Cifrele Groazei! Nu sunt cele despre infectatii cu coronavirus ...

Tabloul sumbru pentru ce ne-asteapta din punct de vedere economic a fost sugerat ieri de catre Dumitru Costin, seful sindicatului BNS: din martie pana in iunie am pierdut peste 600 000 de locuri de munca, adica cca 10% din total!

Niste calcule economice accesibile majoritatii pot indica direct cat de mult vor scadea drept consecinta taxele colectate la buget, respectiv cat de mult va creste "povara" sociala.

Economistii specializati pot in plus sa pondereze rezultatul negativ cu efectul revenirii in tara a celorlalte sute de mii de mii de romani care n-au loc de munca, si-n plus scaderea predictibila a sumelor pe care restul celor ce muncesc inca in strainatate le trimiteau pana acum in tara pentru cheltuieli sau investitii.

Rezultatul final, daca cineva din mediul politico-financiar se va incumeta sa-l prezinte public, va da "fiori reci" tuturor celor care-si vad inca viitorul in Romania!

Zilele trecute, agentiile de rating decretau ca nivelul de indatorare a celor mai puternice state va creste cu cca 20%, adica la nivel dublu fata de criza din 2009.

Acest fapt va avea ca principal efect ca tarile cu un profil de credit mai slab sa fie maximum expuse la viitoarele socuri economico-financiare, respectiv retrogradari rapide ale ratingului de tara. Ati ghicit, aici este prinsa si Romania ca potentiala victima a acestei toamne.

Trebuie sa recunoasteti ca, pe langa datele oferite mai sus, cifrele care ne sunt servite zilnic despre "Bilantul Coronavirus" (24505 confirmati/ 17187 vindecati/ 1539 decedati) au o relevanta mica atunci cand vorbim despre viitorul nostru.

Si-n continuare, preocuparea mediului de putere din Romania nu este legata de solutii economice si relansare, ci de sadirea fricii de asa-zisul "val doi de coronavirus". Asta se poate numi chiar "Crima Economica", savarsita in fata publicului.

Cozmin Gusa