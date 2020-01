Sefii PNL vor sa puna mare mahar la "Aeroporturi Bucuresti" un cercetat penal in Dosarul "Conducta AIHC", o spaga de proportii care aduce atingere Sigurantei Nationale

Scriam in editia de ieri a Ziuanews ca la CN Aeroporturi Bucuresti SA se pune la cale o noua "inginerie", pe bani grei, pentru oamenii de casa ai celor din Transporturi, cotizanti la randul lor catre structurile ierarhice. Despre ce e vorba vedem mai jos, mai ales ca persoana propusa sa preia fraiele CNAB este cercetata penal, implicata in dosarul "Conducta AIHC".

Dar mai intai, iata jocurile de culise actuale. Joi, 16 ianuarie, orele 14,00, Georgeta Bumbac, sefa Consiliului de Administratie de la CNAB, convoaca CA avand pe ordinea de zi mai multe teme. Primul dintre ele este evaluarea activitatii manageriale a actualului director al CNAB, Alexandru Ivan. In realitate, spun sursele noastre, "e ordin de sus" ca Ivan sa fie scos de pe functie, motivandu-se proasta gestionare a Aeroportului Otopeni.

In locul lui Alexandru Ivan este "in carti" Viorel Tanase (in stanga, in foto, intr-o sedinta PNL), angajat la CNAB pe post de inspector la Serviciul Administrativ, dar in acelasi "om de legatura" cu Millenium Pro Design (Best Value), firma care se ocupa alaturi de dNata de duty-free, cathering si alte spatii comerciale. Tanase, de la Administrativ, a fost in stranse legaturi cu Catalin Lascuț (actionar al Millenium), Ziuanews a scris pe larg, un intreg lant de matrapazlacuri, cu implicatii la varf in Ministerul Transporturilor, inclusiv Rovana Plumb, Lucian Sova si Razvan Cuc, cu ramificatii la secretari de stat si sefi de directii.

Acum vom intelege de ce, la ultimul punct de pe ordinea de zi, la punctul 15, se discuta despre renovarea spatiilor comerciale detinute de Millenium si dNata, ca si extinderea acestora in baza unei scrisori de intentie a celor doi asociati din data de 6 ianuarie 2020. In plus, se va pune in discutie ca odata cu renovarea si extinderea in suprafata a spatiilor sa se prelungeasca si contractele cu firmele respective pe 10 ani, pe sume fabuloase, subiect asupra caruia vom reveni. Spatiile cu pricina sunt in sfera de influenta de la Administrativ, adica fix in sectorul lui Valeriu Tanase. Se vede de aici ca Tanase va fi pus director de aceste grupari de interese ilicite pentru a se promova firmele protejate de acesta.

Operatiunea "Conducta AIHC"

In 2017, firma Impact Developer & Contractor cerea Aeroportului International Henri Coanda sa traga o conducata de apa si canalizare de la compania nationala pana la cartierul rezidential Greenfield. Consiliul de Administratie de atunci si directorii s-au opus si nu au aprobat lucrarea in sedinta. In 2018 a fost reluata solicitarea dupa ce firma a facut o petitie la Ministerul Transporturilor, condus de Lucian Sova, ca sa "se lege temporar" pana ce se obtine o legatura permanenta cu o lucrare de la Apanova, estimata a avea loc in doi ani. Sova a lasat la latitudinea CNAB daca sa se aprobe lucrarea, indicand insa ca nu ar fi un impediment. La fel a procedat si succesorul sau Razvan Cuc in 2019, cand se obtine contractul dintre CNAB si Impact Developer & Contractor, in ciuda faptului ca serviciul Juridic nu recomanda aceasta intrucat "caracterul temporar se va transforma intr-un permanent, cu consecinte grave". Cu toate acestea in balanta a contat opinia Serviciului Administrativ, condus pe atunci de Valeriu Tanase, care a recomandat si avizat pozitiv proiectul.

Este momentul cand DNA, care avea date si indicii ca a avut loc un act de coruptie, existand un denuntator la dosar care a afirmat ca acest contract s-a semnat favorabil in urma unei mite consistente, dar si faptul ca Aeroportul Henri Coanda este unul de interes strategic deci nu se poate ceda la terti facilitati de apa si canal, incepe cercetarea penala asupra tuturor semnatarilor, de la directorul general si cel adjunct, pana la seful de la Administrativ, adica la Valeriu tanase, actualul propus de a deveni sef al CNAB. Ca atare, Tanase e cercetat penal de catre DNA intr-un dosar important de coruptie denumit "Conducta AIHC", dar si pentru incalcarea legislatiei privind strategia si siguranta nationala. Documente mai jos: