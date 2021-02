Afacerea "ajutoarelor" de 75 de milioane de euro pentru "sustinerea" evenimentelor culturale se transforma in jaf pe bani publici

Sunt deja cunoscute in opinia publica negocierile care se poarta intre reprezentantii artistilor, ai organizatorilor de spectacole si ai instituiei pentru gestiunea drepturilor de autor, pe de-o parte, si ministerele Culturii, Finantelor si Fondurilor Europene, de cealalta parte, pentru acordarea compensatiilor in domeniul cultural, pentru daunele provocate de masurile anti-pandemice, incepand cu martie 2020.

Artistii si organizatorii de spectacole, cu foarte mici exceptii si pentru o perioada foarte scurta, au fost blocati in desfasurarea activitatii prin lipsa concertelor, aparitiilor televizate, anularea festivalurilor etc. Initial, guvernul a promis ajutoare de 100 de milioane de euro, pentru care s-au purtat negocieri, dar ramase fara rezultate, intrucat intr-o prima varianta initiatorii proiectelor de la institutiile guvernamentale favorizau marii organizatori de spectacole si implicit si artistii cu cota mare, in defavorarea celorlalti, realizand o discriminare evidenta, despre care am scris AICI, AICI si AICI.

Ulterior, cele 100 de milioane de euro au ajuns la 75 de milioane de euro, dar discriminarile au ramas, in vreme ce propunerile propuse de reprezentantii artistilor, ai organizatorilor de spectacole si ai instituiei pentru gestiunea drepturilor de autor - despre care am scris AICI si AICI - au ramas fara rezultate. Iar asta pentru ca in realitate, oameni din interiorul Ministerului Culturii au interese majore in a pastra aceasta situatie de fapt, din care sa iasa ei in castig, cum este chiar cazul celui care a facut proiectul ministerial - despre care vom vorbi cu prope si in acest articol -, care este si sef in minister, dar si organizator de festival sponsorizat ani la rand de Ministerul Cultrurii. De asemenea, cei care ar urma sa se ocupe de "impartirea" celor 75 de milioane de euro vor avea la dispozitie pentru cheltuielile proprii si organizarea activitatii peste 6 milioane de euro.

Este de la sine inteles ca in fapt aceste "ajutoare" se transforma intr-o "vaca de muls" pentru autoritatile implicate, dar si un "profit" personal consistent de la marii organizatori de spectacole (gen UNTOLD, NEVERSEA etc.), dispusi sa dea "comisioane" masive pentru cei care vor directiona banii catre produsele acestora. E de mentionat aici ca aceste firme care asigura productia marilor festivaluri au luat deja zeci de milioane de euro din vanzarea in avans a biletelor, iar ebenimentele muzicale nu au avut loc in 2020 din cauza pandemiei, e putin probabil sa aiba loc in 2021 cu acest numar imens de spectatori de 60-80.000 de participanti, desi si pt anul in curs se vand alte bilete in avans, ca suplimentare pentru cele de anul trecut, iar legislatia actuala (prin masurile de sprijin pe vreme de pandemie) le permit sa nu dea banii inapoi timp de 3 ani!

Banii, repetam, sunt deja luati si necheltuiti inca prin organizare de spectacole. Cu toate acestea - adica in ciuda faptului ca marii organizatori stau deja pe zeci de milioane de euro - tot aceste companii mari de productie de festivaluri vor cei mai multi bani ca "ajutoare". Fireste ca dupa trei ani e usor sa declari "faliment" pe anumite firme si sa dispari cu banii. Si toate astea se petrec cu sprijin de la cei care au propus proeictele de compensare in bani a activitatii din sectorul cultural. Ceea ce au exprimat si reprezentantii artistilor, ai organizatorilor de spectacole si ai instituiei pentru gestiunea drepturilor de autor in nenumarate randuri.

In urma dezvalurilor din presa, dar si dupa ce artistii si cei din industria de spectacole au reactionat dur, marti, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu a avut o serie de declaratii stupefiante. Cam de genul "am vrea, dar nu se poate!", pentru ca promotorii proiectului de compensare de la Ministerul Culturii se vad scosi de la "cascaval" daca ar imparti banii asa cum ar fi corect. "Am conceput o schema de ajutor de stat in valoare de aproximativ 75 de milioane de euro pe care intentionam sa o includem in planul national de redresare si rezilienta. Din acestia, 60% din bani sa mearga catre micii actanti ai sectorului cultural prin acordarea de microgranturi de 8.000 de euro.", zice ministrul Culturii. Pare frumos la prima vedere, adica exact ce vor si astistii si organizatorii de evenimente culturale. "Trebuie precizat ca organizatorii nu pot primi bani fara co-finantare. Noi dam bani evenimentelor, nu organizatorilor. Ei pot lua bani doar daca vin si ei cu 20%. Banii sunt dati in urma unor deconturi in care arata clar ca au platit artistii, furnizorii de servicii specifice zonei de eveniment. Noi, practic, injectam banii in piata", a mai explicat Gheorghiu.

Asadar, de unde sa vina artistii si micii organizatori cu 20%? Ca ei nu mai au activitate de un an, deja si-au terminat banii economisiti, iar din vanzarea in avans a biletelor nu iese mare lucru pentru ca deocamdata reglementarile permit concerte cu 30% din capacitate, dar nu mai mult de 500 de persoane, adica total nerentabil. Pe langa aceste ajutoare de la stat ar trebui si permis accesul mai multor persoane (fara limita, practic, chiar daca se mentine acel 30% si distantarea aferenta, acolo unde sunt in mod normal 6.000-8.000 de locuri, un 30% devine cu un numar de spectatori care poate asigura un profit rezonabil. Altfel, daca se va aplica ce spune Gheorghiu e tot pentru favorizarea organizatorilor de mari festivaluri. Ceea ce si e intentia ascunsa a celor de la Ministerul Culturii. Mai trebuie precizat ca acele 75 de milioane de euro trebuia sa vina ca masuri compensatorii pentru daunele provocate de masurile anti pandemie si nu ca "o injectie" in viitoare piata culturala, care si asa nu exista!

Ministrul Gheorghieu a repetat din nou schema veche din propunerea discriminatorie. Cei multi si cei mici nu pot avea acces la aceste fonduri pt ca nu au vindut suficiente bilete in 2019 si deloc in 2020. Marea majoritate a organizatorilor au lucrat pentru evenimente fara bilete. Ei vor avea acces la cel mult 8.000 de euro si asta daca vor avea banii, pentru ca deocamdata doar se vorbeste de spre "prinderea in buget" a acestor fonduri, din care mare parte ar fi urmat sa vina si cu sprijin financiar de la UE, pe proiectul european.

Premizele acestui an sunt ca vor exista restrictii mai dure decat anul trecut. Peste tot in lume sunt aminate festivalurile pentru 2022. Numai in Romania se fac proiecte de relansare in pentru 2021. De fapt, cum aratam mai sus, este vorba numai de crearea conditiilor pentru un "paraindarat" national in domeniul cultural. Pentru ca artistii, de fapt, nu vor primii bani, in afara doar de cei care vor lucra la festivaluri. Dar care festivaluri, care artisti? Pentru ca la festivaluri mari din Romania majoritatea artistilor sunt straini. Dar pentru ca banii vor veni de la fonduri europene nu se poate pune conditia ca aceste sume sa se duca exclusiv la artistii romani.

A venit vremea sa dezvaluim si o parte din interesle "ascunse" din aceasta mega-afacere oentru unii. Ministrul Bogdan Gheorghiu este sfatuit de Bogdan Stefan Trâmbaciu, autorul proiectului de OUG, care proiect e dus mai departe, fara sa tina cont de nimic din solicitarile reprezentantilor artistilor, ai organizatorilor de spectacole si ai instituiei pentru gestiunea drepturilor de autor. Trâmbaciu este si reprezentantul Ministerului Culturii (Unitatea de Management a Proiectului - UMP), cel care a redactat propunerea de OUG pentru cele 75 de milioane de euro si care-l "sfatuieste" pe ministrul Bogdan Gheorghiu cum sa procedeze, dar este si organizator de spectacole sponsorizate de Ministerul Culturii. El organizeaza de mai multi ani festivalul "Posada Rock", fiind si component al unei formatii de rock "Shifting Sands". Pe siteul festivalului sunt mai multe informatii insotite de afise pe care se poate vedea clar sigla ministerului, spectacolele fiind facute sub egida Ministerului Culturii. In sectiunea de "Contact" din acelasi site numarul de telefon care apare pentru organizator este chiar cel al lui Bogdan Stefan Trâmbaciu.

Deci asistam la o situatie de incompatibilitate "pe față". Iar Trambaciu nici nu se fereste, sfidarea e maxima! Trambaciu vinde deja bilete in avans la festivalul Posada Rock din acest an (5.000 de bilete pe zi, la un abonament de 170 de lei), dupa ce a vandut si anul trecut, iar banii incasati, repetam informatia, pot fi "pastrati" de organizator pana la 3 ani, nefiind obligat sa returneze banii in aceasta perioada ci doar sa "amane" spectacolul. Trambaciu este un "abonat" al dezvaluirilor de presa, de pilda AICI, care arata ca este detinatorul a mai multor apartamente in Bucuresti si a mai multor vile impresionante cu piscina in zona Chitila. Ca orice mare organizator de spectacole, fireste!