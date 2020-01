Au vrut unii să cumpere Cazinoul la pungă!

Scandalul pe RUINE a devenit specialitatea politicienilor constănțeni. Dar, mai ales, a pesediștilor, care ne-au teleportat în epoca de piatră...Până și inima lor este făcută tot din piatră, conform unui cântec de inimă albastră. Atenție, a politicienilor și nu a constructorilor! Și aici trebuie făcută o precizare. A politicienilor gen Dorel, cu precădere din PSD, partid care a gestionat toate cataroaiele din județ de la Ali Baba încoace...

Cazul Cazinoului Constanța reprezintă apogeul acestui fenomen care a trecut prin toate fazele: real, absurd, parodie, diles etc. De când a ajuns o ruină, o ruină dirjată, aș spune eu, a crescut interesul pentru acest obiectiv valoros. Țelul unora era ca și Cazinoul din Constanța să ajungă la același nivel de demolare cu "Casa cu lei", tot din Constanța. De când cu războiul pesedisto-liberal, au venit unii să forțeze un armistițiu ca să aibe timp să cumpere Cazinoul din Constanța la pungă! Lipsa de cultură le-a jucat feste...

Abia după ce s-a supărat tânărul Babuș pe liberalii care se pozau abuziv cu ruinele în spate au realizat și șmecherii valoarea Cazinoului ca obiectiv fotografic. Evident, cu sprijinul calificat al unui fotograf profesionist. Ha, ha, ha, nici chiar așa! O să râdeți, dar vor unii să își tragă și râsul ca marcă proprietate personală! Și copiii noștri cum vor mai râde la fotograf? Cu dinții în sus.

După revoluție, am avut șansa să mă număr printre ultimii clienți ai Cazinoului. Era ca în filmul Casablanca...Cel puțin, pe afară, la ora sistării activității, Cazinoul nu arăta rău deloc! El s-a degradat vertiginos, după ce realmente a fost abandonat! Constat că povestea modului în care a fost conservată clădirea și a inventarului, de la PSD încoace, nu pasionează pe nimeni! Ca și în cazul hotelului "Continental", de unde au dispărut piese importante din inventar după demolare! Până și cei care au vrut să cumpere Cazinoul cu punga ar fi manifestat mai multă grijă față de această construcție importantă pentru orașul nostru! Una e să îl faci grămadă aiurea și alta e să îl așezi bucată cu bucată. Măcar mai salvezi ceva!

Până la abuzul ha, ha, ha, al liberalilor, câte fotografii mii nu s-ar fi făcut contra cost în anii când, ca principiu de activitate la Primăria Constanța, era starea de izbeliște...Sigur, ha, ha, ha, poate am exagerat cu pozatul Cazinoului, dar eu am văzut în străinătate tot felul de fleacuri prezentate ca exponate de interes turistic! Ce să faci, însă, cu o Primărie organizată pe principiile lui Dorel butelia nu ia foc!

Administrația Mihăieși a ales cea mai simplă soluție în cazul hotelului "Continental" din Constanța. L-a demolat! Altfel, a scăpat de multe griji și de răspunderi, ca să nu mai iau în calcul crizele de orgoliu ale unora dintre cei care au pus ochii pe terenul aferent. De pățit nu a pățit nimic nimeni din conducerea orașului! La noi, se știe, demolatorii au rang de arhitecți cu studii superioare și au și statut de monument al naturii. Scrie pe el ca în Bucovina: "Nu puni mâna!" Toată țara asta, de la un capăt la altul, e găurită și săpată, excavată! Pretutindeni, nu numai în Constanța, te întâmpină peisaje de război! Peste tot, aproape peste tot, ești înconjurat de plăcuțe gen "Atenție, demolăm!", "Demolare"

Demolăm și îngropăm? Nu are nimeni în Europa gropari ca ai noștri! Cu lăutari ca anexă. Hotelul "Continental" a fost pus la pământ de teoriile celor care anunțau cutremure devastatoare la Constanța! "Continentalul" devenise, pe teoria "Să nu vă cadă hotelul în cap!", sperietoarea constănțenilor! Au fost, ce-i drept, câteva cutremure și la noi în ultimii ani. Dar, ha, ha, ha, nici chiar așa, cum prevestea cineva sfârșitul lumii!

Oricum, Cazinoul din Constanța a rezistat lejer, fără nici o protecție! Uneori, nu este bine să fii chiar apolitic de tot, pentru că riști să cazi la mijloc. Nu la mijloc de codru des, cum spune poetul, ci la mijloc între diverse formațiuni politice! Cu alte cuvinte, cum este mai rău posibil, mai ales dacă ai ghinion...

Ca unul care am parcurs și un tronson al "epocii de aur", l-am cunoscut bine pe Meșterul Manole, șeful tuturor construcțiilor din patria noastră din anii socialismului. Pe Ana, din păcate, nu am avut șansa să o văd de aproape, fiind zidită la rădăcina "Casei cu lei"! Pot depune mărturie oricând că Manole nu a fost niciodată membru al PCR. Și, nici acum, în capitalism, nu figurează în evidențele vreunui partid...Este apolitic și asta îl costă! Când apare un conflict politico-electoral pe teme de construcții, cum se întâmplă acum cu Cazinoul din Constanța, toată lumea îl bănuie pe Manole că instigă și că umblă cu șicane. Firesc de vreme ce are statutul de "oaie neagră"!

Nici nu au început bine lucrările de restaurare a Cazinoului că cei de la PSD au și început cu șicane de tot felul și acuze, cum că PNL fură peisajul cu orizont cu tot!

Lucian Cristea