Cum ne salvam din toamna? (8) "Salvarea" Ro = cafteala + buzunareala. GENERALIZATE!

Personaje mentionate: Klaus Iohannis/ BOR/ Traian Basescu/ Victor Ponta/ Marcel Ciolacu/ Ludovic Orban/ Rares Bogdan/ Marcel Vela/ Gabriela Firea

Ar fi trebuit sa continui azi cu reorientarea geoeconomica, pe fondul "picajului" American dublat de (auto)izolarea lor din epoca Trump. Mai multi cititori mi-au solicitat insa sa-mi prezint perspectiva asupra atmosferei si situatiei interne din perioada urmatoare, deci asta voi face-n acest episod, pe scurt, cu concluzia deja sintetizata in titlu.

Am vazut cativa revoltati de iesirea publica a lui Iohannis, considerand gestul lui cu degetul oarecum amenintator, sau luatul nostru la "PERPULIS" din exprimarea lui, ca vreun semn de autoritate de "diriginte" suparat pe clasa indisciplinata. Eu citesc altfel in spatele acestor gesturi: Klausica al nostru simte ca autoritatea lui e pe duca, iar prin aceste gesturi de neam prost forteaza o perceptie diferita (rad si copiii!), si-n plus, "miroase" deja ca degringolada si saracia post criza medicala, dublate de managementul sau defectuos din aceste luni, pentru care va fi "premiat" public, VOR DUCE CATRE O DECIZIE DE SUSPENDARE A SA DIN FUNCTIE, ca oricum s-au obisnuit romanii cu asa-ceva inca din epoca Basescu. Daaa, sa nu va mirati de aceasta ingrijorare prezidentiala, sa fiti convinsi ca asa stau lucrurile, iar cei din "camarilla" sa opereaza si ei cu acelasi fel de ingrijorare, tocmai pentru ca vor fi si ei vizati. Sau cum, credeti ca Iohannis&comp nu stiu ca jumatate dintre cei 6,5 milioane care l-au votat anul trecut in noiembrie au facut-o doar de spaima "c-ar putea ajunge Proasta!" ?? Oricum, Iohannis a luat in turul 1 aproape 3,5 milioane de voturi, deci sub 20% dintre romani l-au mai preferat de fapt. Eheee, acum faceti si dvs. cum face Klausica al nostru, adica aproximati cam cati dintre acesti romani mai sunt azi alaturi de el, si mai ales cati vor mai ramane cand va veni criza economica si "foamea", si-O SA AVETI O CIFRA DE SUSTINERE LA TOAMNA PENTRU KWI CU PROCENTAJ DE 10-15%. Te mai poti impune si bate impotriva valului public de nemultumire afisata cu procentajul asta? Desigur ca nu. Si-atunci o sa intelegeti si activismul si mediatizarea excesiva a lui #Pontache-Dottore-Colectiv spre exemplu, care, ca si altii, nu mai vrea s-astepte 2024 pentru candidatura. Pe scurt, pornind de la aceasta simpla analiza, ne putem creiona perspectiva "caftelii generalizate" pe care o vom experimenta in foarte scurt timp.

De ce zic ca batalia va fi generalizata?

Pentru ca: strategia de aparare a presedintelui in functie s-a declansat deja, fiind in faza in care se comanda institutelor de sondare raportarea de rezultate false, dar "multumitoare" pentru KWI, presei si analistilor inregimentati atitudini pozitive referitor KWI, dublate de gasirea de alti tapi ispasitori (exemplul Marcel Vela e graitor); toti stim ca asta tine doar pe termen scurt, dar va fi de natura sa enerveze gruparile interesate de exploatarea situatiei, dar ostile lui KWI, si care au artilerie (la vedere sau ascunsa!) prin care vor reactiona curand; si-atunci, desigur ca subiecte de genul #Sclavi&BusteniForKlaus&Friends, adevarate sau nu, vor incepe sa circule masiv punand astfel multe "paie" pe focul luptei cotidiene; adaugati la asta doar NEMULTUMIREA AFISATA A BOR IMPOTRIVA LUI KWI PE MOTIVUL ATITUDINII PREZIDENTIALE referitor Invierea din acest an (nemultumire suprapusa celei mai vechi, de la referendumul pentru familia traditionala pe care KWI nu l-a sustinut), si-o sa aveti o parte a imaginii razboiului politic si public.

O alta parte a "imaginii caftelii" va fi compusa din ceea ce se va intampla in mod consecutiv in interiorul fiecarui partid politic (azi iau doar PNL si PSD), iar aici cauzele vor fi legate si de perspectiva suspendarii lui KWI, dar mai ales de alegerea candidatilor pentru locale si parlamentare, ba chiar si de schimbarea/alegerea conducerilor de partid:

- la PNL, pe langa lupta mocnita dintre Orban "Lucovid" (stranie potriveala, demna de posesorul unui destin tragic ...) si Rares Bogdan, se vad deja semnele "reincarcarii" pedelistilor, care fiind exclusi major de la functii guvernamentale (deci de la resurse!), vor ataca la randul lor subversiv si puternic conducerea actuala; cu un KWI ce abia se va mai apara pe sine, cu "padurile" SECURICILOR ce vor fi prea ocupate cu stingerea "incendiilor" ce vor aparea cotidian si la tot pasul, este limpede ca actuala conducere are sansa a doua in lupta care urmeaza, si-aici nici n-am socotit blamul generalizat pe care si-l va atrage ca urmare a proastei gestionari a PREGATIRII PENTRU CRIZA ECONOMICA.

- la PSD, principalul factor agregator al luptei interne va fi legat de ATITUDINEA PUBLICA MAI MULT DECAT CONCESIVA la adresa lui KWI, experimentata de catre conducerea interimara in ultimele 4 luni, care bineinteles ca submineaza potentialul de crestere electorala; iar candidatii PSD la localele din toamna se simt ca fiind principalii perdanti ai acestei strategii (care lor le miroase a aranjament!), de-aici si originea razboiului semi-public dintre Marcel Ciolacu si candidata Gabriela Firea, dus prin intermediari ce-i drept, dar limpede pentru suprastructura PSD; apoi, spaima ca Ponta si-ai sai vor recapitaliza din voturile stangii in detrimentul PSD, va amorsa un alt focar de lupta interna (maraielile se-aud deja chiar pana la mine la Cornu ????); aici nu va fi acuzata viclenia lui Pontache (bine asistat de catre "rezervisti") , ci mai ales lipsa unor vectori mai consolidati decat el in exprimarea publica a PSD, respectiv neglijenta conducerii in a rezerva Pro Romania strict si explicit locul de "iepure" in competitia pentru voturile stangii; oricum, daca situatia mai persista, PSD va deveni rapid jucator NEUTRU/NEUTRALIZAT in razboiul cu puterea, cei care vor acumula vor fi de tipul (resapati, ce-i drept) Ponta - Basescu- Tariceanu.

Va fi cafteala si-n mass media? In scurt timp va fi, astazi domneste inca o "pace autoimpusa", rezolvata oarecum prin bugetele partidelor politice care, atentie, au devenit cel mai important client al mass media; desigur ca asta nu e o situatie normala si de dorit, genereaza obedienta crasa, voi reveni la acest subiect cu consecinte grave pentru mentalul colectiv romanesc; problema pentru presa va veni in momentul in care Guvernul va fi nevoit sa taie subventiile acordate partidelor, pentru ca nu vor mai fi resurse pentru cheltuieli urgente de tip social; iar treaba pentru mass media va fi agravata si de scaderea dramatica a incasarilor din publicitatea comerciala, inclusiv a celei vitale venita de la Google (care se subordoneaza strategiilor de criza "American made"); asadar pronosticul meu este ca mass media se va radicaliza, cu accente care vor cuprinde si lupta interna in industria presei , generata de cererea mare si resursele limitate, bugetele cheltuite de catre candidatii la locale fiind de natura sa edulcoreze putin atmosfera ...

BUZUNAREALA

Am pomenit-o in titlu, ar fi momentul s-o si explic:

Intotdeauna cand au fost probleme majore in fluxurile financiare statale dupa 1989, cinismul si incompetenta conducatorilor nostri, au generat solutii de indestulare prin accesarea "buzunarelor" romanilor; si-asa au fost inventate circuitele de intrajutorare de tip Caritas, tunurile fondurilor mutuale de tip SAFI, FNI, etc., plus multe alte proceduri mai sofisticate, nu e loc sa le detaliez aici; nu am nicio indoiala ca amatorismul flagrant al guvernului actual, dublat de viclenia reprezentantilor sistemului financiar-bancar care asista guvernul (!), vor genera solutii de tip "buzunareala", implementate atat la nivelul agentilor economici, cat si la nivelul cetatenilor contribuabili; exemplul recent si grobian este cel al achizitiilor de echipament medical de criza, facute de CINE TREBUIE, la PRETUL CERUT (care include si comisioanele titularilor din Guvern si Statul Paralel), cu banii extrasi DIRECT DIN BUZUNARELE ROMANILOR, adica noi care suntem obligati sa ne protejam in criza, DAR LA SUPRAPRET!

Al doilea aspect al "buzunarelii" vizeaza la propriu infractionalitatea hotilor de buzunare, care se vor napusti asupra a tot ceea ce poate fi valorificat rapid; diasporenii din categoria "junk" care au revenit, bine "antrenati" in Vest, vor declansa la randul lor o ofensiva de talharie, dar atentie, ASUPRA UNEI POPULATII CARE S-A DEZOBISNUIT IN MARE MASURA SA SE PAZEASCA DE ASEMENEA PERICOLE; si-o sa vedeti, din pacate , cum o sa ne doara capul zilnic de la stirile pe care le vom afla despre spargerea locuintelor, furturile din curti, jefuirea parintilor nostri pensionari sau a copiilor in drumul zilnic pentru scoala; iar la toata aceasta avalansa, noi vom opune un corp de politie si jandarmi deprofesionalizat, ca sa nu vorbesc despre "calitatea" umana a majoritatii lucratorilor de-acolo ...

Am si sfaturi de dat legat de situatie:

- In primul rand sa va protejati bunurile cu asupra de masura, operati cu ideea ca infractionalitatea va fi in crestere si se va declansa in cele mai neasteptate moduri;

- romanii care se bazeaza pe salarii sau pensii sa-si limiteze drastic cheltuielile, pentru ca perspectivele economico-bugetare sunt sumbre; si va rog sa nu dati nici doi bani pe anunturile linistitoare venite de la Orban-Catu referitor la situatia financiara relativ stabila, oamenii abereaza; nu vom avea nici taxe platite la buget, nici incasari suficiente, nici acces la imprumuturi rezonabile; iar daca aveti posibilitatea sa si economisiti din veniturile lunare, sa o faceti cu asupra de masura, cu constiinta faptului ca Statul roman actual nu va duce grija, deci trebuie sa va descurcati singuri.

- Suntem printre putinele state care inca n-avem plan pentru criza economica ce urmeaza, deci nici oamenii de afaceri nu stiu pe ce sa mizeze; sfatul meu pentru intreprinzatori este sa va constituiti "Grupul Mic din Afaceri", pe principiul ca impreuna cu altii va va fi mai bine si mai sigur, chiar daca va veti diminua profitul prognozat; o sa revin pe larg la acest aspect, trebuie sa ganditi oricum in sensul in care oportunitatile de afaceri se vor diminua drastic, cu o inghesuiala extrem de mare in randul celor care vor licita; de unul singur, sansele oricui vor fi mici de-acum inainte.

Ce mai perspectiva v-am oferit ...

Dar sa fiti va rog convinsi ca am facut-o judicios, pe baza experientei mele si a datelor reale pe care le am despre situatia actuala, si mai cred ca lucrurile ar putea evolua chiar mai prost decat vi le-am prezentat azi. Revin cu episodul 9.

P.S. Azi e ziua de nastere a marelui nostru rapsod ARDELEAN(! :-) ) Aurel Tamas, iar dupa ce l-am sunat , am avut doua momente de nostalgie pe care vi le impartasesc pe scurt: cata armonie, profunzime si barbatie exprima folclorul nostru, dar cat de lamentabil diferit ne comportam ca natiune, si-apoi, cat de repede a trecut timpul, m-am imprietenit cu Aurel acum aproape 25 de ani, dar parc-a fost ieri ... Sa ne pretuim deci fiecare zi!

Cozmin Gusa