Unitatea secretă NILI însărcinată cu eliminarea teroriștilor Hamas implicați în atacul din 7 octombrie își trege numele din Biblie

O unitate secretă israeliană, formată din agenți din serviciile de securitate și informații, a fost înființată pentru a vâna și elimina membrii organizației teroriste palestiniene Hamas responsabili de atacurile brutale din 7 octombrie care au vizat comunități și baze militare din sudul Israelului, susțin experții.

Misiunea unității NILI amintește de planul guvernului condus de Golda Meir de pedepsire a militanților palestinieni care au ucis 11 sportivi israelieni la Jocurile Olimpice de la Munchen din 1972. Detaliile misiunii celor din NILI sunt puține, iar simpla existență a unității secrete este învăluită în mister.

Presa israeliană a raportat recent că Shin Bet, serviciul de securitate internă al Israelului, împreună cu serviciul de informații Mossad au înființat o unitate specială pentru a urmări membrii Hamas care au organizat și participat la masacrarea a peste 1.200 de israelieni, rănirea altor 4.500 și capturarea a circa 240 de israelieni și cetățeni străini în timpul atacului din 7 octombrie.

Atacul a reprezentat cea mai sângeroasă zi din istoria de 75 de ani a Israelului și a dus la declararea imediată de către guvernul israelian a stării de război împotriva Hamas.

Unitatea secretă este cunoscută sub numele de NILI - un acronim ebraic pentru expresia biblică „Netzah Yisrael Lo Yeshaker" sau „Tăria lui Israel nu minte." Expresia provine din Biblie și din 1 Samuel 15:29, care spune: „Cel ce este tăria lui Israel nu minte şi nu se căieşte, căci nu este un om ca să-I pară rău."

Numele unității are și o semnificație istorică. NILI a fost numele unei rețele de spionaj evreiesc care a sprijinit Regatul Unit în lupta sa împotriva Imperiului Otoman din Palestina între 1915 și 1917, în timpul Primului Război Mondial, sub conducerea agronomului de renume mondial Aaron Aaronsohn.

Până în prezent, nici existența NILI, nici activitățile sale nu au fost confirmate de guvernul de la Ierusalim, potrivit France 24. Dar Ahron Bregman, un politolog israelian de la King's College din Londra, care a petrecut șase ani în armata israeliană, este convins că unitatea specială este reală și deja funcționează.

„Shin Bet împreună cu Mossad-ul au format un centru de operațiuni speciale însărcinat cu urmărirea și uciderea membrilor Hamas care au intrat în Israel și i-au masacrat pe israelieni pe 7 octombrie," a declarat Bregman. „Știu dintr-o sursă de încredere că acest grup există deja."

Formarea unei astfel de unități nu ar fi surprinzătoare, a afirmat și Shahin Modarres, specialist în informații iraniene și israeliene la International Team for the Study of Security Verona (ITSS).

„Carta Mossad-ului specifică că misiunile sale includ neutralizarea amenințărilor la adresa Israelului și răzbunarea," a afirmat expertul. „Cu alte cuvinte, urmărirea luptătorilor Hamas intră perfect în competențele acestor spioni."

Percepția că atacul surpriză din 7 octombrie a fost parțial rezultatul unui eșec major al serviciilor de informații este un motiv în plus pentru care Israelul ar lansa acest tip de operațiune, a explicat Modarres. Eșecul de a prevedea asaltul teroriștilor palestinieni i-a făcut pe liderii Shin Bet și Mossad să nu aibă de ales și să încerce să-și răscumpere greșelile.

După masacrul de pe 7 octombrie, serviciile secrete israeliene, incluzând aici Shin Bet și Mossad, precum și toate activele Forțelor de Apărare (IDF), au fost supuse unui tir de critici deoarece nu au reușit să anticipeze atacul coordonat lansat de Hamas.

Eroarea spionilor israelieni este cu atât mai semnificativă cu cât Israelul este cunoscut pentru capabilitățile sale excelente de informații și instrumentele sale de înaltă tehnologie. Printre altele, Israelul are, probabil, cele mai extinse și mai bine finanțate servicii de informații din Orientul Mijlociu. Statul evreu se bazează pe informatori și agenți în interiorul grupurilor militante palestiniene, precum și în Liban, Siria și în alte părți.

Unele voci au comparat eșecul spionilor israelieni cu cel al serviciilor de securitate americane, care a permis teroriștilor arabi să deturneze patru avioane comerciale și să atace Statele Unite la 11 septembrie 2001, în cel mai grav atentat terorist din istorie.

Ziariștii au scris că obiectivele celor din grupul NILI ar fi similare cu Operațiunea ‘Mânia lui Dumnezeu', considerată modelul operațiunilor de răzbunare ale Mossad. Operațiunea a fost popularizată de filmul ‘Munchen,' regizat de Steven Spielberg în 2005.

„După masacrul sportivilor israelieni la Jocurile Olimpice de la Munchen din 1972 (de către grupul militant palestinian Septembrie Negru), Mossad i-a urmărit pe cei implicați în masacru, ucigându-i unul câte unul. Acesta este ceea ce este de așteptat acum de la NILI," a declarat Bregman.

Operațiunea ordonată de premierul Meir a continuat timp de 20 de ani și a vizat membri ai grupării Septembrie Negru, precum și ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei condusă de Yasser Arafat. Deși spionii israelieni au asasinat cel puțin 22 de teroriști implicați în tragedia de la Munchen, ei nu au reușit însă să-l elimine pe organizatorul masacrului sportivilor evrei, Abu Daoud.

Potrivit comentatorilor, precedentul oferit de Operațiunea ‘Mânia lui Dumnezeu' ne oferă, de asemenea, o idee despre resursele pe care statul israelian le-ar putea mobiliza pentru vânătoarea de teroriști - până la cinci echipe diferite de spioni și asasini au fost sprijinite financiar și logistic timp de două decenii pentru a urmări și elimina teroriștii din Septembrie Negru și cei care i-au ajutat.

Israelul a înființat o unitate top-secretă în cadrul secțiunii de operațiuni sub acoperire a Mossadului, numită Kidon sau „baionetă" în engleză.

Se crede că Kidon face parte din Divizia Cezareea a celor din Mossad, specializată în uciderea țintită a inamicilor din teritoriile ocupate și ostile din afara Israelului. Unitatea reprezintă și astăzi modelul principal al echipelor de asasinate a serviciilor secrete israeliene și este responsabilă pentru majoritatea asasinatelor teroriștilor din Septembrie Negru implicați în tragedia de la Munchen. Agenții Kidon, care sunt, de asemenea, cunoscuți pentru că vizează oamenii de știință nucleari iranieni, vor participa probabil la misiunile NILI, a prezis Modarres.

Spre deosebire de alte servicii de spionaj, modus operandi al celor din Kidon nu este de a ucide cât mai discret posibil. Din contră, scopul lor este de a transmite un mesaj - folosind adesea explozibili și mașini capcană. „Ei vor să trimită un semnal altor grupuri teroriste și adesea să le pună în scenă asasinatele," a afirmat Modarres.

France 24 a reamintit că agenții Kidon sunt suspectați că l-au asasinat pe inginerul nuclear iranian Darioush Rezaeinejad, care a fost ucis de bărbați înarmați pe o motocicletă după ce și-a luat copilul de la o școală din Teheran în 2011. Unitatea secretă ar fi fost implicată și în eliminarea principalului om de știință nuclear al Iranului, Mohsen Fakhrizadeh, în 2020.

Moartea activistului palestinian Wadia Haddad în 1978 este, de asemenea, suspectată că a fost opera agenților Kidon. Potrivit unor relatări, pasta de dinți a lui Haddad sau ciocolata belgiană oferită de un prieten ar fi fost otrăvite de spionii evrei.

NILI ar avea, așadar, precedente în istorie. Israelul este cunoscut de altfel pentru urmărirea și capturarea celor care comit asasinate și acte de teroare împotriva cetățenilor săi. La cincisprezece ani după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, o operațiune secretă comună a serviciilor Mossad și Shin Bet a dus la capturarea fostului SS-Obersturmbannführer nazist și arhitect al Holocaustului, Adolf Eichmann.

Reținut inițial de Aliați după război, Eichmann a scăpat folosind rutele naziste clandestine pentru a ajunge la Buenos Aires, în Argentina. După ce a fost capturat de agenți israelieni în America de Sud, Eichmann a fost transportat în secret în Israel. Liderul nazist a fost judecat într-un tribunal israelian și găsit vinovat de crime de război și crime împotriva umanității. A fost condamnat la moarte prin spânzurare în 1962.

Pe de ală parte, experții cred că comparația obiectivelor NILI cu Operațiunea ‘Mânia lui Dumnezeu' are limitele ei. „Principala diferență este că (misiunea) NILI va avea loc în timp ce Israelul este în război cu Hamas," a declarat Shihin Modarres, care susține că urmărirea luptătorilor Hamas care se ascund în Gaza sau în rețeaua de peste 500 de kilometri de tuneluri subterane din enclava palestiniană va fi mai complicat de organizat, deoarece foarte probabil va avea loc în paralel cu operațiunea militară mai largă desfășurată de IDF.

„Nu cred că agenții NILI vor intra în prima fază a operațiunii terestre, deoarece ar fi prea periculos pentru ei," a afirmat expertul. „Vor intra odată ce obiectivele strict militare au fost atinse, pentru a-i elimina pe acei (teroriști) care au reușit să supraviețuiască."

De partea sa, Ahron Bregman este de părere că agenții NILI vor intra în același timp cu soldații din IDF. În opinia expertului, agenții secreți vor avea două misiuni cheie: „În primul rând, să încerce să găsească ostaticii israelieni rămași și, dacă este posibil, să-i elibereze. În al doilea rând, să încerce să localizeze teroriștii Hamas care au ucis israelieni pe 7 octombrie și să-i ucidă."

Sursele au precizat că NILI va opera independent de unitățile anti-terorism existente și de operațiunile militare ale IDF din Gaza. NILI se va concentra exclusiv pe eliminarea celor acuzați că au participat la uciderea și torturarea israelienilor și a cetățenilor străini din sudul Israelului.

Membrii acestei noi organizații funcționează independent de alte unități de comandă și control care se concentrează pe neutralizarea celulelor de atac și a teroriștilor de rang înalt. Această misiune specială este distinctă, organizația cuprinzând atât agenți de teren, cât și personal din domeniul colectării de informații.

Cele mai evidente ținte ale agenților din NILI sunt membrii forței Nukhba, corpul de luptători de elită al Brigăzilor Izz el-Deen al-Qassam, aripa armată a Hamas. Acețti luptători de comando Hamas sunt presupușii autori ai atacului din 7 octombrie, fiind acuzați de uciderea în masă a civillor israelieni.

Yahya Al-Sinwar, liderul Hamas care conduce enclava palestiniană, Mohammed Deif, creierul din spatele atacului brutal din 7 noiembrie din sudul Israelului, Ismail Haniyeh, liderul politic al organizației teroriste sau Marwan Issa, mâna dreaptă a lui Deif, considerat "omul din umbră" al grupării și adjunctul aripii militare a Hamas sunt, fără îndoială, pe lista unității NILI. Toți aceștia sunt suspectați că se afla în enclava palestiniană.

Pe de altă parte, experții cred că implicarea Mossad-ului oferă, de asemenea, un indiciu asupra operațiunilor NILI. Printre altele, aceasta înseamnă că asasinatele nu vor fi limitate la Fâșia Gaza, a declarat Bregman. În cadrul Operațiunii ‘Mânia lui Dumnezeu,' spionii israelieni au eliminat țintele vizate în Liban, Italia, Grecia, Cipru, Italia sau Franța.

„Faptul că unitatea include (agenți) Mossad înseamnă că Israelul va urmări și membrii Hamas care nu se află în Fâșia Gaza, dar care trăiesc în locuri precum Qatar și Turcia," a spus expertul. „Mă refer la oameni precum Khaled Meshaal (fostul lider influent al Hamas) și Ismail Haniyeh (președintele biroului politic Hamas) care, sunt destul de sigur, se vor uita peste umăr - și aceasta din motive întemeiate," a adăugat Bregman.

Khaled Meshaal a fost liderul Hamas în exil multă vreme. El a fost o figură importantă a grupării militante timp de decenii și este considerat un lider al blocului radical al mișcării. Meshaal locuiește în Qatar.

Născut într-una dintre cele mai aglomerate tabere de refugiați din Gaza, Ismail Haniyeh se află în fruntea listei celor mai vânate persoane din Israel de ani de zile. Haniyey se află la conducerea filialei politice a Hamas din mai 2017 și locuiește în Turcia și Qatar, de când a plecat voluntar în exil în decembrie 2019.

Iar lista țintelor este probabil să crească pe măsură ce operațiunea NILI se va intensifica.

„Membrii NILI vor întocmi liste de persoane pe care să le vizeze pe măsură ce operațiunea se desfășoară, și va trebui validată la cel mai înalt nivel de guvernare," a explicat Modarres. „Dar nu până la prim-ministrul Benjamin Netanyahu, astfel încât el să poată susține că nu a știut despre asta."

De partea sa, Arhon Bregman a afirmat că trebuie menținută o anumită distanță între oficialii guvernamentali și serviciile de informații, deoarece acest tip de operațiuni poate fi foarte riscant pentru guvern, a declarat Bregman. „Mossadul va trebui să acționeze cu atenție. Ultima dată când au încercat să-l asasineze pe Khaled Meshaal la Amman în 1997, au eșuat, iar agenții lor au fost arestați de iordanieni. Acest lucru a dus apoi la o criză teribilă cu Iordania și Netanyahu."

Reamintim că la ordinele premierului Netanyahu, agenții Mossad au încercat să-l asasineze pe liderul Hamas în Iordania în 1997, injectându-i o substanță toxică. Doi spioni Mossad au fost arestați de autoritățile iordaniene în acest caz, însă au fost eliberați după ce, presat de SUA și Iordania, Netanyahu i-a oferit lui Meshaal un antidot. Meshaal a supraviețuit atacului.

Operațiunea Mossad a provocat o criză diplomatică între Israel și Iordania și este considerată unul dintre cele mai notorii eșecuri ale serviciilor de informații israeliene.

Guvernul israelian a trebuit și să accepte să elibereze mai mulți prizonieri, inclusiv pe fondatorul Hamas, șeicul Ahmed Ismail Hassan Yassin. Acesta a fost asasinat de armata israeliană în Fâșia Gaza șapte ani mai târziu.

The Debrief a scris că majoritatea activităților NILI se vor desfășura probabil în secret. Cu toate acestea, unele indicii arată că noua unitate a început deja să acționeze.

Pe 14 octombrie, IDF a anunțat că l-a ucis pe Ali Qadi într-un atac cu drone. Qadi era comandant de companie în unitatea Nukhba, care a condus atacul asupra orașelor israeliene de lângă Fâșia Gaza. A doua zi, IDF a declarat că a efectuat un alt bombardament aerian, ucigându-l pe comandantul forțelor Nukhba din orașul Khan Yunis din sud, Billal Al Kedra.

Potrivit IDF, forțele Hamas sub comanda lui Kedra au fost responsabile pentru atacul asupra kibutzului Kfar Aza, la aproximativ 3 kilometri de Fâșia Gaza. Cel puțin 52 de civili au fost uciși în Kfar Aza. Alți 20 de rezidenți sunt încă dispăruți și se crede că au fost duși în Gaza ca ostatici.

Kibutz-ul Kfar Aza este, de asemenea, una dintre locațiile asociate cu acuzațiile de acte de violență extremă la care au recurs teroriștii din Hamas, inclusiv rapoarte conform cărora peste 80% din corpurile victimelor au prezentat dovezi de tortură.