Scenariul organizatorilor Untold și Neversea e o aberatie: Doar pentru vaccinați sau cu test COVID negativ. "Distantare socială nu se poate!"

Ziuanews a relatat in urma cu cateva zile despre cum se pregatesc guvernantii, din varii interese, dar in special mercantile, in folosul propriu, sa protejeze "parandaratul" marilor organizatori de spectacole din Romania, in plina pandemie, in acelasi timp, excluzand de la masa tratativelor si de la imparteala a 75 de milioane de euro micile entitati din domeniul entertainmentului.

In articolul de AICI sunt enuntate argumentele pentru care sustinem aceste fapte care se petrec cu concursul autoritatilor statului. In principal, maii organizatori de festivaluri, care au vandut si anul trecut bilete de milioane de euro si nu au putut tine spectacolele, vor sa vanda si in acest an alte zeci de mii de bilete, tot pe milioane bune de euro, desi Raed Arafat, de pilda, a anuntat cu fermitate ca niciun spectaco de genul Untold sau Neversea nu se va tine pentru ca este un pericol de raspandire a Covid-19. Motivul organizatorilor pentru care se agata cu atata disperare de organizare este ca vor incasa alte milioane de euro pe care nu trebuie sa le dea inapoi timp de 3 ani, conform reglementarilor in vigoare. Organizatori care au ramas si cu banii de anul trecut, neavand nicio cheltuiala intrucat spectacolele nu au avut loc, iara cum se afla in "posesia" unui "joc piramidal", de la an la an, care ii imbogateste neasteptat. Unde se mai pune la socoteala si ajutorul dat de stat din cele 75 de milioane de euro.

Edy Chereji, director de comunicare al Untold și Neversea, a anunțat că la cele două festivaluri de muzică ar putea participa doar persoane vaccinate, persoane cu anticorpi sau persoane negative la testele rapide, facand dovada la intrarea in incinta. Cele două festivaluri - Neversea, anunțat pentru 8-11 iulie, și Untold, care ar urma să se desfășoare în perioada 5-8 august - au fost puse sub semnul întrebării de șeful DSU, Raed Arafat. „Intrarea la festival pe bază de certificat de vaccinare, test de anticorpi sau test rapid COVID-19. Acestea sunt trei dintre soluțiile și măsurile care credem noi că într-un mod cumulat ar putea să ajute și să permită reluarea activităților cu public. O măsură de genul distanțare socială este imposibilă.", a precizat Edy Chereji Directorul de comunicare al Untold și Neversea vrea ca împreună cu autoritățile să găsească o soluție pentru ca festivalurile să se poată desfășura în acest an.

„Ne dorim să găsim această soluție alături de autorități. Aceasta a fost și rugămintea noastră, să nu renunțăm la această posibilitate de a reveni încetul cu încetul la normalitate. Și să ne punem la masă și să vedem care sunt scenariile posibile pentru această vară și care sunt măsurile pe care le-am putea pregăti astfel încât să avem o vară cu evenimente", a precizat Chereji, care a adaugat: "Nu putem spera, nu putem visa la o întoarcere la ceea ce a însemnat 2019. Dacă vom putea organiza evenimente, vor fi cu anumite compromisuri și măsuri care ne vor face să avem anumite limitări sau lucruri care ar putea să schimbe din experiența pe care oamenii o cunosc atunci când vine vorba de concerte și festivaluri". Untold 2021 a fost programat la Cluj-Napoca între 5 și 8 august, iar posesorii de bilete sau de abonamente pentru ediția 2020 pot intra la festival.

Fara a dori in niciun fel sa aparam pozitia lui Raed Arafat, trebuie sa recunoastem ca seful IGSU are dreptate, Untold si Neversea, daca se vor tine in acest an pe trendul cresterii infectiei intr-un "Al treilea val" pandemic, in care deja o parte a Europei a intrat si care se va prelungi pana in vara, vor deveni focare de transmitere a bolii. Cei care au test antigen negativ se pot a fla in perioada in care virusul n-a inceput replicarea, dar sunt purtatori ai acestuia, chiar si asimtomatici, ca atare pot raspandi infectia. Cei care sunt vaccinati, conform medicilor, se pot contamina, se pot imbolnavi, chiar daca nu in forme grave, deci la randul lor pot lua virusul si-l pot transmite mai departe. Cei cu anticorpi pot fi la randul lor purtatori, chiar daca pe ei nu-i mai afecteaza, intrucat se presupune ca au trecut prin boala, sau au fost imunizati pe baza de ser. Toti acestia, intrucat chiar Chereji spune ca "distantarea sociala devine imposibila" la Untold si Neversea devin purtatori de virus, adevarate "bombe" cu efect intarziat, intrucat duca mai departe in familie la prieteni, la rude si cunostinte boala.

Pe plan mondial, de pilda, toate marile turnee, marile spectacole sau festivaluri s-au amanat pentru 2022 deja. Trupa de rock Metallica a anuntat ca-si muta toate spectacolele pentru 2022 si pana atunci va face munca de studio. Wacken Open Air, cel mai mare festiva de rock din lume, anuntat ca editia din 2021 nu va avea loc si ca se vor vinde bilete din decembrie 2021 pentru 2022. Si exemplele pot continua la toti marii organizatori de spectacole, la marile formatii, sau la marile festivaluri. Cu toate astea, in Romania se anunta oficial ca Untold si Neversea vor avea loc in conditii aberante si se vand bilete pe banda rulanta care nu fac altceva decat sa-i imbogateasca nesperat pe organizatori (apropo, cele doua festivaluri au acelasi organizator, acelasi care s-a cerut si la masa tratativelor cu guvernul pentru o parte din cele 75 de milioane de euro).

Un caz mai special este cel al evenimentului cu Celine Dion, care si-a reprogramat tot turneul pentru 2022. Initial, artista din Franta avea in vara lui 2021 un spectacol si in Romania, pentru care s-au vandut bilete inca din 2020, din informatiile noastre, pana la ora reprogramarii se vandusera in avans bilete de aproximativ 8 milioane de euro. Culmea face ca dupa reprogramare, pe siteul artistei sa putem observa ca Romania nici nu mai apare in listingul spectacolelor pentru 2022. Fapt pe care organizatorul il stia cu mai multa vreme in urma, luni de zile, si n-a anuntat nimic, lasand lumea sa cumpere in continuare si sa bage bani in buzunarele acestor "rechini" ai industriei de spectacole, care profita de faptul ca in Romania nu trebuie sa dea banii inapoi daca evenimentul nu mai are loc, ci doar sa amane spectacolul. Organizatorul concertului cu Celine Dion la Bucuresti este Guido Janssen, care - incredibil! - este si presedintele Asociatiei Organizatorilor de Concerte si Evenimente din Romania.