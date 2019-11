Viorel Cataramă susţine că filmuleţul prezentat de Cumpănaşu îi aparţine: Nu e Luiza. E un impostor!

Omul de afaceri şi candidat la prezidenţiale Viorel Cataramă spune că filmuleţul despre care Alexandru Cumpănaşu a afirmat că o prezintă pe Luiza Melencu în Italia îi aparţine şi îl are de o lună. Cataramă infirmă că ar fi Luiza şi îl acuză pe Cumpănaşu că se foloseşte de caz pentru a atrage voturi.

"Am trimis echipe profesioniste să investigheze în Italia. La un moment dat mi-au trimis acest film că apreciază că sunt mari şanse ca fata să fie Luiza. Am dat filmul spre analiză, am discutat şi cu o televiziune, România TV, şi am convenit după o analiză cu specialişti că fata nu este Luiza şi nu am dat nimic", a declarat Viorel Cataramă. Acesta declară că a primit filmuleţul în data de 12 octombrie, adică în urmă cu o lună şi nu a contactat familia Melencu pentru că nu a vrut să dea speranţe până nu avea o confirmare. Cataramă îl acuză pe Alexandru Cumpănaşu că se foloseşte de acest caz pentru a obţine voturi la prezidenţiale.

"Acest impostor a luat capturi din film şi cu o zi înainte de alegeri le-a dat susţinând o minciună pentru a influenţa opinia publică", a mai spus Cataraamă. Omul de afaceri şi candidat la rândul său la prezidenţiale afirmă că nu a discutat cu Alexandru Cumpănaşu de la momentul anunţului acestuia. "Este revoltător, am cheltuit multţi bani să investighez, dar nu am ajuns la o concluzie certă şi nu mi-am permis să îmi bat joc de familie. Nu am luat legătura (nr: cu familia Melencu) pentru că nu am vrut să imi bat joc. S-a analiza din punct de vedere al trăsăturilor, al feţei. Am convenit să nu dăm acest film pentru că se confirmă că nu este Luiza, deşi seamănă. Voi continua investigaţiile, dar nu voi face public decât dacă se confirmă ceva", a afirmat Cataramă.

Vineri seara, Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu, fata de 15 ani ucisă de Gheorghe Dincă, a declarat, într-o tranmisie live pe Facebook şi apoi la Antena 3 că a intrat în posesia unui filmuleţ care o arată pe o tânără ieşită la prostituţie în Italia şi care este Luiza Melencu, a doua fată dispărută în Caracal. Cumpănaşu a afimat că mama şi bunicul Luizei au recunoscut-o pe aceasta, însă într-o intervenţie înregistrată la Antena 3 Monica Melencu nu era chiar atât de sigură, spunând că a văzut materialul video pe telefon şi că nu se aude bine.