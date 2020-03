Atenție, vine foametea!

"Eliminarea blocajelor lanțurilor de aprovizionare la nivel european..." Iohannis ne anunță voalat de la măsuță ceea ce noi am anticipat: există deja blocaje in aprovizionarea cu bunuri de larg consum - marile lanțuri de retaileri germane și franceze favorizează și prioritizează aprovizionarea din "metropole" in dauna cetățenilor din colonii, de la marginea imperiului!

Suntem in pragul unei penurii istorice! Penurie favorizată de lipsa producției naționale de bunuri alimentare și de inexistența unor rețele de retaileri naționali!

In rest, ce știam, "Romania e parte integrantă" a unui nimic muribund numit UE... și tradiționalul apel: "Respectați restricțiile impuse de autorități!"

Dan Chitic