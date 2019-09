Dilema lui Claudiu Palaz după Paleologu: danez sau maidanez?

Cine se așează nepregătit și cu temele nefăcute lângă domnul Theodor Paleologu, mai ales la prezidiu, riscă să capete ușor un tic dintr-o gamă largă de oferte. Mai ales dacă nu are simțul umorului și proprietățile verbului! Sau este prea încrâncenat... Paleologu este un geniu imprevizibil al umorului de calitate, inclusiv al ceaiului englezesc, pe care nu știe oricine cum să-l bea!

Atât de imprevizibil, încât, nu îmi vine nici acum să cred că domnia sa face parte dintr-un partid plin până la refuz cu simpli activiști insipizi și bănuitori! Sunt chiar îngrijorat la gândul că domnia sa nu are cu cine să stea de vorbă în pauzele dintre ședințe și că Traian Băsescu este, dacă am înțeles eu bine, idolul său! Ca unul care am frecventat anturajele lui Băsescu și cunosc temele abordate, cel puțin în perioada în care a condus Ministerul Transporturilor, sunt oarecum decepționat de alegerea sa în materie de muze! Dar nu este treaba mea! Subiectul materialului meu este cu totul altul. Claudiu Palaz m-a surprins printr-un nou gest sinucigaș! La o conferință de presă, asumându-și riscul de a fi penibil, s-a așezat la aceeași masă cu domnul Paleologu, care te poate lăsa într-o secundă fără replică! Chiar și atunci când nu vorbești! Mare curaj, domnule!

Este cunoscut faptul că, în general, Claudel, nu prea îi suportă pe emisarii partidului trimiși sau veniți de la București! Nici chiar pe bucureștenii parveniți de la Constanța... Mă refer în principal la Traian Băsescu, evident, cu reținerile de rigoare, pentru că nu este bine să te pui rău cu un rest de meteorit... Urmează, după cum am constatat la alegerile trecute, Onaca și Turcescu. Într-o perioadă în care toată lumea îi cădea la picioare, Elena Udrea a făcut și ea cunoștință cu flitul președintelui PMP Constanța! De ce? Domnul Palaz, pe care un oarecare l-a ridicat la rangul de "Nenea Iorga", nu suportă ca cineva să își bage nasul în organizația lui, un fel de "stat în stat" în PMP... Cultivat din toate punctele de vedere spre Vest, Theodor Paleologu a declarat că țara noastră se pretează la modelul danez...

Pentru unii, danezul lui Paleologu a produs o oarecare confuzie, cunoscut fiind faptul că și noi avem deja (mai)danezii noștri politici! L-aș întreba pe genialul Paleologu care sunt diferențele, dacă acestea există, dintre modelul danez și modelul maidanez? Cum se cheamă modelul adoptat de unul care este membru, chiar lider, al PMP Constanța și cochetează, chiar colaborează pe față cu PSD? Modelul danez este la fel de pervers precum cel maidanez? Una se spune, și asta-i reproșez lui Traian Băsescu, și alta se face! Cu alte cuvinte, unii sunt ziua danezi și noaptea maidanezi! Cum se explică?

Am sperat ca domnul Paleologu, lăsând gluma la o parte, să ne explice cine este danezul și cine-i maidanezul...Ar fi putut, ca personalitate proeminentă ce este domnia sa, să-l pună pe nenea Iorga să ne explice fenomenul danezo-maidanez de la Constanța... Mă gândesc, însă, că, dacă ar fi fost în stare să ne explice, Claudiu Palaz l-ar fi reprezentat pe Theodor Paleologu la emisiunea "ROMÂNIA 2019" de duminică seară. Din fericire, profesorul, istoricul, scriitorul Florian Bichir l-a susținut cu brio pe reputatul Theodor Paleologu, acesta clasându-se cu succes pe primul loc, fiind preferatul publicului, cel mai important jurat!

Lucian Cristea

Nota: "Theodor Paleologu e un profesor, a trecut prin funcții de stat, a fost ambasador, știe, cunoaște 7 limbi străine, a fost ministru al culturii, are operă, a fost profesorîn străinatate. Vorbim de o Românie normală, e un om de dreapta, e un om care știe ce înseamnă credința, ce înseamnă Dumnezeu". (FLORIAN BICHIR)