Marcel Ciolacu si-a urmat calea "predestinata": a devenit cârpa lui Iohannis!

L-am vazut azi pe "netalentatul actor" KWI intr-o reprezentatie publica la fel de penibila ca aceea cand, in Campania din 2014, a cantat live imnul Romaniei (cu interpretare si voce de popa beat). Va marturisesc ca am ras cu pofta cateva minute, avand desigur in minte si ideea ca, daca "omul = presedinte de tara", se deda la asemenea "maimutzareli", are potential mare sa devina si periculos.

Apoi am citit o stire in care Rares Bogdan il face pe Ciolacu "carpa UDMR-ului", probabil intr-o strategie personala prin care sa-l sustina public pe "penibilul Klaus", in contrapartida cu un Orban care "tace vinovat". Cu asemenea evenimente, dublate de criticile dure si pozitionarile dubioase din PSD, am renuntat sa scriu azi despre consecintele adoptarii tacite de la Camera Deputatilor (care raman oricum, in ciuda votului de la Senat!), si voi analiza mizeria din politica romaneasca , semanata de catre Statul Paralel, care nu stie/poate sa influenteze jocurile politice decat intr-un fel murdar.

Inca de anul trecut am suspicionat ca doua evenimente publice , aparent banale, vor marca leadership-ul PSD-ului din perioada post Dragnea-Dancila: chemarea intempestiva la DNA a lui Paul Stanescu din toamna, respectiv super mediatizarea legata de Marcel Ciolacu si obtinerea de avantaje materiale in urma beneficierii de un certificat de revolutionar fals. Am stiut ca , din acele zile, " viata lor nu va mai fi la fel", sa ma exprim asa, ca tot jucam in filme politice proaste in aceasta perioada.

Asadar, Rares draga, nu te mai preface ca nu ai dedus deja ca Klaus al tau se poate impune public doar avand contracandidati de genul VV Dancila, sau "luptandu-se" public ca azi, cu un Marcel Ciolacu-saracu, care are testiculele prinse in menghina statului paralel, ar vrea sa se miste cumva, dar o poate face doar la comanda, si-n sensul in care ii ordona cei ce-l santajeaza. Desigur, se pune intrebarea de ce n-ar renunta la functia de presedinte al PSD in aceste conditii in care, santajat fiind, nu poate reprezenta partidul in mod corespunzator si onorabil.

Raspunsul este simplu: pentru ca nu i se da voie! Adicatelea: "Daca ti-a placut sa mananci prajitura puterii, desi nu te calificai, stai acum si mananca si ambalajul, pana iti zicem noi sa te opresti! Iar mesajul ti-l vom transmite discret prin vreun argat al nostru (consilier-SEF al tau) care-a fost pe la puscarie si nu mai vrea, sau prin vreo fatuca (devenita baba) prin intermediul careia cheltuiesti banii PSD din subventie, mituind mass-media in interes personal! Daaar, intre timp, trebuia sa rezisti sa fii cârpa lui Iohannis, pentru ca altfel nu putem ridica 'ficusul' de la sol..."

Poate as fi preferat un altfel de abordare, daca nu vedeam mesajul intern transmis azi de catre Paul Stanescu, sau nesimtirea lui Iohannis care "urineaza pe PSD de sus, cu bolta" (mi-am adus aminte de filmele vechi de razboi cu nemti corpolenti si vulgari care-si umilesc victimele cu suficienta si nesimtirea fondate pe puterea "masinii de razboi hitleriste"...).

Aaaa, dar ce zice amicul Paul Stanescu? Isi infiereaza niste colegi care au indraznit sa aiba pozitie, tocmai pentru ca PSD-ul sa nu fie victima lui Iohannis, sau cum zicea Aurelian Badulescu azi catre Ciolacu: "Ati girat o cerere de divort intre PSD si Ardeal, domnule presedinte. Cu acte in regula si martori!!". Ma rog, lupte interne "intamplatoare" in PSD, exact in momentul in care PNL ajunsese la "punctul de fierbere", iar Iohannis la cel mai mic scor din cariera lui prezidentiala (nu va luati dupa sondaje va rog, majoritatea dintre "sondori" sunt tot cu testiculele prinse in menghina statului paralel!)

Concluzia: s-a regizat o piesa pentru revenirea publica a "eroului Iohannis", chiar pe tema nationalismului in crestere exponentiala pe motiv de criza coronavirus - economica, dar era nevoie de un "papagal de serviciu" bun de sacrificat, pe care "baietii cu ochi albastrii" l-au identificat in persoana lui Marcel Ciolacu. Din pacate...

O sa revin cu tema consecintelor grave ale adoptarii tacite pentru autonomia Tinutului Secuiesc, dar poate fi interesant sa cititi si pozitionarile de azi ale unor pesedisti care nu s-au speriat: Aurelian Badulescu, Dorel Caprar, Codrin Stefanescu, Eugen Teodorovici, plus altii, din pacate nu prea multi! (semn ca "mana invizibila" a statului paralel este lunga si "apucatoare").

Cozmin Gusa