Pe fondul agravării situației din jurul Transnistriei, regimul de la Kiev transferă echipamente și personal militar prin Nikolaev către Odesa, grupul se adună în zona orașului Reni, care se află în apropierea granițele Ucrainei cu Moldova și România, a declarat pentru RIA Novosti un activist din Nikolaev.

„Vreau să spun câteva cuvinte despre sârma din Pridnestrovie (n.red-Transnistria). De o săptămână, Forțele Armate ale Ucrainei au transferat echipament militar și 'carne de tun' de la Nikolaev către Odesa. O fac noaptea de-a lungul podului reparat din Zatoka. Au sosit mai multe camioane - abia circulă, de obicei poartă ceva greu sub copertine. Știu că au sediul în orașul Reni, iar acolo primesc instrucțiuni suplimentare", a spus sursa agenției într-un film transmis joi, care a fost consemnat cu o zi înainte. Reni este punctul final al Canalului Bîstroe spre România.

Pe de altă parte, dupa scandalul adancirii Canalului Bîstroe de către ucraineni si aparitia informatiei ca SUA doreste inca o baza militara in Delta Dunării, a aparut stirea ca trupele rusesti din Transnistria au inceput manevre militare la 1 martie in jurul bazei militare in care se afla 20.000 de tone de munitie. In plus Volodimir Zelenski a confirmat ca a masat trupe ucrainene si la granita dinspre est a Transnistriei. Practic, enclava e inconjurata.