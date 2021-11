Proteina Spike din vaccin intra in nucleul celulei și modifica ADN-ul iremediabil asemanator virusului HIV cauzând imunodeficienta! (studiu)

Proteina Spike din vaccin intră în nucleele celulelor, suprimă motorul de reparare a ADN-ului din corpul uman, va declanșa o explozie de cancer, imunodeficiență, tulburări autoimune și îmbătrânire accelerată, arata o noua cercetare in domeniu.

Cercetarea publicata in sectiunea Viruses, parte a ediției "SARS-CoV-2 Host Cell Interactions a MDPI (Open Access Journals)", arată că proteinele Spike ale vaccinului intră în nucleele celulelor și perturba grav mecanismul de reparare a ADN-ului celular suprimând repararea ADN-ului cu până la 90%. Lucrarea de cercetare se intitulează "SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro" și are ca autori pe Hui Jiang și Ya-Fang Mei, de la Departamentul de Biosciinte Moleculare, Institutul Wenner-Gren, Universitatea din Stockholm, SE-10691 Stockholm, Suedia, și, respectiv, Departamentul de Microbiologie Clinică, Virologie, Universitatea din Umeå, SE-90185 Umeå, Suedia. O altă copie a lucrării de cercetare, într-un document PDF poate fi consultata AICI. În concluzia lucrării, autorii scriu:

"Am constatat că proteina spike a inhibat în mod semnificativ atât formarea de focare BRCA1, cât și 53BP1 (Figura 3D-G). Împreună, aceste date arată că proteina spike de lungime completă a SARS-CoV-2 inhibă repararea leziunilor ADN prin împiedicarea recrutării proteinei de reparare a ADN. Mecanismul de reparare a ADN-ului, cunoscut sub numele de NHEJ (Non-Homologous End Joining), este un fel de sistem intracelular de 'răspuns de urgență' care repară rupturile de ADN bicatenar. Fără mecanismul NHEJ, toate formele avansate de viață pluricelulară ar înceta să mai existe. Nici o ființă umană, animal sau plantă nu poate supraviețui fără ca integritatea codului său genetic să fie protejată și reparată în mod constant prin mecanisme multiple."

Deteriorarea ADN-ului poate fi cauzată de expunerea la radiații, de substanțele chimice care se găsesc în alimente și în produsele de îngrijire personală sau chiar de expunerea la aparatura de mamografie. Expunerea excesivă la lumina soarelui poate provoca, de asemenea, rupturi ale ADN-ului, iar mutațiile minore ale ADN-ului apar spontan în toate organismele vii. Piloții de avion, de exemplu, sunt expuși în mod obișnuit la radiații ionizante din cauza zborului la altitudine. La o persoană normală și sănătoasă, mecanismul NHEJ repară ADN-ul și împiedică apariția unei mutații patogene. Însă, în prezența proteinei spike din vaccin, eficacitatea NHEJ este suprimată cu până la 90%, ceea ce înseamnă că nu își poate face treaba din cauza capacității suprimate de a recruta proteine pentru reparare.

Ca urmare, următoarele "erori" sunt introduse în cromozomi în interiorul nucleelor celulelor umane, toate din cauza prezenței proteinei spike din vaccinurile cu ARNm:



Mutații sau "erori" în secvența genetică.

DELEȚII ale unor segmente întregi de cod genetic.

INSERȚII de segmente incorecte.

Amestecuri și combinații / permutări ale codului genetic.



Aceste erori, atunci când sunt exprimate prin diviziune și replicare celulară, au ca rezultat:



O explozie a cancerului și a tumorilor canceroase în tot corpul.

Pierderea producției de celule B și T ale sistemului imunitar (adică imunodeficiență indusă)

Tulburări autoimune

Îmbătrânire accelerată și reducerea lungimii telomerilor

Pierderea funcționării sistemelor complexe de organe, cum ar fi cele circulatorii, neurologice, endocrine, musculo-scheletice etc.

Leziuni celulare asemănătoare cu otrăvirea prin radiații, deoarece celulele se autodistrug din interior



Din lucrarea menționată mai sus:



"Din punct de vedere mecanic, am descoperit că proteina spike se localizează în nucleu și inhibă repararea daunelor ADN prin împiedicarea recrutării proteinei cheie de reparare a ADN BRCA1 și 53BP1 la locul daunelor. Acest lucru înseamnă că proteina spike, care este generată în ribozomii celulelor după ce celulele au fost deturnate de vaccinurile cu ARNm, nu părăsește întotdeauna celula și nu intră în fluxul sanguin, așa cum ne spun susținătorii vaccinurilor cu ARNm. În unele cazuri, proteina spike intră în nucleul celulei. Acolo, aceasta interferează cu mecanismul de reparare a ADN-ului, așa cum este descris pe parcursul acestui articol."



"În mod surprinzător, am constatat abundența proteinei spike în nucleu (Figura 1A)", au concluzionat autorii studiului. Acest lucru înseamnă, fără îndoială, că vaccinurile cu ARNm au ca rezultat alterări cromozomiale în celulele organismului. Este o confirmare a faptului că astfel de vaccinuri fac, într-adevăr, ravagii în integritatea genetică și prezintă efecte secundare care nu au fost anticipate sau descrise de susținătorii vaccinurilor cu ARNm.



Dr. Thomas Levy scrie despre toxicitatea proteinei spike pe site-ul Orthomolecular.org:

"Au fost exprimate îngrijorări cu privire la diseminarea proteinei spike în organism după vaccinare. În loc să rămână localizată la locul de injectare pentru a provoca răspunsul imunitar și nimic mai mult, prezența proteinei spike a fost detectată în tot corpul unor persoane vaccinate. Mai mult, se pare că unele dintre proteinele spike circulante se leagă pur și simplu de receptorii ACE2 fără a intra în celulă, inducând un răspuns autoimun la întreaga entitate celulă-proteină spike. În funcție de tipul de celulă care se leagă de proteina spike, poate rezulta oricare dintre numeroasele afecțiuni medicale autoimune."



Mai alarmant, Dr. Levy explică faptul că dovezile actuale arată că proteina spike continuă să fie produsă în organism, după injectarea inițială de ARNm. El explică:



"În timp ce patologia care stă la bază rămâne să fie complet definită, o explicație pentru problemele legate de tendințele trombotice și alte simptomatologii observate la pacienții cronici cu COVID și post-vaccinare se referă direct la prezența persistentă a proteinei spike parte a coronavirusului. Unele rapoarte afirmă că proteina spike poate continua să fie produsă după legarea inițială la receptorii ACE2 și intrarea în unele dintre celulele pe care le vizează inițial. Tablourile clinice ale COVID cronică și ale toxicității postvaccinale par foarte asemănătoare, iar ambele se datorează probabil acestei prezențe continue și diseminării la nivelul întregului organism a proteinei spike." (Mendelson et al., 2020; Aucott și Rebman, 2021; Levy, 2021; Raveendran, 2021)

Proteina spike de lungime completă a dus la cea mai mare suprimare a mecanismului de reparare a ADN-ului NHEJ



A se vedea figurile de mai jos. Fragmentele virale SARS-CoV-2 sunt denumite "Nsp1, Nsp5" și așa mai departe. Spike-ul de lungime completă este numit "Spike", iar nucleocapsida - o altă parte structurală a întregului patogen proteic spike - este identificată separat.



Din studiu:



Supraexprimarea Nsp1, Nsp5, Nsp13, Nsp14 și a proteinelor spike a diminuat eficiența atât a reparației HR, cât și a reparației NHEJ (Figura 1B-E și Figura S2A,B).



Figurile C și E arată suprimarea reparării NHEJ de către aceste diferite porțiuni de fragmente virale. (A se vedea liniile grafice verticale albastre care reprezintă nivelurile de activitate / eficiență ale mecanismului de reparare a ADN-ului).

Aceste date arată că cea mai mare suprimare a activității NHEJ este măsurată atunci când este prezentă proteina spike completă. Din studiu: "Împreună, aceste date arată că proteina spike completă a SARS-CoV-2 inhibă repararea leziunilor ADN prin împiedicarea recrutării proteinei de reparare a ADN."



Aceasta este proteina spike care este generată de propriile celule ale organismului după ce a fost injectată cu un vaccin cu ARNm:

În figura 2 de mai jos, observăm că suprimarea activității NHEJ prezintă un răspuns dependent de doză la prezența proteinei spike (figurile 2B și 2C). Acest lucru indică faptul că, cu cât sunt prezente mai multe proteine spike, cu atât mai mare este suprimarea reparării ADN-ului:

Figura din dreapta jos, 2G, arată modul în care prezența proteinei spike inhibă repararea ADN-ului în urma diferitelor agresiuni asupra ADN-ului, cum ar fi radiațiile, expunerea chimică sau oxidarea. Este important, după cum explică autorii studiului:



"În urma diferitelor tratamente de deteriorare a ADN-ului, cum ar fi iradierea, tratamentul cu doxorubicină și tratamentul cu H2O2, există mai puțină reparare în prezența proteinei spike (Figura 2F,G). Împreună, aceste date demonstrează că proteina spike afectează direct repararea ADN-ului în nucleu."



Prezența proteinei spike interferează cu funcția imunitară normală și duce la imunodeficiență (o afecțiune asemănătoare SIDA)



Această cercetare constată, de asemenea, că proteinele spike din vaccinurile cu ARNm pot duce la stări de imunodeficiență, asemănătoare cu SIDA. Din studiu:



"...[L]a nefuncționarea proteinelor cheie de reparare a ADN-ului, cum ar fi ATM, DNA-PKcs, 53BP1 și altele, duce la defecte în repararea NHEJ care inhibă producția de celule B și T funcționale, ceea ce duce la imunodeficiență."



Funcția imunitară este, de asemenea, afectată în mod critic de prezența proteinei spike, ceea ce poate duce la mutații canceroase în toate celulele organismului. După cum explică studiul:

"Repararea leziunilor ADN, în special repararea NHEJ, este esențială pentru recombinarea V(D)J, care se află în centrul imunității celulelor B și T."

Un alt studiu explica o corelatie:

"Menținerea integrității genomice este imperativă pentru supraviețuirea unui organism. Dintre diferitele leziuni ale ADN-ului, rupturile de dublu catenă (DSB) sunt considerate cele mai dăunătoare, deoarece pot duce la moartea celulelor dacă nu sunt reparate sau la rearanjamente cromozomiale dacă sunt reparate greșit, ceea ce duce la apariția cancerului.



Mai mult, mutațiile în genele NHEJ, inclusiv Ku70 și Ku80, au fost asociate cu scurtarea duratei de viață la șoareci [54]. În plus, defectele în ADN-PKcs (proteina kinaza dependentă de ADN) au dus la o menținere deficitară a telomerilor și la scurtarea duratei de viață la șoareci [55]. Luate împreună, aceste linii de dovezi sugerează că NHEJ joacă un rol important în prevenirea creșterii instabilității genomice și a declinului funcțional legate de vârstă"