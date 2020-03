Măsurile pe care trebuie să le ia actualul Guvern trebuie să fie economice

Daca ar fi sa fac un top al urgentelor, pe toate cele trei locuri se aseaza masurile economice, pentru ca doar masurile economice ne pot garanta noua sa avem o viata mai proasta decat cea de pana acum doua saptamani dar cat decat normala. In rest, asta cu izolari, neizolari, recomandari, obligatii, au importanta lor, probabil ca virusul se va imprastia atat de puternic, incat mare parte din romani il vor lua. Asta e, cum am luat gripa, raceala, vom lua si virusul asta, nu-i o mare problema.

In schimb, faptul ca suntem nepregatiti poate fi catastrofal:

1. suntem nepregatiti cu specialisti care sa inteleaga ce masuri trebuie luate in fiecare domeniu.

2. suntem nepregatiti cu specialisti care sa fie racordati la trendul mondial si dsa fie informati de miscarile subtile pe care celelalte tari le fac.

3. nu avem capabilitate economica in acest moment sa putem mobiliza sume mari, ne-am ocupat de prostii, am dat banii inapoi din Fondul de rezerva fratilor Micula intr-un proces pe care l-am castigat pe alta speta. Si astfel am facut fel de fel de astfel de lucruri, gandindu-ne ca va urma o perioada de dolce far niente si ne-am gandit ca alegerile anticipate sunt o solutie pentru orice situatie de criza in Romania. N-au fost.

Noi nu avem astazi capabilitatea necesara, vad ca nu facem apel, vad ca nu este interesat, nici L. Orban, nici K. Iohannis, nimeni altcineva, nici cei din opozitie macar, sa apeleze la cati specialisti sunt. Pentru ca aici trebuie sa criticam toate partile. Eu sunt ingrijorat ca L. Orban nu apeleaza la specialisti, dupa cum sunt la fel de ingrijorat ca Marcel Ciolacu, ca tot sunt membru PSD, apeleaza doar la fost ministri , unii dintre ei ucu rezultate extrem de indoielnice in criza, mai ales in criza, daca ma refer la Tariceanu sau altii. Astea nu sunt garantii.

In Romania mai sunt oameni care gandesc fara sa fi fost prim-ministri. Noi trebuie sa ne concentram la ceea ce va urma. Asta n-o facem. Pe oate cele 3 locuri sunt masurile economice care nu s-au luat. Cine se gandeste la producatorii romani, in afara de declaratii sforaitoare,in viitoarea criza alimentara care va veni. Se gandeste cineva la oamenii aia?! Ca sa nu le mai fie cumparate la subpret produsele de lantrile de hipermarketuri, sa nu mai fie batjocoriti acesti oameni cand isi vand rosiile, branza. Si sa fie cumparate aceste produse cu mai putin decat s-a investit in ele. Absolut nimeni. N-am vazut ingrijorari, decat foarte multe gesturi de imagine.

Fiecare dintre cei care ne urmaresc sa-si dea raspunsul, daca poate, la urmatoarea intrebare: Ce este cu acest virus si cine l-a plantat? La aceasta intrebare nu se raspunde niciodata, ni se spune ca in aceasta toamna, in China , intr-o piatade peste, s-a gasit acest virus. Care,atentie, nu este un virus care se dezvolta natural. Ei, cand se va raspunde la aceasta intrebare, atunci toti cei care rad de teoriile conspiratiei sau toti care fac teorii ale conspiratiei absurde, isi vor da seama ca s-a declansat un proces de schimbare mondiala in care cei care au generat acest proces au si interesul sa-l controleze si apoi sa beneficieze de el.

M-am abținut în ultima vreme sa vorbesc prea mult, pentru ca sunt mult prea multi destepti , in ghilimele, care-si dau cu parerea fara sa poata sa spuna adevarul".

Cozmin Gușă