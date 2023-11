Un pilot face dezvaluiri senzationale despre Agenda ocultă din spatele operațiunilor denumite Chemtrails VIDEO

"Chemtrails nu sunt nimic nou. Abia acum începem să le observăm, acesta este șocul pentru noi", a declarat un pilot de avion comercial în timpul unui interviu recent. "Ei fac asta de ani de zile. A fost un pionierat în Statele Unite. Este un lucru în care Rockefeller a fost implicat în sponsorizare. O mare parte se face din spatele avioanelor militare, în special al avioanelor militare de transport".

Pilotul de avion a declarat cele de mai sus în timpul unui interviu cu Ant Critchley, gazda emisiunii Drake Michigan. Pentru a proteja anonimatul pilotului, în scopul interviului i s-a dat numele Mark. Mark este pilot de 34 de ani și, în acest timp, a pilotat peste 26 de tipuri diferite de aeronave. Experiența sa variază de la testarea zborurilor până la zborul de marfă specializată și a pilotat aeronave atât pentru armată, cât și pentru companiile aeriene comerciale.

"Cele două scopuri ale chemtrailing-ului sunt foarte, foarte clare", a declarat el pentru Critchley. Este vorba de a ne otrăvi și de a bloca soarele. Plantele au nevoie de lumina soarelui pentru fotosinteză, iar corpul nostru, de exemplu, are nevoie de lumina soarelui pentru a produce vitamina D. Așadar, blocarea soarelui va avea un impact negativ și va amenința supraviețuirea tuturor formelor de viață de pe Pământ.

În videoclipul de la finalul articolului, Mark a explicat că, în urmă cu mulți ani, a avut un copilot care i-a vorbit despre chemtrails. La acea vreme, Mark a respins complet spunând că era "un nonsens total, ei nu ar face niciodată așa ceva". Și nu s-a mai gândit la asta până acum trei ani.

În urmă cu aproximativ trei ani, se întâlnea cu niște prieteni la o cafenea la țară, când a văzut pe cer o linie care se întindea de la nord la sud, pe care a estimat că avea o lungime de 16 kilometri, cu 13 linii mai scurte, de două sau trei kilometri, care o traversau. "Lucrul curios este că au rămas acolo timp de 40 de minute", a spus Mark.

El a contactat un coleg de la aeroportul local care avea un aparat de supraveghere automată dependentă de emisie ("ADS-B"). ADS-B este un software de supraveghere sau de urmărire care se bazează pe faptul că aeronavele sau vehiculele aeroportuare își transmit identitatea, poziția și alte informații derivate dintr-un sistem de la bord.

Mark l-a întrebat pe colegul său dacă deasupra aeroportului se afla un avion care zbura la aproximativ 12.000-13.000 de picioare "făcând linii ghemuite". Colegul lui Mark a răspuns: "Nu, dar există unul la 10 [mii de picioare]". Mark și-a amintit apoi de conversația cu prim ofițerul cu ani în urmă și și-a dat seama că liniile pe care le văzuse erau chemtrails.

Există o diferență între o contrailă, dâră de condensare, și o chemtrail, dâră chimică. Pentru a înțelege diferența, trebuie să înțelegem cum se formează contrails, a spus Mark.

"Pe măsură ce ne ridicăm mai sus, la fiecare mie de metri temperatura scade cu aproximativ 2 grade Celsius. Și coboară până la aproximativ minus 63 de grade Celsius, uneori 65. Aceste temperaturi se regăsesc în jurul a aproximativ 37.000/38.000 de picioare. Contractele pot începe fizic [să se formeze] doar la 28.000 de picioare, ceea ce înseamnă în jur de minus 40 de grade Celsius. O dâră este vapori de apă. De fapt, sunt trilioane și trilioane de cristale de gheață", a explicat Mark.

Motivul pentru care nu vedem în mod constant același număr de dâre de aer în diferite zile, presupunând că orarele de zbor ale companiilor aeriene rămân constante, este că umiditatea aerului în care zboară avionul joacă, de asemenea, un rol important. "Pe măsură ce temperatura scade, pachetul de aer este mai puțin capabil să rețină vapori de apă [sau] umiditate", a spus Mark.

Punctul de rouă este temperatura la care trebuie răcit aerul (la presiune constantă) pentru a obține o umiditate relativă (RH) de 100%. În acest punct, aerul nu mai poate reține apă sub formă de gaz. Dacă aerul ar fi răcit și mai mult, vaporii de apă ar trebui să iasă din atmosferă sub formă lichidă, de obicei sub formă de ceață sau precipitații.

La 30.000 de metri și zburând într-o parcelă de aer uscat, "mă pot uita în camera retrovizoare și nu văd absolut nimic ieșind din spatele motoarelor mele", a declarat Mark. "Dar apoi pot zbura de-a lungul ... și pot avea un pic de turbulență, doar pentru o fracțiune de secundă, și mă uit la indicatorul meu de temperatură și era minus 63, iar acum este minus 64 ... Acum mă uit înapoi în camera mea și văd că sunt pe contrasens".

Pe de altă parte, chemtrails sunt aplicate oriunde între 10.000 și 12.000 de picioare.

Toate aeronavele au transpondere. "Nu poți zbura în aer fără unul, este legea", a spus Mark. Semnalele transponderului sunt captate de radarele de zbor ale traficului aerian, astfel încât orice aeronavă anume poate fi identificată cu certitudine. Înainte ca un avion să decoleze, pilotului i se atribuie un cod din patru cifre. Când controlorul de trafic aerian vede codul pe radarul său, știe ce avion este, pe numele cui este înregistrat, planul de zbor și alte informații, cum ar fi citirea altimetrului comandantului.

"Dar ceea ce îi nedumerește pe oameni este faptul că atunci când pornesc Flightradar24 sau aplicația ASD-B de pe telefon sau de pe un dispozitiv inteligent, nu pot vedea aceste avioane [care fac chemtrailing]... asta pentru că a fost efectuată o reparație software [la transponder], astfel încât, ori de câte ori există o bancă de coduri de transponder și acestea sunt alocate, nu le putem vedea", a explicat Mark. "De aceea avem probleme în a localiza fizic aceste avioane".

În ziua în care a văzut lunga dâră nord-sud traversată de alte 13 aeronave, Mark a reușit să obțină o înregistrare a avionului de la colegul său de la aeroportul local. Folosind înregistrarea, cercetările lui Mark au condus la compania britanică 2Excel Aviation Broadsword.

2Excel a fost înființată de doi foști piloți din Royal Air Force, iar directorul general al acesteia este Andy Offer. Offer a avut anterior un partener de afaceri care s-a "eschivat", a declarat Mark. Adăugând că fostul partener de afaceri și-a distrus de atunci complet reputația cu afirmații mincinoase.

2Excel are două Boeing 727 aduse din Statele Unite. "Erau deja avioane de marfă, așa că se pretează foarte bine la conversie", a spus Mark. "Aceste avioane au șapte rezervoare laterale de-a lungul aeronavei, din față în spate... și există un braț fix în partea din spate a aeronavei care trece pe sub [ ] două [dintre] motoare", a spus Mark.

Potrivit site-ului web al 2Excel, compania răspunde la deversările de petrol, pulverizând detergenți pe petrol. Dar Mark nu înțelegea de ce compania avea nevoie de două avioane pentru deversările de petrol. "Câte deversări de petrol am avut în Marea Britanie în ultimii 20 de ani? De ce au nevoie de două?" se gândea Mark în sinea lui. Este costisitor să întreții și să pilotezi aceste avioane, dar se presupune că nu existau venituri. "Așa că asta mi-a trezit imediat suspiciuni", a spus el.

2Excel are două certificate de operator aerian ("AOC") acordate de autoritatea aviației civile ("CAA"). Unul dintre ele este pentru a zbura la joasă înălțime deasupra mării, așa cum ar fi de așteptat să le permită să pulverizeze detergenți peste deversările de petrol. Dar celălalt este de a zbura deasupra zonelor împădurite. Dar ei nu zburau deasupra zonelor împădurite, 2Excel zbura deasupra Londrei, Birmingham, Glasgow sau Manchester. "Așadar, aceasta este o încălcare flagrantă [a AOC-ului său]", a declarat Mark.

Oamenii s-au plâns la CAA că 2Excel își încalcă AOC-ul, dar răspunsul a fost obișnuitele acuzații de "teorie a conspirației". "Acest lucru ... pentru mine expune CAA ... Vestea bună este că, dacă privim partea bună, și există o parte bună a acestei situații, aceasta expune toate persoanele despre care probabil că nu știam anterior că sunt implicate în această poveste", a spus el.

Mark a explicat apoi mai în detaliu procesul de obținere a diferitelor licențe de la CAA și inspecțiile CAA pe care 2Excel va trebui să le treacă pentru a putea opera. Din motive de concizie, nu am descris aici aceste procese.

"2Excel Aviation este foarte bine organizată. Se aflau la Doncaster, care era baza lor principală pentru 727. Și au o flotă de alte aeronave mai mici care se implică în activitatea pazei de coastă - monitorizare, supraveghere. La ce se uită? Nu știm."

2Excel are, de asemenea, un hangar de aeronave pe aeroportul Lasham, la vest de Londra, care este un loc de primă clasă pentru zborul cu planorul. Alte aeroporturi de pe care au existat "unele acțiuni" sunt Newquay, Bournemouth și Prestwick. "Acestea sunt locuri ideale de unde să operezi, aproape pe furiș, pentru că acolo nu ai observatori [de avioane]", a explicat Mark.

Există o altă companie numită RVL Aviation, cu sediul la Aeroportul East Midlands. Este o companie înregistrată în Danemarca care are avioane ușoare cu două motoare. Compania face supraveghere, activități de pază de coastă, monitorizare și prelevare de probe de aer. "Acestea [aeronavele] nu fac pulverizare, dar acestea sunt cele pe care le puteți vedea ocazional pe radarul de zbor și care fac aceste modele fie de curse - toate aceste modele în care urcă și coboară, urcă și coboară, urcă și coboară și în cele din urmă acoperă o suprafață mare. La ce se uită, ce supraveghează, nu am nicio idee", a spus Mark. Activitatea lor a fost în creștere, în special în ultimele 18 luni.

RVL este o operațiune mai mică decât 2 Excel. RVL a cumpărat cel puțin două Boeing 737 de la operatorul cargo Western Atlantic. Aceste 737 fac parte dintr-un grup de avioane care sunt vopsite în întregime în alb și astfel sunt denumite "whitetails" și care au fost văzute pulverizând dâre chimice deasupra Cornwall. Aeronavele RVL operează de pe aeroporturile Newquay, Southampton, Stansted, Teesside, Prestwick și Liverpool.

Mai există și alte companii - cum ar fi Delta Airlines, înregistrată în Atlanta, Georgia - dar 2Excel și RVL realizează majoritatea traiectoriilor chimice pe cerul Regatului Unit.

Odată ce începi să pui o întrebare, se deschide ușa pentru alte întrebări. Avionul decolează din Teesside, unde se îndreaptă? Cine i-a spus pilotului unde să meargă?

Mark a văzut pe cer până la cinci avioane în același timp, care zboară în paralel unul cu celălalt, apoi "pleacă în direcții diferite, se reformează și se întorc". Așadar, cineva coordonează zborurile. Planul de zbor al avionului se va afla în computerul de bord, dar va depinde de piloți când începe sau se oprește pulverizarea substanțelor chimice.

"Ceea ce fac ei este foarte artificial, este foarte intenționat și oamenii spun: "Ei bine, nu pot să cred că piloții știu că fac asta". Ei bine, dați-mi voie să vă asigur că știu", a spus Mark.

Echipajul trebuie să fie licențiat de către CAA pentru a pilota aeronava respectivă. Practic, toți acești piloți sunt foști piloți RAF, a spus Mark. "Acest lucru este esențial, deoarece băieții din RAF sunt obișnuiți să facă, să spunem, operațiuni clandestine - operațiuni neobișnuite ... și, de asemenea, în mod crucial, au semnat Actul secretului oficial, ceea ce înseamnă că nu vorbesc ... Interesant este că, aproape exclusiv, inginerii care întrețin cele două 727 ale [2Excel] sunt, de asemenea, foști membri ai RAF."

În cazul în care piloții transportă mărfuri periculoase la bordul avionului, fie că este vorba de lichide sau de radioizotopi pentru aparatele cu raze X, căpitanul trebuie să aibă un document numit Notice to Captain ("NOTOC"). NOTOC detaliază toate bunurile periculoase aflate la bordul aeronavei și unde se află acestea. Acest lucru este pentru siguranță în cazul unei aterizări de urgență.

Mark a declarat: "După ce am vorbit cu șefii pompierilor de pe mai multe aeroporturi, cele două avioane care îi îngrijorează foarte tare când vin cu un apel de urgență sunt avioanele militare - pentru că nu știu dacă rachetele de sub aripă sunt în funcțiune sau ce au înarmat - [și] celălalt este un avion cargo, pentru că nu au nicio idee despre ce are la bord... Așadar, primul lucru pe care ar trebui să îl facă un căpitan în timp ce fuge din aeronavă este să își ia carnetul de zbor și NOTOC-ul, pentru că astfel îl poate înmâna șefului pompierilor ... Așadar, acești căpitani vor primi un [NOTOC], sau ar trebui să primească unul."

"Din nefericire, când vă spun statisticile privind numărul de piloți [care nu sunt pe trasee chimice] care sunt conștienți de evenimentele actuale [este scăzut], cred că mult mai mulți dintre ei sunt conștienți acum. Dar este la fel și în cazul inginerilor. Cunosc câțiva ingineri foarte buni care sunt treji, dar sunt în minoritate. Iar când se duc la serviciu, se gândesc: "Oh, ei bine, iarăși e manivela aia", știți, și sunt atacați. Și aceștia sunt inginerii care repară avioanele. [Inginerii] care le fac pe cele de marfă care sunt reglate pentru a pulveriza, evident că au acorduri de confidențialitate, probabil că au semnat Legea Secretelor Oficiale, cine știe."

Este foarte greu de înțeles mentalitatea oamenilor implicați în chemtrailing. "Se numește normalizarea devianței", a spus Mark.

Conceptul de normalizare a devianței a fost identificat pentru prima dată în cadrul Administrației Naționale Aeronautice și Spațiale ("NASA"). Sociologul american Diane Vaughan definește "normalizarea devianței" ca fiind "procesul gradual prin care practici sau standarde inacceptabile devin acceptabile. Pe măsură ce comportamentul deviant este repetat fără rezultate catastrofale, acesta devine norma socială a organizației".

Mark a explicat, de asemenea, că, în ceea ce îi privește pe cei care sunt implicați în programele de chemtrail, există o "necinste intelectuală". Dezonestitatea intelectuală este un termen folosit pentru a descrie erorile comise în mod intenționat în dezbateri și raționamente. Se referă la susținerea unei poziții despre care se știe că este falsă, care este folosită în mod abuziv pentru a promova o agendă sau pentru a întări convingerile profund susținute de cineva în fața dovezilor copleșitoare contrare.

Dezonestitatea intelectuală înseamnă, de exemplu, că un parlamentar vă răspunde în scris spunând: "Sunteți un prost, vă înșelați. Aceste dâre chimice nu sunt dâre chimice, ci dâre de contrabaterie".

Mark crede că chemtrails au fost inițiate în Statele Unite. "[Marea Britanie] se joacă cu ele sub diferite forme, nu atât de mult în aer, dar ne jucăm cu ele de mult timp... Multe dintre experimentele pe care le făcea guvernul britanic, cu mult timp în urmă, [erau] doar la sol. Deci, de obicei, pulverizau substanțe chimice pe un tren care trecea și intra într-un tunel ... Așa că, din păcate, nu este nimic nou", a spus el.

Cele două scopuri principale pentru chemtrailing sunt clare, a spus el. "Este de a ne otrăvi și de a bloca soarele".

În Statele Unite, oamenii au reușit să obțină mostre de chemtrails și au folosit un spectrometru de masă pentru a determina conținutul. "Dacă vă uitați la conținutul chemtrails ... cele trei ingrediente principale tind să fie bariu, stronțiu și oxid de aluminiu - toate acestea fiind cancerigene. Iar aluminiul provoacă autism și Alzheimer", a declarat Mark.

Mark nu are cifre financiare pentru RVL, dar anul trecut 2Excel a avut un venit de 41 de milioane de lire sterline. "25 de milioane de lire sterline din această sumă au reprezentat profit", a spus el. "Iar dividendele, profiturile acționarilor, au fost de 10,9 milioane de lire sterline". Toți acești bani provin din banii pe care rezidenții britanici îi plătesc sub formă de taxe. "Așadar, plătim ca noi înșine să fim otrăviți".

2Directorul financiar al 2Excel, Harant Singh, înființează companii fantomă în fiecare săptămână. Potrivit lui Mark, 2Excel are mii de societăți fantomă. "Unele dintre ele sunt închise destul de repede. Deci, guvernul, prin orice agenție pe care o plătește, plătește în compania de tip fantomă [și apoi] compania de tip fantomă este închisă. Pot doar să presupun că RVL face ceva similar", a spus el.

Se susține că chemtrailing-ul se face pentru a bloca soarele pentru a menține temperaturile globale în limitele dictate de Acordul climatic de la Paris. Dacă așa ar fi fost, atunci plățile ar fi fost corecte și nu ar fi fost concepute scheme elaborate pentru a ascunde plățile către companiile care se ocupă de chemtrailing.

Critchley a menționat că chemtrails pot lua înfățișări neobișnuite, cum ar fi linii care se taie sau forme ciudate. Totul are o frecvență și, în funcție de cantitatea de particule metalice pulverizate și de activitățile Programului de cercetare aurorală activă de înaltă frecvență ("HAARP") din acel moment, aceste unde și linii vor apărea în chemtrails, a explicat Mark.

El a spus că există o instalație HAARP în Marea Britanie, amplasată la jumătatea coastei galeze. Documentele pentru autorizația de planificare precizează că scopul instalației este pentru comunicații. "Dar noi am fost acolo, avem fotografii ale acesteia... antenele sunt în ceva numit "phased array"... și produce ceva numit lobi laterali. Deci, în afară de fasciculul de energie care merge direct în față și în sus, lobii laterali ies din lateral și vor iradia tot ceea ce se află acolo."

El a explicat cum funcționează HAARP și apoi a spus: "Ei pot schimba cu precizie vremea. Ei fac asta de mult timp". El a folosit cutremurul din Japonia de acum câțiva ani ca exemplu al modului în care HAARP este folosit ca armă pentru a face guvernele să se supună cerințelor cabalei globale - HAARP a fost folosit pentru a face Japonia "să cedeze în fața sistemului bancar Rothschild", a spus Mark.

Cu mulți ani în urmă, autoarea Elana Freeland și fostul inginer HAARP Billy Hayes au început să discute despre relațiile de frecvență dintre CERN, HAARP, Chemtrails, Fracking și chiar Turbinele eoliene.