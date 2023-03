Reala amenințare a "Orașelor de 15 minute": Marile minciuni, marile date și ascensiunea lui Big Brother!

Analiză The Brownstone Institute

Oliver Wainwright de la The Guardian a discutat recent despre o nouă "conspirație socialistă internațională" care a luat cu asalt lumea.

"Forțele marginale ale extremei stângi", a remarcat el, "complotează pentru a ne lua libertatea de a fi blocați în ambuteiaje, de a ne târî pe șoselele de centură înfundate și de a cutreiera străzile în căutarea unui loc de parcare". Cum se numește această "mișcare globală înfricoșătoare?", a întrebat el, sarcastic și oarecum disprețuitor: "Orașul de 15 minute".

Wainwright crede că aceste orașe sunt pur și simplu parte a unei "teorii de planificare banală". Se înșeală. La câteva zile după ce a fost publicat articolul lui Wainwright, trei academicieni au numit orașele de 15 minute (FMC) "cea mai fierbinte teorie a conspirației din 2023". Într-o manieră cu adevărat elitistă, aceștia au ironizat pe cei care au îndrăznit să pună la îndoială motivul din spatele FMC-urilor.

Nu este nevoie să fii un membru QAnon cu carnet de membru pentru a avea temeri cu privire la aceste creații de tip troian. Înainte de a merge mai departe, este important să ne punem în ordine definițiile. După cum a remarcat politologul Kelly M. Greenhill, nu toate teoriile conspirației sunt nebunești și nu toate teoriile conspirației sunt greșite. Să luăm, de exemplu, teoria conspirației Watergate sau faptul că Edith Wilson a luat majoritatea deciziilor executive după ce soțul ei, președintele Woodrow Wilson, a suferit un atac cerebral. Destul de des, teoriile conspirației se dovedesc a fi corecte.

Cunoscute și sub numele de orașe inteligente, FMC sunt locuri în care orice lucru imaginabil, de la locul de muncă până la pizzeria preferată, este accesibil fie pe jos, fie cu bicicleta (nu cu mașina, însă; acestea vor fi verboten) în 15 minute sau mai puțin. Ce este atât de rău în asta? La prima vedere, foarte puțin. Suntem, la urma urmei, creaturi ale confortului. Trăim într-o lume în care mantra "Too Long, Didn't Read (TL;DR)" (Prea lung, nu am citit) domnește acum în mod suprem. Tânjim după comoditate; tânjim după promptitudine.

Cu toate acestea, rapiditatea nu este întotdeauna un lucru bun; uneori este de-a dreptul periculoasă. Acest lucru este valabil mai ales atunci când oamenii, fie conștient sau nu, își schimbă libertatea pentru ușurința accesului la anumite servicii. Este posibil ca FMC să faciliteze accesul cetățenilor de la A la B, dar aceste creații vor facilita, de asemenea, spionarea noastră de către cei aflați la putere, colectarea datelor noastre și vor permite ca Big Brother să devină Big Brother.

În momentul în care scriu aceste rânduri, FMC sunt susținute în mod activ de Forumul Economic Mondial (WEF), grupul care se află în spatele "marii resetări" și al ideii de a nu deține nimic, de a nu avea absolut nicio intimitate și de a fi foarte fericit. Doar acest fapt ar trebui să îi îngrijoreze pe toți cititorii. Doriți să discutați despre WEF?

Pentru mulți, sunt sigur că FMC-urile sună incredibil de bine. Dar nu vă lăsați păcăliți de nume. FMC-urile sunt de fapt "orașe inteligente". După cum am remarcat în altă parte, cuvântul "inteligent" este de fapt doar un sinonim pentru supraveghere. Aceste monstruozități ultramoderne, saturate de tehnologie, folosesc sute de mii de senzori pentru a aspira cantități mari de date personale.

Politicile FMC sunt în prezent implementate în orașe precum Barcelona, Bogota, Melbourne, Paris și în pustiul distopic cunoscut sub numele de Portland. Ce au în comun aceste orașe? Tehnologia de supraveghere. Până în 2040, se preconizează că orașele de pe întreg teritoriul Statelor Unite (și nu numai) vor cheltui trilioane de dolari pentru instalarea de camere suplimentare și senzori biometrici. Sigur, supravegherea este rea acum. Dar, așa cum a spus Randy Bachman, nu ați văzut nimic încă.

Până în 2050, mai mult de două treimi din populația lumii va trăi în centre urbane supravegheate îndeaproape, ca niște șobolani glorificați în cuști înghesuite. Contrar credinței populare, nu mai trăim într-o societate panoptică. Când Jeremy Bentham, filosoful și teoreticianul social englez Jeremy Bentham, a avansat ideea acestui sistem de închisori, nu exista internetul. În realitate, nu existau nici măcar mașini. Acum trăim într-o lume post-panoptică - un panopticon digital, dacă vreți - cu platforme uriașe de socializare care colectează datele personale ale utilizatorilor înainte de a le vinde celui care licitează cel mai mult.

Companiile care administrează aceste platforme lucrează adesea în strânsă colaborare cu oficialii guvernamentali, identificând presupușii păcătoși și pedepsindu-i în cel mai rapid mod. După cum a remarcat scriitoarea Kylie Lynch, aceste companii știu absolut totul despre dumneavoastră; au acces instantaneu la istoricul browserului dumneavoastră, la activitatea dumneavoastră online și acum, lucru destul de îngrijorător, chiar și la datele dumneavoastră biometrice.

Nu este surprinzător faptul că aceste companii Big Tech vor avea un mare impact asupra CFR-urilor viitorului, furnizând infrastructura digitală de bază necesară pentru a ne monitoriza și a asigura conformitatea în masă. FMC sunt lupi în haine de oaie. Nu credeți nenumăratele povești care vă spun contrariul. A devenit ceva obișnuit ca publicațiile elitiste și mainstream să râdă de cei care îndrăznesc să pună sub semnul întrebării narațiunile de genul "noi avem la inimă interesele voastre". Am fost arși de prea multe ori până acum.