Salariile din BNR au crescut în pandemie. Mugur Isărescu a câștigat din pensie și salariu aproape 20.000 de euro lunar

Conducerea Băncii Naționale a României a încasat în 2020 venituri mai mari decât în 2019. Potrivit economedia.ro, Mugur Isărescu a avut în 2020 venituri totale de peste 1,16 milioane lei (aproape 20.000 de euro lunar), din salariul de guvernator și pensie.

Potrivit sursei citate, conform celei mai recente declarații de avere publicate pe site-ul băncii centrale, Mugur Isărescu a încasat de la BNR un salariu de peste 966.000 lei, în 2020, în creștere cu aproape 70.000 lei (8%) față de 2019. La salariu se adaugă pensia de peste 161.000 lei, cu 20% mai mare decât în 2019. Astfel, veniturile obținute de Isărescu din salariul de la BNR și pensie depășesc 1,16 milioane lei, ceea ce înseamnă aproape 20.000 de euro lunar. Potrivit economedia.ro, guvernatorul BNR a mai încasat și de la Academia Română peste 30.000 de lei și a avut și activitate didactică la Academia de Studii Economice, cu venituri de peste 1.300 lei.

Guvernatorul BNR are o casă în comuna Gruiu, una la Drăgăşani şi un apartament în Bucureşti. Pe lângă acestea, el deţine și un teren intravilan şi unul agricol în comuna Gruiu, dar şi terenuri aferente pentru casa de vacanţă de la Drăgăşani şi apartamentul din Bucureşti. Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR, a declarat un salariu de 910.000 lei anul trecut, în scădere față de cel de 1,36 milioane lei din 2019, când a încasat bonusul de pensionare. El a mai raportat și o pensie de 158.000 lei (cu 22.000 lei mai mare decât în 2019), la care se adaugă și o pensie specială de fost parlamentar PSD de peste 100.000 lei.

Potrivit economedia, viceguvernatorul BNR Eugen Nicolăescu a încasat un salariu de 1,07 milioane lei, față de 788.000 lei în 2019, după ce a încasat un bonus de pensionare. El are pe lângă o pensie de 55.000 lei și o pensie specială de fost parlamentar PNL de 42.000 lei anual. La rândul său, viceguvernatorul Leonardo Badea (fost șef al ASF) a avut anul trecut venituri de la BNR de 800.000 lei, iar Gheorghe Gherghina, membru al consiliului de administrație, a avut venituri de 493.000 lei, încasând de asemenea bonus de pensionare.

Viorica Dancilă a fost angajată în cadrul Biroului Economie Verde la Banca Națională, birou în cadrul unui departament care se va ocupă de trecerea la moneda euro. Criteriul de selectare a Vioricăi Dancila, dar și a lui Ioan Mircea Pascu, ambii foști europarlamentari, este nevoia de "oameni care deschid uși în Europa", a explicat, la momentul angajării, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Mugur Isărescu.

Recent, guvernatorul BNR Mugur Isărescu i-a făcut și o primă caracterizare Vioricăi Dăncilă, spunând despre ea că este „foarte disciplinată". „Nu avem absolventi de facultate sau de orice studiu in domeniul acesta. Impreuna cu colegii care formeaza grupul de lucru respectiv, studiaza, si probabil ca in toamna grupul respectiv va termina o lucrare, va iesi in public cu materialul respectiv", a mai precizat Isărescu.