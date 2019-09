Bătaie de joc a primarului Gabriela Firea, pe banii noștri! Cu tupeu maxim...

Campania televizată de așa-zisă responsabilizare a bucureștenilor față de clădirile cu risc seismic a costat 3,2 milioane lei! Adică acele spoturi care au rulat 3 luni pe toate televiziunile și care ne vorbeau de cum are grijă Primăria de acele imobile.

Clipul îl știți cu toții și nu îl atașez, fiindcă nu pot gira o asemenea mizerie. Concluzia vă las pe fiecare să o trageți singuri, pe baza datelor certe:

1 - PMB spune că în urma difuzării, 700 de persoane s-au interesat de acest fenomen. Împărțiți suma totală la 700 și veți vedea că s-a plătit peste 1000 de euro pentru informarea unui singur om!

2 - Cu 3.2 milioane, Firea și-a cumpărat încă o dată liniștea în toată presa, pe banii noștri. Acesta este motivul pentru care nicio televiziune nu îi arată astăzi adevărata față a primarului-zero. Ca să știți cu toții: cu banii noștri se cumpără imaginea ei, în speranța că o veți mai vota încă o tura!

3 - De un an încoace, aceeași Gabriela Firea țipă ca din gură de șarpe că nu mai are bani, că guvernul o sabotează și că PMB va intra în faliment. Va întreb pe voi, oamenii normali la cap, când nu ai bani și te paște falimentul, dai 3.2 milioane pe o reclamă?! Ce plus valoare îți aduce aia sau cum te scoate din haznaua financiară în care ai intrat?!

Cam atât am avut de spus legat de ultima ispravă a doamnei primar. Rămân la ideea mea: mi se rupe sufletul, când văd cum un om venit din breasla noastră își bate joc de București! Mi-am pus toată încrederea în Gabriela Firea, când a luat Capitala. Părea motivată, energică și neposedata de metehnele politicienilor vechi. Astăzi sunt convins că ne confruntăm cu un dezastru mai mare decât Oprescu și Videanu, la un loc!

Dan Bucura