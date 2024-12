Lucruri complicate in cyberspace

Sa punem lucrurile cap la cap dupa dezvaluirile din investigatia Snoop, apropos de banii pentru campania pe TikTok a domnului Georgescu, care ar proveni de la PNL prin intermediul firmei cu care acest partid a lucrat in campania electorala!

Va mai amintiti ca in momentul in care BEC a blocat prin decizie campania online a lui Calin Georgescu, cel care a protestat a fost NICOLAE CIUCA? Se intampla asta pe data de 21 noiembrie! Atunci presedintele PNL spunea asa: decizia BEC e încă o etapă din "planul Hrebenciuc" de eliminare a concurenților lui Simion pentru a-l propulsa pe acesta în finala cu Marcel Ciolacu. Va mai amintiti ca in acea perioada PNL acuza PSD ca are interesul sa il duca pe SImion in turul 2, pentru ca doar cu acesta drept adversar, Ciolacu poate castiga alegerile?

Daca ne uitam acum la tot tabloul, din declaratiile lui Ciuca de la acea data putem crede ca daca PSD avea in plan un Simion in turul 2, PNL dorea blocarea acestui presupus plan prin cresterea lui Georgescu? Cam asta rezulta din declaratiile lui Ciuca... Si acum alte cateva amanunte care ne conduc la intrebari importante, deocamdata fara raspuns:

Firma de campanie, Kensington, cea care a lucrat pentru Ciuca si despre care Snoop sustine ca de fapt cu banii dati de PNL acolo s-ar fi promovat si Georgescu pe TikTok, spune ca depune plangere penala pentru ca cineva le-a deturnat actiunea. E bine ca face acest lucru, doar ca ma intreb si eu asa, ca nespecialist in TikTok dar bun cunoscator al felului in care in ultimii 35 de ani fel de fel de companii au lucrat in alegerile din Romania: bine, bine, trebuia sa apara investigatia asta si sa ti se ceara un punct de vedere pentru ca tu sa sesizezi problema si sa anunti ca depui plangere?

Cand proiectezi o campanie online pentru un client, se presupune ca o urmaresti in timp real, vezi cum evolueaza, masori eficienta si faci schimbari din mers daca e nevoie! Cu alte cuvinte stai cu ochii ca pe butelie pe tot spatiul online in care desfasori activitatea pentru clientul tau in asa fel incat sa vezi si ce fac adversarii, cum raspund ei... Cum naiba sa nu vezi ca a aparut altul care se leaga de hastagurile tale!?

Apoi mai e ceva: in comunicatul CSAT se vorbeste de actori statali si nonstatali care ar fi influentat alegrile. Dar cand Iohannis a fost intrebat in direct de ce nu a fost convocat ambasadorul federatiei Ruse pentru a i se inamana o nota de protest, a raspuns in genul ca sunt lucruri complicate in cyberspace si din punct de vedere diplomatic e mai complicat de dovedit...

De unde alte cateva intrebari:

-e posibil ca actorul nonstatal sa fie de pe meleagurile noastre?

-e posibil ca PNL sa fi crezut sincer ca PSD il vrea pe Simion in turul 2 si sa fi cautat masuri de contracarare?

-e posibil ca PSD chiar sa-l fi dorit pe Simion in turul 2 si din razboiul asta subteran cu PNL sa fi iesit Georgescu si Lasconi in runda finala?

-e posibil ca centrele de putere de aici de pe la noi sa fi incercat sa "repare"dezastrul intr-un mod mai neortodox?

Razvan Dumitrescu