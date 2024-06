Cu cine votez la alegeri, candidați, partide, explicații. "Cine nu votează, nu contează!"

La finalul săptămânii trecute am publicat, prieteni goldiști, o scurtă schemă dedicată în primul rând simpatizanților mei, unde explicam cu cine anume să nu voteze și ziceam în felul următor:

Nu votați niciun politician pro-LGBT

Nu votați niciun politician din rețeaua Statului Paralel

Nu votați niciun politician care nu crede în Dumnezeu și nu e ortodox

Acestea erau cele trei criterii după care i-am sfătuit pe simpatizanții mei să se e ghideze. Ar mai fi fost multe altele, dar acestea erau de bază. Având în vedere, însă, calitatea mea concomitentă de candidat independent la prezidențiale, jurnalistul Cozmin Gușă, după această titulatură voi candida, mi se pare nimerit să spun și cu cine anume și de ce voi vota duminică, în calitatea mea de cetățean al Sectorului 1 din București. La europarlamentare voi vota lista AUR. E singurul partid suveranist cu șanse de reprezentare în Parlamentul European. Nici nu se pune problema opțiunii pentru PSD, PNL sau ADU. Au demonstrat din plin, și la ultimul mandat din Parlamentul European, dar și la precedentele, că nu le pasă de interesele naționale ale României; fiecare europarlamentar a arătat acest lucru și la Bruxelles, și la Strasbourg. Nu agreez, într-adevăr, nici toate persoanele aflate pe locuri eligibile în lista AUR. Unele nu îndeplinesc toate cele trei criterii ale mele de mai sus, dar per ansamblul e limpede că viitorii europarlamentari AUR ne vor reprezenta mult mai bine și eficient în Parlamentul European decât ceilalți ai PSD, PNL, ADU, ce acționează în mod evident subordonați strict unor interese externe.

Pentru Primăria Sectorului 1 îl voi vota pe fostul primar Dan Tudorache, astăzi candidat independent. Tudorache a fost un primar ortodox, bun și harnic. N-aveam nici șobolani, și nici gunoaie în sector în mandatul lui precedent. O revenire a sa ar putea măcar renormaliza lucrurile în cel mai important sector din București. Votul meu pentru Tudorache este și util, în contextul în care, deși neglijat total de către sondaje și mass media, el apare în sondajele reale ca având astăzi cele mai mari șanse să o depășească pe Clotilde Armand. Și, mai important, votez în mod just. Acest om a fost furat la alegerile din 2020, a devenit ulterior și o victimă a Statului Paralel în justiție. George Tuță, susținut de PSD-PNL, are un scor de sub 20%; ceilalți competitori aflați în cursă au sub 10%, deci, prieteni goldiști și simpatizanți, dacă vreți să scăpăm de coșmarul Clotilde Armand, votați-l și voi pe Tudorache.

Pentru Primăria Municipiului București, fotoliul de primar, voi vota de data asta pentru Gabriela Firea. Este singura ce are șanse reale să ne scape de năpasta numită Nicușor Dan, un alt om politic din insectarul Statului Paralel, dovedit recent ca fiind un fost elev turnător devenit între timp primar mincinos. Nicușor Dan mai are avantaj electoral în fața lui Firea doar în Sectorul 6, destul de mic, dar are, în timp ce în Sectorul 1 și în Sectorul 2 voturile sunt balansate, dar cu un mic avantaj pentru Firea. Firea îl va bate, însă, net pe Nicușor Dan în Sectoarele 3 și 4, acolo unde primarii câștigători, Negoiță și Băluță, o susțin, dar și în Sectorul 5, unde voturile lui Vanghelie și Vigheciu de la PSD-PNL, ocupanții locurilor 1 și 2 azi în sondaje, vor merge tot către candidata PSD.

Victoria potențială a lui Firea la București ar putea fi de mare efect pentru detectarea mașinăriei politice a Statului Paralel. Plecarea acasă a lui Nicușor Dan este decisivă pentru acest deziderat, prieteni. Burduja junior și Piedone senior nu mai contează. Seja scorurile lor sunt sub 15% în acest moment, deci v-ați irosi votul dacă scopul vostru este eliminarea de la butoane a Statului Paralel, v-ați irosi votul dacă i-ați vota pe cei doi. Există și un scenariu, de care ne vom convinge în următoarele ore sau poate mâine, de retragere a lui Piedone în favoarea lui Burduja, o înțelegere între foștii securiști Dan Voiculescu și Marinel Burduja, plus Adriean Videanu la pachet, care să îl avantajeze totuși tot pe Nicușor Dan, pe baza emoției că, vezi, Doamne, voturile lui Piedone adăugate cu cele ale lui Burduja îl duc pe ăsta în varianta de câștigător. Nu e așa. Dacă se retrage Piedone în favoarea lui Burduja, voturile se împart pe din trei: o parte merg la Burduja, într-adevăr, o parte merg la Gabriela Firea, o parte merg și la Mihai Enache de la AUR; dacă ăsta, să zicem, ar avea 15%, dă câte 5% la fiecare. Desigur, nu vor merge toți la vot, deci ar da mai puțin, dar asta oricum îi asigură Gabrielei Firea avansul necesar pentru ca să câștige, asta apropo de scenarii.

Așadar, haideți la vot, să le-o tragem peste bot! Știu că unii considerați că n-ați fi suficient de bine reprezentați de către cei pe care eu vi i-am propus astăzi spre votare, dar ăsta e jocul, fraților. Alegem din ce putem și din ce avem, ca să putem progresa în orice caz, chiar dacă o facem cu pași mai mici.

(transcrierea rubricii „Omul Zilei" din emisiunea "Ce-i în Gușă, și-n căpușă!", de la GOLD FM)

Autor: Cozmin Gușă