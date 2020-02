De ce centru dreapta modern și de ce acum?

Când am primit votul colegilor mei pentru funcția de președinte al USR, am spus că voi conduce un partid de centru dreapta. Afirmația a trecut puțin băgată în seamă la vremea respectivă pentru că prioritățile de politică națională au împins-o, cumva firesc, în umbră. Aveam atunci, ca și acum în bună măsură, o luptă uriașă de dus cu un PSD ajuns la dimensiuni uriașe și cu o agendă mai apropiată de aceea a unui regim autoritar în curs de instalare decât cu vreo ideologie care trebuia combătută.

Lupta noastră e cu atât mai complicată cu cât, dacă vă uitați la actualul parlament, nu o să găsiți niciun partid care nu a fost parte sau nu a făcut, la un moment dat o alianță, coaliție sau parteneriat cu PSD. Cine nu vede asta, nu poate înțelege exact mesajele pe care Alianța USR-PLUS, eu personal, le-am dat în acești ani.

Din poziția noastră de partid venit din rândurile societății civile aveam și avem o misiune deloc ușoară, aceea de a prelua agenda oamenilor care ne-au trimis acolo și a o susține cu toate puterile noastre în toate instanțele în care noi putem influența jocul de putere. Iar agenda oamenilor cere un stat suplu și funcțional, empatie și, mai ales, pricepere în a transforma idei și intenții în decizii reale de poltici publice.

Și aici mă întorc la recenta decizie a colegilor mei de a poziționa partidul ca unul de centru dreapta modern. Propunerea îmi aparține, dar fără votul într-o covârșitoare majoritate al membrilor USR, lucrul ăsta nu s-ar fi întâmplat. Am făcut această propunere înainte de două runde importante de alegeri, știind că după patru ani de zile de creștere și maturizare a venit pentru noi momentul confirmării. Au fost de acord cu mine 91 la sută dintre cei care au votat la o participare care a depășit din punct de vedere alt numărului orice alt exercițiu de consultare internă desfășurat până acum.

Ceea ce puțină lume a remarcat a fost faptul că USR s-a comportat tot timpul ca un partid de centru dreapta. Cine vrea să verifice lucrul ăsta o poate face urmărind nu numai propunerile noastre de politici publice ci și acțiunile concrete ale parlamentarilor noștri, ale consilierilor locali, ale liderilor de filiale.

Nu schimbăm direcția. O consolidăm.

În jocul acesta, în care cei doi elefanți bătrâni și înrăiți care sunt PSD și PNL vor să nu mai lase loc nimănui, USR și-a ales poziția incofortabilă dar cinstită. Aceea de a nu accepta jocul lor, de a se poziționa pe bază de principii și nu de calcule meschine și de a-și crea propriul drum.

Asta este atitudinea care ne-a făcut să cerem anticipate înaintea oricui - ceea ce văzusem noi, văzuseră toate partidele - un guvern minoritar cu o majoritate adversă nu poate face mare lucru. Diferența dintre noi și ei e banală dar esențială - noi am spus-o. Pentru că le suntem datori oamenilor cu un discurs cinstit.

Și le suntem datori cu o garnitură de politicieni capabilă să nu uite de unde a plecat. Eram 2000 de oameni când am devenit președinte USR, astăzi suntem peste 20,000. Și creștem în continuare. Totul pe un discurs care tot timpul a fost în zona pe care referendumul intern a consfințit-o recent: centru dreapta modern.

Nu poți pretinde onest că dreapta românească poate fi reprezentată de oameni care nu s-au sfiit să guverneze cu Dragnea și Ponta. Afirmația asta este la fel de adevărată ca și aceea care spune că nu poți pretinde că există stânga în România pentru că există PSD. Oricine se dă un pas înapoi poate vedea limpede că singura doctrină a partidelor vechi e puterea deținută și exercitată cinic, doar de dragul exercitării ei și al profitului personal. Niciodată în folosul oamenilor.

Va veni o zi, probabil, în care sectoarele de stânga din societate vor avea curajul și inteligența de a nu pretinde că sunt reprezentate de conservatorismul autoritarist al PSD. Deocamdată clarificarea aceasta există doar pe dreapta și e doar o chestiune de timp până când PNL va înțelege că nu poate fi în același timp și dreapta și partener al PSD. Procesul pare să fi început însă, rămâne de văzut dacă liberalii vor avea curajul să îl ducă la capăt. Pentru că, dacă vor avea acest curaj, vor găsi în noi un partener. Până atunci noi ne vedem de drumul nostru. Un drum pe care sunt deja sute de mii și chiar milioane de români care ne-au dat votul lor la ultimele runde de alegeri.

Vor fi și mai mulți însă asta depinde doar de noi.

Am primit multe reacții pozitive după ce am anunțat rezultatul referendumui intern. Foarte multe. Am primit și ironii și, ironic este că multe veneau de la cei care ne reproșau că nu avem o poziționare doctrinară clară. Suma acestor reacții e clar pozitivă, dar nu o să avem niciodată pretenția că putem mulțumi pe toată lumea. Dacă am spune așa ceva, ar însemna că facem ceva greșit. Ceea ce facem și facem bine e să ne continuăm neabătuți drumul către clădirea un Românio moderne și sincronizate cu occidentul din care am făcut întotdeauna parte.

Știu bine că nu ne va fi ușor, dar România, până la urmă, nu a fost făcută de oameni care au stat deoparte.

Dan Barna - președinte USR

(preluat de pe jurnalist.ro)