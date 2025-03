Coldea la prezidențiale, de partea lui Nicușor și Ponta! Cum îi folosește pe Virgil Popescu-Energie și pe Călin Georgescu

Cei din Masoneria Statului Paralel, despre care v-am tot vorbit în ultimele săptămâni, nu rezistă fără un președinte al lor, pe care să îl controleze și să-l manipuleze după plac, dar au decis că acum au nevoie de unul chiar mai prost decât Klaus Iohannis și pentru asta au apelat exact la cel ce l-a făcut președinte pe Klaus Werner Iohannis, anume Florian Coldea, pe care vor să-l folosească în operațiunea pe care am denumit-o „Nicușor în turul 2" - e vorba despre Nicușor Dan. Nu-i simplu să-l duci pe Nicușor în turul 2 cu o campanie obișnuită; în cazul lui, calu-i gloabă, iar anti-sorosismul este ultra-majoritar în România, mai ales de când s-a înscăunat Trump, nucleul dur al progresismului fiind în jur de doar 10%.

Ca să intre Nicușor în turul 2, trebuie, în primul rând, slăbit Crin Antonescu și lovit la capitolul coeziune sau la mobilizarea din PNL și PSD. Modelul nu e nou, vine din 2024, când liberalii lui Bolojan și ai altora au votat-o la comandă pe Elena Lasconi sau, după cum deja știți, au folosit resursele financiare ale PNL pentru a-l promova pe Călin Georgescu. Apoi, dacă se reușește și intră cumva în turul 2 Nicușor Dan, el are șanse să câștige, dar și astea mici, doar dacă ajunge acolo cu George Simion și să spere astfel la mobilizarea unui vot așa-zis „anti-extremist". Chiar de finala ar fi Nicușor Dan - Ponta, primarul fugar al Bucureștiului o pierde, iar dacă finala ar fi cu Crin Antonescu, atunci Nicușor Dan ia bătaie, cu un scor chiar mai radical decât 60% la 40%.

Deci Masoneria Statului Paralel are, astăzi, probleme mari și așa au apelat, după cum vă spuneam, la ajutorul „meșterului" Florian Coldea, ce are nevoie și el neapărat de un viitor președinte care să- i spele dosarele actuale din justiție sau să-l ferească de cele ce vor mai apărea în mod previzibil. Deci Coldea nu a trebuit să fie rugat prea mult ca să intre în dispozitiv. Prima comandă care i s-a dat este slăbirea coeziunii și mobilizării din jurul lui Crin Antonescu. Aici, public, ați văzut doar episodul trădării nerușinate a lui Bolojan, ce a primit și el comanda să-l primească la Cotroceni pe Nicușor Dan, acolo unde deja Coldea este șef informal prin consilierii prezidențiali pe care i-a impus. Sunt, însă, alte episoade nevăzute, printre care îl deslușesc pe cel care-l implică pe Virgil Popescu- Energie (Cum? L-ați uitat?), coșmarul din guvern de care românii au scăpat cu greu. A fost pus la treabă de către Coldea, care îl controlează pe Popescu, ca să-și activeze rețeaua profitorilor din Energie, ceea ce Virgilică face în ultimele două săptămâni - are liberali în toate județele, cadorisiți în anii trecuți cu contracte grase, dar Popescu-OMV are la dispoziție și băieții deștepți din Energie și da, de acolo au venit banii mulți de tot ce au generat valul de postări pro-Nicușor Dan ce a fost sesizat în ultimele zile. Cei ce se pricep la capitolul ăsta au calculat vreo 2 milioane de euro cheltuiți doar până acum. Eu cunosc și numele unor firme ce au plătit deja în favoarea lui Nicușor Dan, deci vor apărea și public în scurt timp, dar astăzi n-am timp, pentru că trebuie să fiu concis, deci nu le voi devoala.

Doi la mână, cum poate manevra Coldea pe linia Ponta-Călin Georgescu? Două ciudățenii plus o certitudine: ciudățenia că Georgescu Călin tace în continuare referitor la susținerea lui George Simion, iar a doua ciudățenie este că Georgescu n-a răspuns nimic la propunerea lui Ponta că-l va numi premier, dacă el ajunge președinte. Cum adică să taci, Călin Georgescu, și să nu răspunzi scurt că nu ești interesat de asemenea potlogărie? A tăcut. Certitudinea este legată de relația veche și solidă dintre Georgescu și Lucian Pahonțu, devenit acum omul lui Bolojan, după ce a fost omul lui Băsescu și apoi al lui Iohannis. Dar unde-i Coldea? Coldea este fix în mijloc! La serviciile lui a apelat unul din cei doi oameni de bază a lui Ponta în această campanie, anume fostul șef al SRI, George Maior, tovarăș vechi cu Coldea, iar cerința către acesta a fost să ajungă la Călin Georgescu ca să-l convingă să accepte „curtea" intensă pe care i-o face Ponta, măcar prin tăcere, deocamdată, în fața avansurilor nerușinate ale acestuia, ceea ce Coldea a reușit să facă prin intermediul amicului său, Pahonțu, tovarășul lui Călin Georgescu, amândoi colegi de masonerie, iar rezultatul vi l-am explicat mai sus, relevând cele două ciudățenii ale căror protagonist este fostul candidat suveranist. Victor Ponta are doar șanse teoretice mici ca să intre în turul doi, deci nu este un pericol mare pentru Nicușor Dan; în schimb, poate fi aliatul vital al lui Nicușor din finala prezidențială pe care acesta o va juca cu George Simion, spre exemplu, așa cum vrea Masoneria Statului Paralel, sau cu Crin Antonescu, așa cum lor nu le convine. Un Victor Ponta cu alura suveranistă conferită de alianța subterană cu Călin Georgescu, ce poate deveni chiar publică în următoarele săptămâni, trebuie să recunoașteți că îi este foarte util lui Nicușor. Îi aduce un adaos suveranist, la care el altfel nu ar avea acces. Aaa, că opțiunea lui Călin Georgescu în favoarea lui Victor Ponta îi va distruge sprijinul public fostului candidat suveranist, apoi ăsta este un detaliu la care „deștepții" de tip Coldea și Maior nu s-au gândit deocamdată. De ce? Pentru că ei au trăit fără griji în stilul „merge, bre".

Rețineți, așadar, că suntem în plină operațiune „Nicușor în turul doi" și are ca secvențe curente nu doar inundarea Internetului cu banii din Energie, aduși de Virgil Popescu în folosul lui Nicușor Dan, dar mai ales cu secvența slăbirii sprijinului pentru Crin, la pachet cu împrumutarea de public suveranist ce să se așeze sub fundul destul de lat al lui Victor Ponta prin cărăușul Călin Georgescu, de care se ocupă rechematul Florian Coldea. Mai exista și scenariul amânării alegerilor, care este, încă, în picioare, dar ăsta în niciun caz nu convine Masoneriei Statului Paralel, pentru că, în mod evident, până toamnă se așează bine la volan axa de putere care acționează în regiunea noastră deja, cea pe care am obiectivat-o ca fiind Putin-Trump.

Cozmin Gușă