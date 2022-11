Finalul telenovelei Ucraina!

Cu fiecare zi care trece, incep sa apara semnele ca Europa nu vrea sa se sinucida. Intr-un final, marii lideri au ajuns la concluzia ca aberatia actuala nu poate continua la nesfarsit.

Orice luna de prelungire a conflictului ucrainean nu face decat sa inchida zeci de fabrici si sa amaneteze viitorul a milioane de oameni. Cu fiecare ora care trece sunt din ce in ce mai increzator ca le-a venit mintea la cap europenilor si au constientizat capcana imensa in care au intrat. Pentru a iesi din acest hau demagogic si progresist, trebuie doar asumare politica si o directie clara. Politica nu este despre ceea ce ne dorim sa facem, pentru ca nu suntem cu galetusa in mana la Disneyland. Politica este despre ceea ce poti face, in conditiile istorice si geografice de care te bucuri ca stat. Obiectivele politice principale ale liderilor sunt sa asigure integritatea teritoriala si prosperitatea economica.

Totul a fost evident de la inceput doar ca momentul a fost genial ales, in timp ce trezirea din imbecilitate a lui Macron si Scholz a durat cam mult. Am avut parte de un timing perfect cum numai americanii se pricep sa aleaga. Acelasi scenariu eroic s-a incercat si in 2015, doar ca atunci Europa nu a muscat momeala intinsa datorita inteligentei politice a lui Merkel. Din nefericire, cu aceasta ocazie lucrurile au fost mai usor de manipulat, cu un Scholz venit de putin timp la putere, cu un Macron in fata alegerilor prezidentiale si cu o Ursula, simplu cal troian instalat de americani la carma Europei. Iarna fatidica din 2021 a aratat limitele politicii externe a modelului european. Toti liderii au fost facuti de ras, deoarece au vrut sa vina neinvitati la un dineu setat de Rusia, China si America, cu Zelevogue in rol de ospatar care vorbeste fluent engleza.

Dupa cinci decenii de cooperare energetica intensa, era evident ca Europa nu se poate rupe total de Rusia in cateva luni. Numai niste cretini fara abilitatea de a intelege adunarea si impartirea, ca formule, puteau sustine contrariul. Economia germana era/este construita pe gazul si petrolul rusesc. Competitivitatea germana se datora/datoreaza accesului la aceste resurse ieftine de care putea dispune predictibil pe termen lung.

Din alta perspectiva, China reprezinta un partener comercial esential pentru industria germana in ambele sensuri, atat pe latura importurilor, cat si pe cea a exporturilor. Nu exista industrie pharma in Europa, fara materii prime din India si China, sau industria automobilelor, fara semiconductori si baterii electrice din China. Europa este prea mare pentru a se rupe de China si Rusia atat de repede, chiar daca acesta este visul erotic american de multe decenii.

Ne apropiem de finalul sezonului de Netflix. Rapiditatea sfarsitului va fi data de rezultatul alegerilor americane de saptamana viitoare. Este evident ca republicanii vor castiga, depinde doar cat de rau si de jenant pentru democrati. Odata reinstalati la carma procesului legislativ se va incheia mascarada pe armament catre Ucraina. ZeleVogue va ramane singur pentru a contempla la rolul de tradator de tara in care a fost distribuit in viata reala. Pentru cei care au minte sa inteleaga, el este prototipul liderului lipsit de empatie, rujat si fardat, care iti poate ingropa tara in decurs de cativa ani. Un idiot narcisist, care crede ca se poate certa cu Putin, in timp ce sparge baloane din guma in fata lui Macron sau face tactici de negociere cu Biden. Un descreierat fumat, care la sfarsitul zilei va lasa Ucraina fara patru regiuni, in conditiile in care Putin vroia autonomie in doua dintre ele acum sase luni. Cand totul se va termina, va voi face un calcul matematic despre ce a insemnat acest comediant pentru destinul istoric al Ucrainei. Este imperios necesar ca toti trotinetarii gojizati sa inteleaga ce inseamna acest val progresist pentru viitorul nostru. Dar pana la aflarea adevarului, sa le uram lectura placuta la Carturesti despre eroul Vogue, pentru ca astazi nu merita decat minciuna si manipulare.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App