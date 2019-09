Madame Sacîz e un fake-news

„Nu fugim de Constituție așa cum o face președintele. Nu fugim de responsabilitate și nu vom da înapoi. Aceste speculații sunt ridicole, dar sunt ultimul resort la care pot să apeleze cei ce nu vor "România normală", ci "România blocată" - a pretins madame Sacîz aseară într-o declaratie tv.

Bine, bine, dar lucrurile stau exact pe dos. VVDăncilă fuge ca dracul de tămîie să se prezinte in Parlament cu guvernul ei de păguboși, știind că PSD nu mai are majoritatea. Pînă s-o prezenta totuși, ocupcația sa favorită este tergiverseze, în acest interval de timp racolează pe cei slabi de înger și cu mari nevoi financiare...

Iohannis i-a cerut un lucru simplu - să se prezinte la Parlament cu gașca. Este a treia oară cînd VVDăncilă îi bagă pe sub ușa Cotrocenilor lista cu miniștrii agreați de ea. Pe scurt - prin retragerea ALDE, Guvernul si-a schimbat structura. A devenit un cabinet monocolor. O suspectez că nu e în stare să perceapă asemenea nuanțe. Pentru ea este tot aia. Niste miniștri pe persoană fizică sau reprezentînd un partid dupa ea e același lucrua. Dovadă- recolează cu fervoare personaje din ALDE și le strecoară în guvern. Ea nu ințelege că nu mai sunt membri ALDE și, în consecință, ALDE nu mai face parte din guvern. Ea se face că nu aude ce spune Iohannis cind o trimite la articolul 85, aliniat 3 din Constituție.

Aseară nu ne-a spus nimic despre obligația ei - dictată de Constituție - de a se prezenta la Parlament să ia votul de investitură. Pînă in acea zi nu are guvern. Țara nu are guvern. Iohannis a vorbit numai despre obligația de a se prezenta in Parlament, despre nimic altceva. Este singura modalitate de a debloca situația. Dar VVDăncilă a preferat să il acuze tam-nesam pe Iohannis că blochează guvernul. Guvernul se blochează singur după cîte văd. De madame Saciz a sărit cu tema că nu plăteste salariile si pensiile la timp... De vină ar fi Iohannis, fireste, după capul ei. Oare știe că Iohannis nu are atributii in domeniu, că e strist treaba prim-ministrului? Eu cred altceva. De fapt Guvernul a rămas fără a parale din cauza politicii economice dezastruoase pe care o duce. Madame Saciz îl acuza pe Iohannis că are ceva cu bugetarii etc. Dacă e așa de ingrijorată și de grabită, trebuia să fi ajuns deja in Parlament, nu să dea vina pe alții. Am ris cu poftă! E proastă ca noaptea sau doar manipulativă?

Alocuțiunea dumneaei nu s-a referit deloc la ce a zis Iohannis deși s-a făcut că se referă exact la vorbele lui. Este o meta-realitate pe care vrea să o instituie. Scornește fapte care nu există, ține un discurs paralel, folosește minciuna pe post-adevăr, ignoră ce se întîmpla - de fapt inventează o falsă imagine pe care o instrumentează cu scop electoral.