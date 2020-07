Spitalul Municipal Bucuresti condus de Catalin Cirstoiu e campion la achizitii dubioase de materiale anti-pandemice, dupa ce a fost focar de corovavirus care a ucis un medic

Achizitiile facute in perioada starii de urgenta impusa de pandemia cu coronavirus este unul din subiectele delicate ale perioadei actuale, cu implicatii majore in zona politica si economica. Afacerile cu statul, bazate pe materiale anti-pandemice, au explodat iar presa a semnalat numeroase nereguli care trebuie anchetate de autoritati, cu atat mai mult cu cat si opinia publica face presiuni in acest sens.

De notorietate sunt cazurile cu "buticul din Uzunu", cu firmele de casa ale Unifarm, cu tot felul de reprezentanti ai firmelor sub acoperire ale serviciilor secrete, care coordoneaza aceste achizitii. Pe plan politic, in toate judetele in care exista spitale administrate de autoritati locale, se inregistreaza un numar imens de astfel de achizitii la preturi dubioase. Pe langa cifrele oficiale, guvernul a comunicat ca in primele trei luni ale pandemiei s-au facut achizitii de peste un miliard de euro, prin UNifaram, DSP-uri, Consilii Judetene, primarii etc., suma reala estimata e ca s-au facut afaceri ce cel putin doua miliarde de euro, bani drenati de la bugetul de stat, sau bugetele locale.

Intre spitalele care "au sarit cu banul" de la buget se afla si Spitalul Municipal de Urgenta, care a facut cheltuieli toatale de peste 10 milioane de euro, cea mai mare parte a lor fiind achizitii de materiale anti-pandemice, spitalul la care facem referire nefiind unul de referinta din zona luptei cu coronavirusul, vorbind aici de numarul celor internati - care a fost relativ mic in raport cu alte spitale din tara -, dar care, dintr-un management total defectuos a fost in topul imbolnavirilor medicilor, nu mai putin de 35 de medici fiind infectati din lipsa masurilor de protectie, unul din acesti medici pierzandu-si viata. De asemnea, alti 75 de pacienti care sufereau de alte boli, fiind internati pe alte sectii, au fost contaminati, din pricina gestionarii proaste amasurilor de prevedere.

Spitalul Municipal Universitar Bucuresti este condus de controversatul Catalin Cirstoiu, cunoscut opiniei publice din mai multe scandaluri cu achizitii de aparatura medicala, ultimile sale "performante" fiind cuprinse intr-un raport de control al Ministerului Sanatatii din toamna anului 2018, care poate fi consultat AICI, de notorietate fiind achizitionarea unui aparat medical la suprapret. La acea vreme, raportul a fost trimis procurorilor DNA, impreuna cu toate documentele aferente, dosarul fiind in acest moment tot in faza de cercetare, surse din parchet afirmand pentru Ziuanews ca managerul Cirstoiu "are protectie politica".

Revenind la achizitiile anti-pandemice din aceasta primavara, scriam de sumele imense pe care le-a cerut Spitalul Municipal Universitar Bucuresti. Prezentam un document din 14.05.2020, in care spitalul condus de Cirstoiu cerea de la Ministerul Sanatatii alocarea a aproximativ 4 milioane de euro pentru achizitionarea de materiale de protectie si dezinfectanti, contractate deja de unitatea medicala, dar si prin actiuni de protectie din spital, pana la 8.05.2020... Fix acele actiuni care nu au avut loc, intrucat Spitalul condus de Cirstoiu a devenit un focar important de infectie, care a si condus la decesul unui medic aflat in lupta cu SARS-Cov2. Suma totala a acestei prime faze de achizitii a fost de 16.541.545 lei.