S-a prins si Marcel Vela! Dupa 50 de zile de cand Ziuanews a anuntat in premieră ca suntem in plin razboi hibrid iar guvernantii habar n-au!

In urma cu 50 de zile, Ziuanews anunta ca pe fondul pandemiei de coronavirus s-a dezvoltat un razboi hibrid sustinut pe toate planurile si a argumentat cu un amplu text pe acasta tema. La acea vreme lumea era ingrozita de decesele cauzate de SARS-Cov2, iar sefimea de la Bucuresti era preocupata de construirea spitalelor de campanie si de ordonantele militare care sa tina lumea in casa.

Articolul din Ziuanews la care facem referire se poate citit AICI. Marcel Vela, ministrul de Interne, este se pare primul membru al Guvernului Romaniei care realizeaza - e adevarat extrem de tarziu - situatia in care ne-am aflat si in care ne aflam in continuare, afirmand textual ca este vorba despre "un razboi hibrid pornit de alte tari" si ajuns pe teritoriul Romaniei.

Dupa ce studiati textul din Ziuanews de la inceputul lunii aprilie, puteti sa puneti cap la cap informatiile de acolo cu ceea ce sustine astazi ministrul Marcel Vela:

"Cand observi pe Facebook mobilizari, resurse financiare, diferite actiuni concertate, campanii in adevaratul sens al cuvantului, care au baza de plecare in alte state, poate chiar in state care nu agreeaza, sa spunem, fie politica noastra europeana, fie politica de aliante militare, atunci poti sa faci o radiografie corecta si obiectiva cu privire la unele lucruri care sunt discutabile", afirma ministrul Vela. Marcel Vela afirma ca lipsa increderii in sistemul sanitar, in autoritati, poate duce catre o destabilizare economica, iar "cei care au aceste interese pe varianta de a destabiliza" sunt "intr-un fel" organizati.

"Vreau sa va spun ca RAZBOIUL HIBRID este cel mai periculos razboi, cu ghilimelele de rigoare, este o confruntare care nu se simte in zona militara sau in zona confruntarilor clasice. Razboiul informatic, daca vreti, are mai multe substraturi. Unul dintre ele este si acesta al destabilizarii, al neincrederii, al haosului, al contestarii autoritatilor. Pentru ca, daca vedem padurea dincolo de copaci, daca-mi permiteti aceasta metafora, este evident ca o stare de neincredere, o lipsa a autoritatii statului, a increderii in sistemul sanitar, in autoritati, toate acestea duc spre o destabilizare economica. Cei care au aceste interese pe varianta de a destabiliza, fie ca sunt site-uri fantoma care au in spate anumite cercuri de interese economice, anumite persoane care le detin si care, de fapt, nu exista, care rostogolesc anumite stiri, anumiti specialisti in ale informaticii care rostogolesc stirile care stiu sa capaciteze cat mai multi urmaritori, toate acestea sunt, intr-un fel, organizate, pentru ca este evident faptul ca sunt finantate", a afirmat Marcel Vela, luni seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus.