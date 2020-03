Informatorii Securității și urmașii lor

Povestea lui Vlad Voiculescu este incurcata rau.Lumea s-a repezit sa dea verdicte umora, pe impresie, in graba, avind un subiect care pare simplu. In plus intoleranța in lumea romanească este maxima, ratiunea minimă. Facebook-ul s-a umplut de incriminari, studiourile teve de asemenea. Nicio nuanta, nicio analiza. Si nu daca a citit cineva la CNSAS dintre toti expertii aparuti peste noapte vreun doada de rete, adica de informator. Nu mai zic de mediul politic- unde intervine competitia pentru putere.

Vlad Voiculescu mi se parea a fi un politician care promite, cu stil, activ, gramatical, si cu prezență. Dezvaluirea de ieri schimba multe lucruri si ridica destule de chestiuni. Intii pune capat unei cariere. Nu trebuie sa judecam actele fiilor dupa dosarul parintilor. Adevarat, numai in privat nu si in spatiul public. Daca cel in cauza situtia tatalui sau era de preferar sa evite sa intre in politica, zona cea mai expusa. De altfel, retragerea sa din cursa pentru Primaria Capitalei de saptamina trecuta are legatura strinsa cu asta. A fost santajat sau a înțeles că putea fi șantajat cu dosarul de informator al tatălui sau? S-a temut pentru imaginea sa publică si a cedat? Cert este ca a rectionat, dar cu mare intirziere.

Intr-un interviu telefonic acordat Adrianei Nedelea pentru Libertatea.ro am spus printre altele -

„ Și asupra mea s-a încercat să fiu recrutat informator, dar am refuzat și am plătit pentru asta cu două cărți respinse de cenzură și cu alte necazuri. Tatăl domnului Voiculescu a acceptat, nu a spus nu. Putea să spună „nu", luându-și anumite riscuri."

„Sunt oameni născuți în anii '40, '50, sub presiunea enormă a Securității și cred că atitudinea asta moralistă nu ajută în descifrarea acestei drame. (...) Cred că Vlad Voiculescu s-a retras din cursa pentru Primărie și din acest motiv (demascarea faptului ca tatal sau a fost informator al Securitatiit n.red). Probabil, atunci când au început să apară primele zvonuri, atunci trebuia Vlad Voiculescu să spună lucrurile spuse astăzi. Acum este o reacție tardivă.

„...Cred că Vlad Voiculescu nu va mai avea nicio carieră politică A spus ce trebuia spus, vina lui este că a spus prea târziu Era greu să refuzi Securitatea, dar puteai să refuzi... Indiferent cu ce erai șantajat... Eu am putut să refuz pentru că nu aveau cu ce să mă șantajeze, eram un student premiant, cuminte, etc. (...)

„A fi informator al Securității era ca un al doilea job. Domnul Voiculescu ar trebui să ne spună dacă tatăl lui a fost plătit pentru serviciile pe care le-a făcut. Uneori, erai promovat în serviciu sau primeai locuință, dar adesea se plătea cash. Asta este partea slabă a poveștii lui Vlad Voiculescu. (...) Cred că a jucat la risc, a sperat să nu fie descoperit și nu a fost onest."

Stelian Tanase