii toracice și mai multor runde de analize de sânge."

Mayor of London Sadiq Khan was a “very brave boy” and wants you to know you are a complete p*ssy if you don’t take all your boosters.



How Brave?

Booster 29-October-2021

Heart Attack 10-November-2021

Informing the public 22-May-2023

That’s bravery and being a leader,protecting… pic.twitter.com/3FhfaLfdTa