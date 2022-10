Un șef de la Pfizer recunoaște Marea Înscenare: Nu a existat nici cea mai mică bază științifică pentru eficacitatea vaccinului!

Un director executiv al Pfizer a declarat, luni, că oficialii Pfizer nu știau dacă vaccinul anti-Covid produs de companie va opri transmiterea virusului, deoarece vaccinul nu a fost testat înainte de a intra pe piață.

Europarlamentarul Rob Roos a întrebat în timpul unei audieri în Parlamentul European: „A fost testat vaccinul Pfizer COVID cu privire la oprirea transmiterii virusului înainte de a intra pe piață?". „Nu... Știți, a trebuit să... ne mișcăm cu adevărat cu viteza științei pentru a ști ce se întâmplă pe piață. Mai departe, a trebuit să facem totul asumându-ne riscuri. Dacă nu noi, atunci cine? Am riscat și am cheltuit 2 miliarde de dolari, pentru a putea ajuta cu pandemia. Am salvat 4 milioane de oameni. Nu aș vrea să îmi imaginez în ce situație am fi fost acum dacă companiile ca a noastră nu s-ar fi implicat", a răspuns Janine Small, președinte al Pfizer pentru piețele internaționale dezvoltate.

Roos a susținut luni într-o înregistrare video pe Twitter, în urma comentariilor lui Small, că milioane de oameni din întreaga lume au fost păcăliți de companiile farmaceutice și de guverne. „Milioane de oameni din întreaga lume s-au simțit forțați să se vaccineze din cauza mitului că „o faci pentru alții"", a spus Roos. „Acum, acest lucru s-a dovedit a fi o minciună ieftină" și „ar trebui să fie expusă", a adăugat el, notează sursa citată. Trebuie amintit că în scurt timp vaccinările au devenit obligatorii pentru multe grupe de vârstă. Cei nevaccinati au fost stigmatizați, iar unii și-au pierdut locul de muncă. Acum, Pfizer mai afirmă că „nu a existat niciodată nici cea mai mică bază științifică pentru această afirmație (eficacitatea vaccinului- nr)".