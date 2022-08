Teoria și practica Rețelelor globale americane - Operațiunea CLEAN NETWORK

Cercetările privind politica rețelelor au apărut pentru prima dată în 1950, în legătură cu interacțiunea anumitor grupuri de interese cu guvernul american. Inițial, aceste politici au fost asociate cu grupuri relativ mici și stabile de actori corporativi implicați în interacțiuni regulate în jurul unui set de reguli și legi într-un anumit sector.

Aceste legături puternice și instituționalizate între acești actori au dat naștere termenului de "subguvernare" sau "triunghi de fier". Întreaga politică internă și externă a SUA este construită pe dinamica activă a acestor "triunghiuri de fier".

Fritz Schapf dezvoltă această temă descriind politica rețelelor ca operând în "umbra ierarhiei". Aceste rețele sunt implicate în negocieri și în procesul decizional, dar numai în cadrul legislației. Dacă reglementarea nu permite astfel de acțiuni, este posibil să se dezvolte o infrastructură din umbră de natură criminală și coruptă, scrie Geopolitika.

În plus, este posibil ca crearea de rețele paralele să fi făcut parte din anumite acorduri secrete încheiate de Washington și sateliții săi, ca în cazul Operațiunii Condor în America Latină. În țările din această regiune, "Planul Condor" a fost o strategie susținută de SUA pentru a contracara răspândirea ideilor de stânga, vizând activiști din șase țări. Prin coordonarea dintre guverne, serviciile lor de informații și FBI, identificarea și urmărirea penală a activiștilor de stânga au devenit transnaționale.

Actul fondator a fost semnat în 1975 la Santiago de către serviciile de informații din Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay și Paraguay, la care s-a alăturat ulterior Brazilia. Puterile militare participante au făcut schimb de informații valoroase despre "sabotorii" din țările lor, dezvăluind locația și identitatea acestora. Scopul era de a eradica orice urmă de ideologie de stânga, comunistă și marxistă. În această perioadă, guvernul SUA, prin intermediul CIA, a furnizat, de asemenea, tehnologie și expertiză.

De fapt, a fost o rețea în întreaga regiune care a evoluat constant în anii 1970. Dictaturile din America Latină, la cererea SUA, nu au răspuns pur și simplu la ceea ce au considerat a fi amenințări politice semnificative la adresa puterii lor.

În schimb, aceștia au răpit, torturat, ucis și dispărut activiști politici, sociali, sindicali și studențești în mod activ și sistematic și, odată cu ei, au eradicat gândirea politică de stânga din întreaga regiune. Metodele folosite de agenții Condor au inclus unele dintre cele mai grave tactici de teroare de stat cunoscute în istoria modernă. Și toate acestea la instigarea și la instrucțiunile directe ale Statelor Unite.

Având o experiență vastă în crearea și gestionarea unor astfel de rețele, începând cu anii 1990, după dispariția ordinii mondiale bipolare și debutul globalizării, SUA au început să își stabilească rețele în întreaga lume. Apariția unor noi mijloace de comunicare a facilitat acest proces. Pew Research a observat că "participanții care au văzut globalizarea mai degrabă ca pe o oportunitate decât ca pe o amenințare au vorbit, de asemenea, despre formele personale de comunitate internațională posibile datorită progreselor în tehnologia comunicațiilor.

Pentru unii, aceasta părea o alternativă la un sentiment de solidaritate locală sau națională slăbit de forțele globale. Viteza și omniprezența rețelelor sociale au fost descrise ca permițând comunicarea instantanee "în întreaga lume" și creând posibilitatea unei "comunități globale" care ar putea oferi "sprijin atunci când se întâmplă ceva în întreaga lume ".

Astfel a apărut fenomenul rețelelor de dezvoltare și influență reciprocă - ca mijloace de comunicare în dezvoltare activă și ca structuri politice sau cvasi-politice. Prin exploatarea acestor mijloace, Washingtonul a încercat să stabilească o influență politică strategică pe termen lung, pe de o parte. Iar pe de altă parte, să dețină controlul financiar și economic asupra cât mai multor sectoare.

Rețelele ca atare pot avea diferite configurații, cum ar fi omnichannel, în care fiecare nod al rețelei este interconectat cu celelalte. Sau sub forma unei stele, în care toate informațiile și resursele trec printr-un singur punct. Aceasta este forma care a fost cea mai benefică pentru Statele Unite în ceea ce privește controlul fluxului de informații prin filtrele sale.

În exemplul Departamentului de Stat al SUA, putem vedea cum sunt implementate diverse proiecte pentru a crea rețele de influență globală. Citim pe site-ul lor oficial: "EducationUSA este o rețea a Departamentului de Stat al SUA, care cuprinde peste 430 de centre internaționale de consiliere pentru studenți în peste 175 de țări și teritorii. Rețeaua promovează învățământul superior din SUA în rândul studenților din întreaga lume prin furnizarea de informații exacte, complete și actualizate privind oportunitățile educaționale din instituțiile de învățământ superior acreditate din SUA.

EducationUSA deservește, de asemenea, comunitatea învățământului superior din SUA pentru a ajuta liderii instituționali să își atingă obiectivele de recrutare și internaționalizare a campusurilor. EducationUSA este sursa dumneavoastră oficială de informații despre învățământul superior din Statele Unite. De fapt, este un proiect mai bine cunoscut sub numele de "exodul creierelor", deoarece mulți studenți internaționali, dacă sunt suficient de calificați și apți de muncă, încearcă imediat să fie recrutați pentru a fi angajați în continuare în SUA.

Există însă și alte rețele pentru cei care au venit în SUA în cadrul anumitor programe (aceștia pot fi jurnaliști, oficiali locali sau oameni de afaceri). De exemplu, Alumni este "o comunitate online exclusivă pentru toți cei care au participat și au finalizat un program de schimb finanțat sau sponsorizat de guvernul SUA. Alăturați-vă celor peste 500.000 de alți absolvenți în această comunitate pentru a vă conecta, pentru a vă dezvolta abilitățile dobândite în cadrul schimbului și pentru a fi inspirați ".

Agenția americană pentru media globale este o rețea internațională care reunește șase entități, precum Radio Liberty, Radio Free Europe, Office of Cuban Broadcasting, Radio Free Asia, Broadcasting Networks Middle East și Open Technology Foundation . Toate acestea îndeplinesc sarcinile interdependente de dezinformare, propagandă, incitare împotriva guvernelor și impunerea unui stil de viață american. O serie de grupuri de reflecție din SUA care lucrează pentru guvern și pentru sectorul apărării sunt direct implicate în analiza rețelelor pentru a examina tendințele actuale.

Centrul RAND pentru analiza aplicată a rețelelor promovează utilizarea analizei formale a rețelelor de indivizi, organizații și sisteme în întreaga gamă de cercetări RAND. Întrebările explorate includ "Ce relații contează pentru rezultatele politicilor?" și "Cum creează relațiile comunități?". Metodele de rețea analizează sistemele în mod holistic, mai degrabă decât să se concentreze asupra unor caracteristici individuale, pentru a oferi informații și soluții cuprinzătoare la probleme politice importante.

Pe site-ul web al Centrului se afirmă că "cercetătorii noștri sunt experți în domenii precum analiza politicilor, matematica, științele comportamentale și sociale, medicina, fizica, statistica și ingineria, aducând un spirit interdisciplinar vital activității lor". Iar interesele sunt destul de largi, de la consumul de droguri în SUA și modelele de învățare socială până la propaganda extremismului pe rețelele de socializare, încercările de a reduce influența mass-media rusești și cartografierea detaliată a structurilor de afaceri din Asia de Sud pentru a contracara creșterea influenței chineze în regiune.

Center for Strategic and Budgetary Assessments realizează analize ample privind formularea strategiilor militare și politice ale SUA (atât globale, cât și regionale, bazându-se pe rețele de parteneri) la un cost adecvat. Dacă ne uităm la infrastructura militară americană, putem observa că nu doar armata americană are cea mai mare influență asupra regiunii, ci și guvernul SUA.

Dacă ne uităm la infrastructura armatei americane, vedem că este o rețea complexă. Nu este vorba doar de internetul în sine, care a luat naștere la Pentagon și care a fost conceput inițial ca un canal de comunicare de rezervă în caz de război nuclear. Bazele militare americane propriu-zise, răspândite în întreaga lume, sunt, de asemenea, o rețea de instalații militare, aerodromuri și porturi, depozite și centre speciale cu diverse facilități.

Strategia de descurajare nucleară a SUA se bazează pe rețele. Potrivit unui studiu recent al Federației Oamenilor de Știință Americani, "În cadrul acestei poziții nucleare revizuite, credibilitatea descurajării SUA va fi în mare măsură asigurată de capacitatea de supraviețuire a infrastructurii sale nucleare de comandă, control și comunicații (NC3), deoarece un atac devastator asupra NC3 ar putea împiedica președintele să ordone lovituri de represalii de pe submarinele nucleare americane. Astfel, îmbunătățirea sistemelor NC3, combinată cu adoptarea de garanții și măsuri de sprijin pentru NC3, ar contribui la consolidarea condițiilor în care Statele Unite ar putea renunța la lovituri nucleare de limitare a pagubelor.

O astfel de investiție ar contribui la consolidarea încrederii în disuasiunea SUA, deoarece, până când un adversar nu are încredere în capacitatea sa de a distruge fiecare submarin nuclear american sau de a dezactiva rețeaua NC3 a SUA, o relație de disuasiune stabilă rămâne teoretic în vigoare. În cadrul acestei poziții revizuite, orice tentativă de primă lovitură împotriva forțelor nucleare strategice americane ar lăsa probabil majoritatea forțelor submarine americane cu rachete balistice relativ nevătămate și gata de lansare.

Se poate aminti, de asemenea, de rețeaua de supraveghere subacvatică US Sonic Observation System (SOSUS), care a suferit îmbunătățiri semnificative începând cu anii 1960. Stațiile de ascultare au detectat tonuri mecanice nedorite în timpul primelor teste pe mare ale submarinului Thresher. Acest lucru a determinat US Navy să renunțe la aceste tonuri pentru toate submarinele viitoare, în timp ce URSS nu a încercat o versiune sovietică a SOSUS și, prin urmare, a folosit modele de submarine în care nu a reușit să elimine efectele nedorite până la începutul anilor 1980.

Un alt exemplu arată că sistemele de comandă și control al Boeing se bazau pe o matrice redundantă de cabluri subterane întărite care făceau legătura între rampele de lansare și centrele de control al lansărilor. Configurația General Electric, pe de altă parte, a folosit o singură rețea centrală de cabluri subterane securizate, cu un sistem radio de frecvență medie pentru a asigura comanda, controlul și monitorizarea sistemului. Ambele sisteme de comunicații au necesitat, de asemenea, programe de formare unice pentru personalul de întreținere și echipele de lansare, precum și un lanț de aprovizionare separat.

Există rețele indirecte în spatele cărora se află Statele Unite. În special, în 2001, NATO a lansat un proiect de rețea de calculatoare pentru instituțiile academice din Caucaz și Asia Centrală, numit Autostrada Virtuală a Mătăsii. Când, în august 2003, a fost primită prima comunicare intra-rețea din Turkmenistan, NATO a declarat că programul său academic a fost un succes. Pe lângă furnizarea de echipamente către țările post-Caucaz, NATO a fost implicată și în dezvoltarea Autostrăzii virtuale a mătăsii.

În timp ce furnizau echipamente țărilor post-sovietice, specialiștii NATO stabileau legături pe teren, desfășurau operațiuni de propagandă și colectau diverse tipuri de informații. Inutil să mai spunem că este sigur că toate echipamentele erau echipate cu troieni și backdoor-uri pentru supraveghere și infiltrare de la distanță. Și, dacă este necesar, să infecteze computerele cu viruși și apoi să le folosească ca noduri locale. Deocamdată, nu putem fi siguri că nu există sisteme informatice infectate cu viruși NATO.

Luați acum în considerare sectorul financiar și problemele comerciale prin prisma intereselor SUA. În general, apelul la practici sociale reflexive în managementul afacerilor, potrivit autorilor americani, s-a dovedit a fi fructuos, mai ales atunci când conceptele juridice ale fenomenului de rețea trebuie dezvoltate în funcție de motivația participanților. Pornind de la repere normative, în special de la considerente de eficiență, studiile juridice privind sistemele de transfer de bani și alte rețele din sectorul privat au încercat să analizeze și să reconcilieze categoria inovatoare de "contract de rețea".

Alte studii privind contractele simbiotice, inspirate de economia instituțională, au demonstrat cu succes eficiența sporită a rețelelor și, prin urmare, pledează pentru instituționalizarea juridică a acestora. Studiile economice privind efectele de rețea și diversele implicații juridice ale acestora au oferit, de asemenea, unele informații . Acesta este motivul pentru care economiștii contemporani sunt foarte interesați de teoriile rețelelor.

Sistemul bancar SWIFT este, de asemenea, o rețea. SWIFT, sau Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale, este un sistem securizat care facilitează plățile transfrontaliere, permițând comerțului internațional să circule mai ușor. Sistemul este utilizat în peste 200 de țări. Dar, deoarece este controlată de fapt de SUA, le-a fost ușor să deconecteze sistemul bancar rusesc de la această rețea, făcând imposibilă utilizarea de către cetățenii ruși a cardurilor bancare în străinătate.

În general, sistemul financiar american este formulat ca un mijloc de a implica investitorii instituționali globali în dezvoltarea și utilizarea marilor cantități de numerar pe care le controlează. Așa-numitul consens de pe Wall Street reflectă acum, sau cel puțin reflectă, ascensiunea capitalismului managerilor de active și expansiunea sistemului bancar paralel, în special după criza financiară globală din 2008. Cercetătorul Elias Alamy susține că, pentru a înțelege modus operandi al Wall Street, adică al capitalului global cu sediul în SUA, este necesar să examinăm transformările capitaliste în afara domeniului banilor și al finanțelor. El susține că accentul pus de Wall Street pe infrastructură nu este întâmplător.

O serie de comentatori susțin că am intrat într-o "eră logistică", în care optimizarea fluxurilor de capital a devenit în mod clar strategică. Odată cu desfășurarea accelerată a noii diviziuni internaționale a muncii, asistăm, de asemenea, la o schimbare majoră a centrului de greutate al economiei capitaliste globale dinspre Atlanticul de Nord spre Pacific, ceea ce necesită cerințe uriașe de infrastructură pentru a mediatiza acest nou model de dezvoltare geografică inegală.

Prin urmare, revenirea amenajării teritoriului și un nou accent pe infrastructura de conectivitate la scară largă (cum ar fi porturile, canalele, căile ferate și legăturile logistice integrate) în politicile și practicile de dezvoltare pentru a integra teritoriile îndepărtate, a facilita intrările de capital și implicarea strategică a întreprinderilor în lanțurile valorice globale. El consideră că este util să vadă financiarizarea ca pe o formă de expresie a tendinței înnăscute a capitalului de a reduce viețile și lumile umane la resurse economice și abstracțiuni monetare prin privatizare, comodificare și comercializare, ca parte a impulsului său irezistibil de a crește valoarea.

Și toate acestea nu sunt altceva decât marketing de rețea, în care manipularea gusturilor consumatorilor servește interesele multinaționalelor și ale sectorului bancar. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de geopolitică, este important pentru Washington să își antreneze partenerii și sateliții în diverse angajamente, alianțe și tratate.

Sub conducerea lui Donald Trump, SUA a lansat programul Clean Network, care, potrivit prezentării oficiale, "a reprezentat abordarea cuprinzătoare a administrației pentru a proteja bunurile naționale, inclusiv viața privată a cetățenilor și cele mai sensibile informații ale companiilor, de intruziunile agresive ale unor actori rău intenționați, cum ar fi Partidul Comunist Chinez".

Rețeaua curată elimină amenințarea pe termen lung la adresa confidențialității datelor, a securității, a drepturilor omului și a cooperării bazate pe principii pe care actorii autoritari rău intenționați o reprezintă pentru lumea liberă. Clean Net se bazează pe standarde de încredere digitală recunoscute la nivel internațional. Aceasta reprezintă punerea în aplicare a unei strategii pe termen lung, pe mai mulți ani, la nivelul întregului guvern, bazată pe o coaliție de parteneri de încredere și informată de schimbările rapide ale tehnologiei și economiei piețelor globale.

Atât companiile de tehnologie din SUA, cât și guvernele și companiile străine s-au alăturat programului. Este adevărat că partenerii americani sunt adesea împiedicați să facă afaceri așa cum doresc și sunt aproape acuzați de acțiuni inacceptabile. În cadrul summiturilor bilaterale UE-SUA, oficialii de la Washington și-au exprimat îngrijorarea cu privire la "duopolul" 5G al Ericsson și Nokia. În replică, omologii lor europeni au afirmat că Big Tech a devenit prea dominant într-o serie de sectoare importante.

Actul european privind serviciile digitale și Actul privind piețele digitale, care include motoarele de căutare, site-urile de cumpărături și de rezervări, sistemele de operare și o serie de alte servicii, nu au fost bine primite de diplomații americani. În ciuda monopolurilor de facto în ceea ce privește motoarele de căutare, rețelele de socializare, sistemele de operare și unele programe de internet, lobbyiștii americani consideră că giganții internetului operează pe piețe care funcționează bine.

Între timp, Legea americană privind inovarea și concurența oferă subvenții de miliarde de dolari, potențial incompatibile cu cerințele OMC de a crea alternative interne și de a elimina dominația pe piață a jucătorilor europeni și coreeni. Principala prioritate de politică externă a lui Biden este, de asemenea, în rețea: "consolidarea rețelei sale de alianțe pentru a încerca să mențină dominația SUA prin forțarea Occidentului să se confrunte cu China". Pentru comentatorii din presa de stat chineză, de exemplu, comunicatul summitului G7 a fost "cea mai sistematică condamnare a Chinei și a interferențelor în țară de către marile puteri occidentale".

Inițiativa americană "Build Back Better World", "bazată pe valori, standarde înalte și parteneriate transparente în domeniul infrastructurii, conduse de democrații de frunte", semnalează "intenția SUA de a-și menține hegemonia în lume în era post-Covid". Washingtonul "exploatează din punct de vedere politic" aliații mai slabi din NATO, unde "SUA dorește să creeze o poveste care să echivaleze propria hegemonie cu avantajul strategic colectiv al Occidentului".

După cum se poate observa, Statele Unite au o experiență vastă în construirea diferitelor rețele politice. Toate sunt instrumente de influență și manipulare. Pentru a scăpa de ele, este necesar nu numai să se desființeze nodurile acestor rețele și să se deconecteze de la diverse comunități (afaceri, mass-media, grupuri etnice, organizații politice etc.), ci și să se creeze propriile rețele care ar putea servi drept o alternativă mai atractivă. Mai ales atunci când vine vorba de nevoia de necesitatea de a disemina în mod constant propriile idei în mediul extern.