Despre m..e. Cine sunt noii "beneficiari"?

Motto: "Onorabil nu iesi oricum, nici nu conteaza de care parte a p.... esti!"

M-am gandit s-o dau mai pe gluma, tocmai pentru ca subiectul este foarte greu, deci sa-l ingurgitam asezonat cu proverbialul nostru "sa facem haz de necaz"! Ca este vorba despre procedura de "sex oral", la modul figurat, v-ati dat seama prin celebra descriere din titlu simbolizata prin "m . . e". Si, ca sa nu va pun rabdarea la incercare, va anunt din start cuplul surprins in flagrantul posturii anuntate: Guvern - Presa!

Aceasta procedura, ca mod de comportament colectiv, a fost oficializata in Romania inca din 2005, de catre celebrul actor politic Traian Basescu (atunci, mai mult "actor" decat "politic", in prezent, viceversa). In acest fel descria Presedintele Romaniei (in functie!) relatia pe care ar trebui s-o avem cu SUA, adica sa primim, nu sa dam , si nu era vorba de bani, ci de "sex oral", la modul figurat. Interlocutorul sau in aceasta discutie era celebrul (pe-atunci) director al publicatiei Gardianul, viitor consul in guvernul Tariceanu, jurnalistul Gabi Stanescu, care-a sintetizat exprimarea lui Base cu celebra " S.. p... licuriciului mare, adica SUA". Zis si facut, atat in cele doua mandate Base , cat si-n mandatul Klaus!

Am explicat de multe ori care au fost consecintele dezastruoase ale acestei abordari cvasioficializate in relatia cu americanii , o s-o mai fac si-n viitor, mai ales ca discutia principala in politica romaneasca va deveni (de nevoie urgenta!) una legata de neoparteneriatul geoeconomic pe care vom fi obligati sa-l decidem si parafam in 2020, altfel standardul teritoriului numit Romania va cobora la un nivel de tip "African emergent/dezvoltat". Concluzia analizelor mele este ca ne-am dinamitat pe termen lung relationarea parteneriala cu americanii, cu atat mai mult cu cat nici macar nu ni s-a cerut sa executam rusinoasa procedura (!), am facut-o in mod voluntar politic, printr-o viclenie proasta practicata de catre politicienii romani post '89, sintetizata prin "capul plecat sabia nu-l taie!". Base si altii ca el au mai adaugat miscarii de aplecare in genunchi si treaba cu "m . . e", ca sa fie siguri de salvarea personala.

Un alt episod politic de mare notorietate, care trebuia sa convinga pe toata lumea ca ASOCIEREA CU "M . . E" este falimentara, este cel legat de precampania de la europarlamentarele din 2019, atunci cand niste placute de inmatriculare "inspirate", plus o mediatizare NATURALA turata la maximum, au dus NU DOAR PSD-UL IN DERIZORIUL APRECIERII PUBLICE, dar in mod clar a avut influente (subiective) si-n condamnarea lui Dragnea, care nu mai era considerat de catre judecatori liderul unui partid care guverna autoritar, ci SEFUL UNEI ORGANIZATII POLITICE "beneficiare de m . . e". Adica ceva derizoriu/rusinos/ imposibil de aparat public/etc., deci unul care nu merita clementa justitiei, iar felul in care Dragnea a fost "petrecut" de catre romani pe traseul incarcerarii (gratulat fiind inclusiv cu dejectii umane aruncate pe masina ce-l transporta!), a demonstrat o data-n plus ca BENEFICIARUL DE SEX ORAL DEVOALAT PUBLIC TREBUIE PEDEPSIT PRIN ORICE MIJLOACE!

Eheeee, dragii moshului, ceva similar este pe cale sa sufere mass media romaneasca, al carei patronat se afiseaza in acest gen de postura, in discutiile care-au inceput in aceasta saptamana cu Orban si echipa lui (moderata de catre Ionel Danca din Guvern, acelasi Ionel Danca pe care l-am dat afara cativa din mass-media ...). Nu stiti acest lucru, tocmai pentru ca desi la discutii au participat mai toti (televiziuni, radiouri, site-uri de stiri, etc.), evenimentul nu a fost mediatizat decat de un singur site, in continuare link-ul stirii AICI (bravo Brandusa Armanca!).

Rezumatul a ceea ce propune Guvernul, iar presa este gata sa accepte "cu MUCLES pe botic" (altfel, s-ar fi scris ceva, s-ar fi dezbatut pe la tv-uri, radiouri, etc.), ar fi cam asta: timp de 4-5 luni incepand cu luna mai, Guvernul sa aloce cca 10 milioane de euro/ luna (!) pentru plata informatiilor difuzate despre criza coronavirus , informatii care sunt de interes public si erau difuzate oricum!! va asigur ca nu exista la ora actuala vreo companie mare din lume care sa aloce bugetul asta de publicitate lunar, deci suma este uriasa, avand in vedere destinatia, adica PUBLICITATE; iar faptul ca operatiunea este declansata de la cel mai lipsit de resurse Guvern al UE, al Ro, ne spune ca bineinteles ar ascunde altfel de interese; care anume ar fi? Pai, sa numaram cele 4-5 luni, adica Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, si ajungem exact la sorocul alegerilor locale propuse PUBLIC de catre Orban si liberali; pe romaneste, M . .E MAI BAIETI, in sensul in care, acceptand aceasta plata generoasa, care dintre entitatile de presa credeti ca va mai fi obiectiva criticand Guvernul sau pe "#Orban.Insusi"?! si ca actiunea ar fi electorala, in vederea alegerilor , nu se indoieste nimeni ; aaaa, ca partidele politice tac, desi stiu (!), nu trebuie sa va mire, ele procedeaza in mod similar cu subventia primita lunar, adica mituiesc presa pentru protectia si mediatizarea aberatiilor emise de catre liderii partidelor , deci sunt intr-o postura incomoda si nu prea pot critica public acest lucru; asistam de fapt la siluirea a ce mai ramasese din pseudo-democratia romaneasca, adica spectacolul criticii minimale (dar igienice!) pe care presa o administra guvernarii...

M-ocup de subiectul sprijinului pentru structurile romanesti de presa de multi ani, in orice caz va zic nu a existat prim ministru in ultimii 7-8 ani cu care sa nu fii discutat, oferindu-i solutii fezabile si corecte de sustinere a mass mediei. Ultimul dintre ei este chiar "Lucovid" Orban, cu care marturisesc ca am discutat acest lucru ultima oara prin decembrie 2019, devoalandu-i nu doar importanta strategica a sprijinului institutionalizat, dar schitandu-i si procedurile care pot fi folosite fara a atenta la LIBERTATEA DE EXPRIMARE (primul amendament din Constitutia SUA). Nu voi discuta azi nici despre micimea lui Orban&comp, care pun pe masa astfel de solutii rusinoase si TEMPORARE (INUTILE!), si nu voi discuta mai ales despre starea de PREA-CURVIE a patronatului presei care se comite la asemenea "colaborari" (dar o s-o fac daca proiectul se va aproba saptamana viitoare); ce este de concluzionat e legat de consecintele unei astfel de " partide rusinoase", care pune PRESA , DECI TELESPECTATORII/ CITITORII/ ASCULTATORII = ROMANII, intr-o postura care nu va mai avea legatura cu democratia, care democratie include in mod obligatoriu libertatea de exprimare; aceasta va fi obturata in mod sigur, daca presa (DEZBINATA PRIN GRIJA STATULUI PARALEL!) va accepta solutia Orban; cei care cititi ce scriu sunteti oameni alfabetizati referitor la mecanismele democratiei liberale de a proceda intr-o economie de piata, atunci cand guvernantii chiar vor sa ajute, deci nu o stau sa insir astazi procedurile posibile si necesare pentru SPRIJINUL CORECT AL LIBERTATII DE EXPRIMARE; ceea ce trebuie sa retinem este ca adoptarea unei astfel de masuri, cu complicitatea presei inclusa, NE OFERA PERSPECTIVA UNEI MUTATII PROFUNDE, pe termen mediu si lung (ALOOO, SE-AUDE CEVA , DOMNII IOHANNIS, HELLVIG, VLASE, CIOLACU, KELEMEN, TARICEANU, PONTA, TOMAC ??? pe cei din presa nu-i mai enumar aici, sunt chiar trist si dezamagit din pricina atitudinii lor ...), care aseaza din nou societatea romaneasca in postura uneia abuzate "by request"; asa ceva am trait inainte de 1989 (eu si altii ca mine stim cum e ... ), dar faptul ca se accepta tacit, din nou dupa 30 de ani "procedura m . . e" (!!), IN MEDIUL POLITICO-MEDIATIC, ne indica dezastrul societal pe care-l traim, asta adaugat fiind lipsei de solutii economice, lipsa care ne va mutila in mod fatal "la buzunare" ...

Desigur ca este un subiect la care voi reveni, dar la final va provoc sa ganditi cam asa:

Oare un popor care tocmai a avut o finala prezidentiala de tip Iohannis - Dancila in 2019, nu merita asta?

Sau: daca s-a acceptat public atat de usor fraudarea alegerilor Base-Geoana din 2009, de ce am avea aspiratii de democratie?

Sau: daca un sot al unei primarite importante da cu flit INTREGII PRESE punandu-i in genunchi ("ingropandu-i in bani", conform propriei exprimari), de ce sa mai avem altfel de pretentii de la Orban si mu.s.ii din presa?

Sau: daca scopul primordial al patronatului mass media este doar profitul din afaceri colaterale, de ce sa mai asteptam vreo atitudine conforma LIBERTATII DE EXPRIMARE ???

P.S. Terminand editorialul , primesc un mesaj de la Tavi Hoandra care-mi indica o "siluire" a ambasadorului Ro in Ungaria de catre ministrul ungur de externe; ii raspund rapid, in spiritul a ceea ce am scris azi: " m . . e noua, meritam!!". Asa ca, s-auzim in continuare cu ce v-ati putea lauda fiecare dintre voi! ????

Cozmin Gușă