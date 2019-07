De ce a sărit ca ars Traian Băsescu

Ex-președintele României a visat urât. Și s-a sculat buimac din pat. După care l-a muștruluit pe jurnalistul Ion Cristoiu. Pentru că acesta a bătut obrazul serviciului secret STS. Și altor servicii secrete. Iar Traian Băsescu s-a simțit lezat. Și face o afirmație ciudată. Cum că nu datorează nimic STS-ului.

Vă mai amintiți? Nu a trecut foarte mult timp de când domnul Traian Băsescu și-a anunțat proiectul de țară. Utilizând sintagma "să ne întărim statul". Iar statul, în viziunea lui "Petrov", numele său conspirativ dat la botezul colaborării cu securitatea, însemna instituții de forță. Serviciile secrete și parchetele, în frunte cu DNA. Dar între aceste instituții de forță, un rol cu totul și cu totul special i-a fost dedicat Serviciului de Telecomunicații Speciale. Pentru că acesta număra voturile poporului suveran. În două campanii prezidențiale ale lui Traian Băsescu. Apoi în două referendumuri de demitere a unui președinte nevrednic. Astăzi, ex-președintele se întreabă cu o seninătate de mare actor, ce l-a apucat pe jurnalistul Ion Cristoiu să-i pună întrebări despre STS și despre ce datorează el acestui serviciu secret. Și nu e deloc întâmplător că, vorba aceluiași Ion Cristoiu, Traian Băsescu aleargă din televiziune în televiziune pentru a apăra instituția prinsă în urmă cu câteva zile în fundul gol.

Poate că teribila traumă la care societatea română a asistat aproape în direct ar putea constitui, dacă societatea mai are forța necesară, un punct de resetare. Chiar așa. Să tragem linie și să adunăm. Cât am plătit începând din 1990 până în prezent pentru funcționarea serviciilor secrete? Cât au plătit românii pentru ca generalii, o puzderie de generali, să doarmă liniștiți? Cât a plecat în direcția lor de la bugetul statului? Cât au încasat aceste servicii secrete din societățile acoperite care s-a înmulțit ca ciupercile după ploaie, dominând practic și sufocând toate sectoarele economiei? Cât din marea corupție despre care se tot vorbește o datorăm ofițerilor serviciilor secrete? În ce măsură serviciile secrete sunt implicate nu numai în mega fărădelegi gen Microsoft sau EADS, ci și în traficul de droguri și de ființe umane? Și cam ce felie din acest tort oferit gratuit de societatea românească îi revine STS?

Analistul Ion Cristoiu a greșit într-o singură privință. El s-a referit exclusiv la Traian Băsescu. Iar acesta, pe bună dreptate s-a simțit nedreptățit. Păi nu sunt și alți președinți complici ai serviciilor secrete? Nu sunt și alți președinți beneficiari ai serviciilor STS? Nu câștigă întotdeauna de pe urma STS și partidele apropiate instituției prezidențiale? De ce să-l arate maestrul Ion Cristoiu cu degetul doar pe Traian Băsescu?

Dacă vom face efortul de a pune în stânga cât am cheltuit cu serviciile secrete și de a pune în dreapta cât am câștigat efectiv de pe urma acestora, cred că ne-am pierde mințile. Și am lua-o de la început!

Sorin Rosca Stanescu