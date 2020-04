Revenim cu amanunte despre cazul contaminarii cu coronavirus a angajatilor de la Imprimeria nationala, obiectiv strategic, acolo unde se tiparesc actele oficiale, pasapoarte, documente tipizate, inclusiv retetele medicale compensate. Toate acestea ajung la uzul populatiei si pot fi, prin manipulare un pericol de raspandire a virusului. Aproape 500 de angajati sunt suspecti de a fi contacti ai persoanelor cu COVID-19 din incinta.

In articolul precedent scriam cum s-au intamplat lucrurile, cum de la un angajat care distribuia dezinfectanti in toata institutia e posibil sa se fi contaminat alte sute, Imprimeria Nationala putand deveni un real focar de infectie. Angajatul a fost testat pozitiv, iar conducerea a aflat imediat de caz dar nu a luat masuri imediate. Cei de la Imprimeria Nationala ne-au trimis un drept la replica in care se afirma ca s-au luat masuri, dar sursele noastre din interior ne spun ca nu este adevarat.

Știau de caz încă de luni când cel in cauză i-a anunțat că are probleme si se duce să-si faca testul si, evident sa stea acasă pana cand i se da rezultatul. Cu toate ca au aflat de posibiliateta ca un angajat sa aiba coronavirus, nu s-a făcut în aceeași zi dezinfectie. De-abia miercuri (01.04.2020) managementul a intrat în panică când a fost anunțat că are confirmat un rezultat pozitiv pentru COVID-19. Cei de la IN s-au uitat pe camerele instalate că să poată identifica contacții. S-a comunicat la DSP o listă cu cei care au putut fi identificați de pe camere. După aflarea rezultatului pozitiv au intrat în panică și au făcut dexinfectie doar in cladirea centrală de birouri si la serviciul administrativ de care aparținea persoană în cauză. Numai ca acesta s-a plimbat prin toata institutia distribuind dezinfectanti si a intrat in contact cu sute de persoane.

După aflarea rezultatului pozitiv s-au împărțit cate doua rânduri de mănuși s-a făcut dezinfectie, dar nu si in zona de producție. Au fost puși maistrii să semneze că au primit măștile pentru muncitori. Persoană care s-a infectat nu a purtat mănuși sau mască de protecție, a avut simptome încă cu o săptămână în urmă datei aflării rezultatului testului pozitiv si cu toate astea a fost primit la munca in continuare pana la confirmarea testului ca pozitiv.

Deși exista persoane care au fost plecate în străinătate sau au intrat în contact cu persoane întoarse din străinătate, acestea au continuat să vină la serviciu in loc să stea în autoizolare. Ca si in cazul celui infectat. Totul a continuat la Imprimerie pentru ca sefimea de acolo, ca si o parte din angajati nu au vrut sa intre in izolare si, mai ales, sa se opreasca productia. pentru ca in loc de lefuri de nababi care cumuleaza tot felul de sporuri, ajungand la 6-8.000 de lei lunar ar fi intrat in somaj tehnic cu maximum 2.400 de lei pe luna. In acest articol se poate citi ce salarii imense sunt la IN, directorul general avand leafa mult mai mare ca presedintele Klaus Iohannis.

Una din angajatele care lucrează la serviciul pașapoarte s-a intors din Suedia - care se afla pe lista tarilor de risc inca de pe 23.03.2020 - si a doua zi a venit la serviciu in loc sa stea in izolare. A adus doar o adeverinta medicala dela Policlinica nr 10 ca e apta de munca. Conducerea a insistat să fie primită la serviciu. Si părinții ei lucrează tot la Imprimeria Nationala si au avut contact cu fata lor. Nimeni nu a stat in autoizolare

Mai trebuie spus ca o lunga perioada de vreme salariații nu au avut măști si mănuși de protecție. Salariații infectati nu au avut mască si mănuși si au avut contact cu multă lume. Șefa de la Protecția Muncii este, insa, in telemunca, asa ca nimeni nu s-a ocupat efectiv de masuri de protectie. Mai apoi, dupa ce s-a aflat de cel cu testul pozitiv, dupa 1 aprilie 2020, s-au distribuit măști de protecție, dar de proastă calitate, dupa cum se poate vedea in imaginea alaturata, masti care au o protectie insuficienta.