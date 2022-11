Următoarea prezentare e o bombă de presă: Politicile de "sănătate" au fost impuse pe baza unor fraude științifice masive!

Aceasta analiză vine de la un matematician-cercetător de top, de la Consiliul Științific Independent, Vincent Pavan. De la începutul acestei "crize a sănătății", Vincent a demontat fără milă toate falsificările matematice pe care autoritățile corupte din punct de vedere sistemic le folosesc din păcate acum pe scară largă.

Bazându-se pe doi factori favorabili majori:

a. Corupția instituțională sistemică, care asigură docilitatea și absența gândirii critice în cadrul "comunității științifice": membrii acesteia nu vor să aibă probleme cu ierarhia lor sau cu sectorul privat, care este acum obligat să participe la finanțarea cercetării, a învățământului și a practicii medicale spitalicești. Să fii "încruntat" de acești parteneri obligați este un lux pe care aproape nimeni nu și-l mai poate permite fără să sufere consecințe grave. Politicienii sunt prea fericiți să vadă înflorind "parteneriatele public-privat", care sunt atât de la modă și care ușurează în mod convenabil finanțele publice...

b. Ignoranța generalizată a matematicii. De îndată ce sunt prezentate formule alambicate și savante, cei 98% dintre cititorii articolelor (medici, experți, cercetători, oameni de știință) sunt în realitate incapabili să înțeleagă despre ce vorbesc și, evident, și mai puțin capabili să facă o contrazicere în cunoștință de cauză.

Emmanuel Macron, in Franta, avea nevoie să justifice nejustificabilul (impunerea unei presupuse politici sanitare care în realitate era teroristă), așa că a comandat "studii" unor "experti" pentru a demonstra validitatea acestei ignomnii. Toate acestea, din păcate, dau sens apelului solemn al British Medical Journal din noiembrie 2020:

"În prezent, știința este suprimată din motive politice și financiare. Covid-19 a dezlănțuit corupția de stat pe scară largă, iar acest lucru dăunează sănătății publice. Politicienii și industria sunt responsabili pentru această utilizare abuzivă și oportunistă. La fel și oamenii de știință și experții în sănătate.

Politizarea științei a fost folosită cu entuziasm de unii dintre cei mai răi autocrați și dictatori din istorie și, din nefericire, este acum un lucru obișnuit în democrații. Complexul medico-politic tinde să suprime știința pentru a-i îngrășa și îmbogăți pe cei aflați la putere. Complexul medico-politic tinde să suprime știința pentru a-i îngrășa și îmbogăți pe cei aflați la putere. Și, pe măsură ce cei puternici devin mai prosperi, mai bogați și mai intoxicați de putere, adevărurile incomode ale științei sunt suprimate. Când știința bună este suprimată, oamenii mor.

Această politizare, reprimare și corupție a științei este ceea ce fac "experti" precum Ferguson, Flahault, Pittet, Hurst, Trono Cauchemez, Fontanet, Delfraissy și atâția alții, de fapt întregul mediu care s-a lăsat curtat de interese corupte! Dacă nu l-am fi avut pe Vincent Pavan pentru a pătrunde în inima falsurilor lor, ne-ar fi luat ani de zile să le descoperim. În cazul său, a fost nevoie de 9 luni de eforturi pentru a "sparge codul" escrocheriei și a o dezvălui.

Covid-19: Corupție matematică și epidemiologică



de Vincent Pavan, doctor în matematică, profesor la Universitatea din Aix-Marseille

O privire retrospectivă asupra gripei H1N1 din 2009



Este necesar să începem cu o reamintire a fraudei matematice din timpul falsei epidemii de H1N1 din 2009-2010, care a servit drept repetiție generală pentru Covid-19.

În 2009, OMS a declarat o pandemie pe baza simulărilor matematice ale lui Neil Ferguson de la Imperial College din Londra, ceea ce a dus la promovarea unor medicamente false, precum Tamiflu (vândut pentru miliarde de euro în comenzi de către compania Roche, când aceasta știa foarte bine că remediul nu era indicat) și la obsesia de a impune pe scară largă o vaccinare pripită și insuficient testată.

La vremea respectivă, gestionarea defectuoasă a crizei H1N1 a dus la o serie de anchete parlamentare în Franța și în alte țări. Aceste cercetări au dus la concluzii care au ajutat la înțelegerea a ceea ce ar trebui evitat cu orice preț în viitor. Cu toate acestea, aceste avertismente nu au fost luate în seamă în 2020, inclusiv particularitățile unei anchete a Senatului din 2010 cu privire la rolul matematicii în situații epidemice. Acest raport a făcut o constatare lucidă a greșelilor care nu ar trebui să se repete, subliniind următoarele puncte, citez:

"Lipsa de corelație între estimările modelate și realitatea observată este izbitoare."

"Autorii modelelor nu au luat în considerare ipoteza că virusul H1N1 ar putea fi mai puțin virulent decât virusul gripei sezoniere."

"Ipotezele făcute pe baza modelelor nu au nicio valoare efectivă."

- Autoritățile și experții din domeniul sănătății ar fi trebuit să știe până în 2010 că previziunile epidemiologice nu au nicio valoare, deoarece este imposibil din punct de vedere epistemologic să aplici modele matematice la cei vii.

După decizia de a pune sub semnul întrebării în mod critic alegerea academică, autoritățile naționale de sănătate au făcut contrariul, angajându-l în 2013 la Institutul Pasteur pe Simon Cauchemez, un fost student al lui N. Ferguson, a cărui misiune este de a crea un Institut de epidemiologie matematică.

Matematică în timpul covid19

În martie 2020, Imperial College a publicat Raportul 9, bazat pe simulările lui Neil Ferguson, care prevedea 500.000 de decese în Anglia și 2 milioane de decese în SUA dacă nu se lua nicio măsură. Cu toate acestea, singura măsură propusă în acest raport este izolarea până când vaccinul va fi disponibil. Neil Ferguson a anunțat că ar putea dura 18 luni până la sosirea vaccinului și că măsuri precum distanțarea socială, purtarea de măști etc. sunt măsuri care trebuie puse în aplicare până când acesta va fi disponibil.

- Acest raport 9, care este un raport intern, nu a fost niciodată revizuit de către colegi și cu siguranță nici simulările care au fost efectuate în cadrul acestuia.

- Acest Raport 9, care nu este un document științific, va fi folosit pentru a dicta politica globală și a OMS!

De unde provin simulările lui Neil Ferguson? Acestea provin dintr-un cod care nu poate fi reprodus în mod esențial cu peste 930 de parametri.

La început, N. Ferguson a refuzat să facă public codul utilizat pentru simulare. În cele din urmă, a făcut acest lucru șase luni mai târziu, sub presiunea presei și a instanțelor britanice. Cu toate acestea, el va preda doar părțile de cod care nu sunt cele originale. Inginerii matematicieni nu vor putea face nimic din acest cod de 930 de parametri.

Trebuie să știți că modelele din fizica matematică nu folosesc mai mult de doi sau trei parametri într-o ecuație. Ca să vă dau un exemplu, ecuația lui Boltzmann, care explică toată matematica fluidelor și toată termodinamica, are un singur parametru.

În matematică, concluziile sunt la fel de bune ca și ipotezele și este imposibil să iei în serios un cod care are 930 de parametri, știind că este nevoie de miliarde de ani pentru a testa doar două valori pentru fiecare parametru.

- Aceste simulări sunt arbitrare și nu au nimic de-a face cu realitatea.

Neil Ferguson va trimite acest raport la OMS și la guvernele occidentale.

În Franța, Simon Cauchemez, numit în 2013 pentru a crea Institutul de epidemiologie matematică în cadrul Institutului Pasteur, va fi numit în Consiliul științific. Prin intermediul lui Simon Cauchemez, Consiliul științific acreditează simulările lui Ferguson (aviz din 12 mai 2009).

Raportul 9 arată clar că NPI (intervențiile non-farmaceutice) sunt singura soluție până când vor fi disponibile vaccinurile.

Exemple de NPI sunt: închideri, stingeri, închiderea școlilor, a magazinelor și/sau a restaurantelor, măsuri de "distanțare", măști.

Aceste măsuri sunt recunoscute în literatura de specialitate ca neavând o utilitate dovedită și, prin urmare, ar trebui evitate, deși daunele mari pe care le provoacă sunt certe.

Cele mai bune echipe și epidemiologi (Ioannidis și Bhattacharya de la Stanford, Kulldorff de la Harvard, S. Gupta de la Oxford, Risch de la Yale, Hennegan de la Center for Evidence-Based Medicine, Toubiana și Perronne din Franța) nu vor înceta să denunțe caracterul distructiv și antiștiințific al impunerii lor.

Evaluând impactul NPI în august 2022, Schippers, Ioannidis și Joffe (în Frontiers in Pubvlic Health) vor confirma lipsa de utilitate a NPI conform celor mai bune meta-analize, în timp ce studiile care concluzionează contrariul sunt de un nivel foarte scăzut de dovadă științifică și puternic părtinitoare. Autorii subliniază efectele catastrofale ale NPI pentru populație, odată cu apariția unui mod de gândire unic care nu mai tolerează contradicția și care se impune prin procese de manipulare psihologică ce exploatează o înțelegere deficitară a științei. Acest lucru a dus la stigmatizarea unor întregi categorii de populație (reticente în a lua măsuri agresive), cu o agravare sistemică a inegalităților, în special a celor socio-economice, educaționale, etnice și de gen, ceea ce a condus la o adevărată traumă colectivă. Autorii subliniază faptul că procesele de gestionare a situațiilor de urgență (EM) și de informații colective au fost grav afectate.

Cu toate acestea, prin intermediul lui Simon Cauchemez, Consiliul științific a acreditat simulările Ferguson (aviz din 12 martie 2020), iar președintele a declarat că este vorba de o limitare.

În strategia Raportului 9, care se aplică din martie 2020, se remarcă un aspect foarte important:

"Confinarea este menită să fie repetată în timp până când vor fi disponibile vaccinuri".

- Prin urmare, părțile interesate știu că, în martie 2020, vor avea loc confinări succesive, împotriva tuturor recomandărilor și cunoștințelor în materie de sănătate publică. Rolul consiliului științific va fi de a dovedi eficiența primelor măsuri de izolare și de reținere pentru a convinge populația că acestea trebuie menținute în timp.

- Narațiunea autorităților nu va înceta să vorbească despre "scăderea epidemiei" după fiecare măsură impusă și invers, pentru a menține populația în credința eficienței măsurilor. Miza este mare, deoarece măsurile de izolare, de distanțare și de interdicție de circulație au costat 10 puncte din PIB, adică 250 de miliarde de euro. Și asta fără a pune la socoteală prețul uman, deoarece închiderea unor localuri precum restaurantele i-a împins pe unii proprietari aflați într-o situație precară la sinucidere. Prin urmare, a fost esențial pentru autorități să mențină "cu orice preț" povestea eficienței măsurilor.

În acest scop, Couchemez și Fontanet, ambii membri ai Consiliului științific, vor publica în mai 2020 un articol online în revista Science, care ar trebui să demonstreze eficacitatea măsurilor de izolare.

Acest articol, publicat sub titlul "Estimarea poverii Sars-Cov-2 în Franța", este una dintre cele mai mari fraude științifice ale secolului XXI. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât acest articol a avut o semnificație politică mondială.

Cum a fost falsificat studiul privind eficiența izolării



De la începutul secolului al XX-lea, a existat o succesiune de lucrări care sunt fraude științifice, în special în domeniul epidemiologiei.

În 1916, Ronald Ross a modelat transmiterea malariei de către țânțari. El a derivat conceptul R0 (numărul de cazuri secundare), care se presupune a fi un parametru pentru a controla răspândirea epidemiilor. Acest model se baza pe ideea că, dacă doreai să controlezi malaria și malaria, nu era nevoie să omori toți țânțarii, deoarece sub un anumit prag, răspândirea malariei ar fi dispărut.

Modelul lui Ross a fost folosit într-un program major de eradicare a malariei între 1955 și 1969 în țările africane și s-a ajuns la concluzia că:

- Modelul nu are nimic de-a face cu realitatea.

- Epidemiologia matematică nu are sens.

Un alt articol va servi întregii epidemiologii matematice și, în special, celui care va fi utilizat în 2020 în Franța de către Consiliul științific. Acesta este articolul lui Kermack & Mc Kendrick, publicat în 1927, despre transmiterea bolilor respiratorii contagioase.

Din acest articol, au fost derivați doi indicatori fundamentali care au poluat dezbaterea mediatică în 2020.

Primul indicator: numărul de bază de reproducere (numărul de cazuri secundare pe care o persoană este capabilă să le infecteze).

Al doilea indicator: Teoria imunității de turmă (dacă peste 60% din populație este imună, virusul nu mai este contagios).

Această teorie este nejustificabilă din punct de vedere matematic. Cu toate acestea, ea este folosită astăzi pentru a justifica vaccinarea, în special a copiilor.

Narațiunea este că, dacă peste 70% din oameni sunt imunizați artificial sau natural, virusul va înceta să se răspândească, pentru că așa spun ecuațiile matematice.

- Pe baza acestor teorii frauduloase se iau decizii de politică de sănătate publică cu efecte catastrofale.

Documentul Science și justificarea limitării



Lucrarea "Estimating the Burden of Sars-Cov-2 in France" a fost publicată online la 11 mai 2020, deși a fost trimisă la 20 aprilie 2020. Între trimiterea lucrării la revistă și publicarea online a acesteia trec trei săptămâni.

Acest lucru este cel puțin surprinzător, deoarece un matematician onest are nevoie de unul sau doi ani pentru a scrie o lucrare și la fel de mult timp pentru evaluarea de către colegi.

- problema vitezei cu care a fost scris articolul;

- problema rapidității cu care a fost acceptată pentru publicare (se deduce că nu a fost supusă unui peer-review și că publicarea sa a fost negociată în grabă cu editorul).

La 21 aprilie 2020, toate mass-media franceze au difuzat această pretipărire ca fiind referința care dovedește eficacitatea izolării, deși izolarea nu era încă completă.

Autorii vor transmite o parte din codurile care le-au permis să efectueze simularea pentru a demonstra eficiența izolării. Cu toate acestea, se pare că aceste coduri nu au fost scrise de autorii lor.

Într-adevăr, atunci când ne uităm la profilurile autorilor și vedem codificarea, constatăm că este imposibil ca acești autori să fi scris acest cod, pentru simplul motiv că ceea ce este codificat nu corespunde cu ceea ce se arată în articol: și anume că izolarea a permis reducerea instantanee a răspândirii virusului cu 77%!

Aceasta este o dovadă clară că firme fantomă, probabil plătite de Big Pharma, au realizat acest studiu matematic fraudulos.

Prima escrocherie: modelele matematice în epidemiologie sunt un nonsens epistemologic care a fost demonstrat în mod repetat și confirmat de autorități.

A doua escrocherie: autorii știu că sunt obligați să măsluiască curbele pentru că acestea subestimează foarte mult realitatea. Într-adevăr, ipoteza unei reduceri de 77% este total falsă.

Când rulezi codurile matematice, poți vedea că au inventat curbele pentru a le face să pară că corespund realității.

Ei știu că nu a existat o scădere exponențială a numărului de cazuri începând cu 17 martie 2020 și trebuie să așteptați până la sfârșitul lunii mai 2020 pentru a vedea o rată de contaminare care a fost cea din 17 martie.

- Atunci când publică articolul, autorii știu că conținutul acestuia este înșelător. Cu toate acestea, o fac într-un mod sofisticat pentru a-i descuraja pe matematicieni.

Justificarea sănătății și a vaccinării trece



Pentru a reaminti, au existat două decizii antidemocratice majore care au bulversat populația: izolarea și abonamentul de sănătate. Permisul de sănătate era o discriminare între persoanele vaccinate (libere să facă ce vor și chiar să transmită virusul) și cele nevaccinate (interzise în locuri sociale, în tren etc.).

Se știa foarte bine la acea vreme că vaccinul nu proteja împotriva bolii sau a transmiterii acesteia și a fost necesar să se creeze din nou o iluzie. Cauchemez a fost apoi rugat să realizeze un model predictiv privind transmiterea virusului într-o populație vaccinată și nevaccinată.

Încă o dată au fost folosite aceleași tehnici frauduloase.

La 28 iunie 2021, a fost publicată o preimprimare a lui Cauchemez care nu are nicio valoare științifică (și chiar dacă ar fi fost impecabilă, știm că modelele matematice în epidemiologie sunt un nonsens), nu a fost supusă unui peer-review și totuși a fost distribuită în cercurile de decizie politică și în mass-media.

Acest document spune că, pe baza unor modele matematice, cei nevaccinați sunt de 12 ori mai contagioși decât ceilalți. Nu este clar cum au ajuns la această cifră, dar nu contează!

- Acest document pre-print este un festival de prostii "științifice". Modelele matematice sunt speculative. Acestea se bazează pe teorii matematice despre care știm că sunt greșite. Modelul are din nou peste 300 de parametri. Ecuațiile sunt ilizibile. Există probleme de omogenitate (este ca și cum am avea varză într-o parte și banane în cealaltă). Rezultatele sunt prezentate fără nicio metodă de calcul etc.

- Este singurul document pe care se va baza guvernul pentru a justifica trecerea sanitară și apoi vaccinală! Și asta pentru simplul motiv că în trecut nu au existat niciodată studii pe această temă. Nu au existat date experimentale pe care să se bazeze un raționament.

- Cu excepția unei acțiuni în justiție, nimeni nu va avea vreodată codurile și pe această bază s-au justificat permisele de sănătate și apoi de vaccinare, cu toate consecințele economice și umane pe care le cunoaștem, inclusiv "suspendarea" a 15.000 de îngrijitori.

Concluzia perfect eronată este că doar izolarea celor nevaccinați și numai ei pot opri răspândirea epidemiei.

- O plângere a fost depusă la Parchetul din Paris la sfârșitul lunii august 2021 pentru fals, uz de fals, înșelăciune, trafic de influență etc...

- La 6 septembrie 2021, versiunea pre-print a dispărut de pe site, pentru a fi înlocuită cu o altă versiune în care "de 12 ori mai contagioasă" a fost înlocuită cu "de 4 ori mai contagioasă".

- Nimeni nu știe cum și de ce.

- Asociația RéinfoLiberté obține un sprijin popular important pentru a contribui la finanțarea plângerii.

- Institutul Pasteur a pus din nou pe site-ul său original și a depus o plângere suplimentară ca urmare a modificărilor aduse concluziilor articolului.

Viitorul plângerii



Deocamdată, este dificil să ne așteptăm la o cooperare loială din partea autorităților judiciare.

Mijlocul lunii noiembrie 2021: Parchetul din Paris anunță că analizează plângerea.

Ianuarie 2022: se depune o nouă plângere.

Trimestrul I 2022: unitatea de sănătate publică din Paris închide cazul.

În prezent: continuarea plângerii cu constituirea de parte civilă.

Cu toate acestea, denunțurile matematice și diversele acțiuni în justiție nu au rămas fără efect, deoarece din decembrie 2021, toate studiile Institutului Pasteur menționează la începutul textului următorul avertisment:

"Aceste scenarii se bazează pe date incomplete și pe ipoteze incerte. Răspândirea virusului Sars-Cov-2 este dificil de anticipat, iar dinamica epidemiei se poate schimba rapid. Traiectoriile descrise depind de ipotezele formulate; dacă ipotezele nu se confirmă, dinamica observată poate fi diferită de proiecții.

O nouă plângere a fost depusă ca urmare a introducerii acestui avertisment. Într-adevăr, acum se pune întrebarea ce decizii ar fi luat autoritățile în martie 2020, septembrie 2020 și iunie 2021, având în vedere că modelele nu există, parametrii nu sunt cunoscuți și nu se poate prezice nimic.

"Pentru că, în sine, Sars-Cov-2 nu este grav, rata de letalitate este aceeași cu cea a unei gripe sezoniere de intensitate medie, iar spitalele nu au fost saturate." (cf. prezentarea lui Pierre Chaillot, "Covid-19 histoire d'une fraude statistique - une arnaque au comptage", Colloques Corruption et fraude au cours de la crise Covid, Lisabona și Marsilia, 2022).

Și toate deciziile luate în Franța s-au bazat pe previziuni matematice care au creat doar frică.

Din inserarea acestui avertisment reiese clar că aceștia încearcă să se protejeze în cazul unor proceduri penale.

Un personaj tulbure: Cédric Villani



Cédric Villani, om de știință și parlamentar, a avut onoarea de a fi vicepreședinte și apoi președinte al OPECST (Office Parlementaire pour l'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques).

Acesta este cel mai înalt organism parlamentar francez al cărui rol este de a oferi consultanță în ceea ce privește alegerile științifice și tehnologice.

În calitate de matematician, deputat și președinte al OPECST, Cédric Villani era persoana cea mai potrivită pentru a bloca frauda matematică a Consiliului Științific, care la rândul ei provenea din simulările ticăloase ale lui Neil Ferguson și ale Imperial College.

Cu atât mai mult cu cât este un specialist în fenomene de transport, iar virusul este un fenomen de transport cunoscut sub numele de transport prin coliziune (oamenii se deplasează și, atunci când se întâlnesc, își pot schimba eventual starea virală).

Articolul pseudo-matemati care a fost aprobat de C. Villani în mai 2020, demonstrează compromisul său în diseminarea de informații matematice false către guvern pentru a lua decizii privind izolarea.

- În calitate de matematician, deputat și președinte al OPECST, Cédric Villani a dat dovadă de lipsă de vigilență și dorește în mod clar să se sustragă responsabilităților sale.

Alte articole cu fraudă matematică



Un articol pseudo-matematic de Roux, Massonneau, Crepey, prezentat la 27 aprilie 20203 în timp ce izolarea era încă în curs de desfășurare:

Afirmă, pe baza unui "model matematic", că izolarea a salvat... 61.739 de vieți!

Din nou, este vorba de un pre-print care nu a fost niciodată publicat sau revizuit de colegi, dar care a beneficiat de o largă acoperire mediatică.

Acesta a fost denunțat public de către profesorul Jean-François Toussaint ca fiind inadmisibil.

Acest articol este citat într-o notă prezentată de OPECST ca dovadă a eficacității măsurilor de reținere și aprobată în mai 2020 de Cédric Villani.

Studiul Comcor



La 15 decembrie 2020, prim-ministrul Castex a anunțat că, pe baza unui studiu științific realizat de profesorul A. Fontanet (Consiliul științific), barurile și restaurantele sunt locuri cu risc de transmitere a Sars-CoV-2.

Acest "studiu științific" este un studiu statistic care compară persoanele "bolnave/nebune" care au luat sau nu Covid.

Acest studiu este un studiu care poate fi ușor de demonstrat că este complet măsluit.

Cu toate acestea, a fost acceptat pentru publicare în Lancet Regional Health la 16 noiembrie 2021.

Acțiuni în justiție: acest studiu a făcut obiectul unei plângeri pentru fals, uz de fals, înșelăciune și trafic de influență. După ce a fost respinsă de către procuratură, aceasta face în prezent obiectul unei plângeri de constituire de parte civilă (CPC).

La 18 ianuarie 2022, Conseil d'analyse économique a publicat o notă epidemiologică.

Studiul susține că abonamentul de sănătate a permis câștigarea de puncte de vaccinare și deci... salvarea de vieți.

Preprintul nu a fost încă publicat, la 9 luni după ce a fost trimis.

Folosind o metodă matematică total arbitrară, autorii estimează că au fost salvate 4000 de vieți.

În realitate, se poate demonstra matematic, pe baza metodei folosite de autori, că abonamentul de sănătate a costat de fapt... între 1500 și 7000 de vieți.

Articolul a fost denunțat public de către mine ca fiind o fraudă la 14 februarie 2022, în cadrul unei sesiuni publice a Consiliului Științific Independent.

Concluzii



- În Franța (și în toate țările occidentale), TOATE deciziile politice majore (limitarea, abonamentul la sănătate) au fost decise și justificate prin studii matematice.

- FĂRĂ NICI O EXCEPȚIE, toate aceste studii matematice și numerice se bazează pe fraude matematice demonstrabile.

- Plângerile sunt în curs de desfășurare, în ciuda rezistenței evidente a procurorului general de a investiga.

- Cédric Villani - deși alertat și, fără îndoială, conștient de escrocheriile matematice datorită nivelului său științific în acest domeniu - a colaborat la difuzarea lor și a refuzat să efectueze investigațiile necesare.

