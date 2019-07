Miss Halep

De sâmbătă seară, Miss Simona Halep este membră pe viață a ultra-selectului „All England Lawn Tennis and Croquet Club"de la Londra! Celebrul club - prezidat de nimeni alta decât Kate Middleton, Ducesa de Cambridge - nu are, în cei 151 de ani de existență a sa, decât 566 de membri, între care se numără de-acum și românca Simona Halep, strălucitoarea campioană din acest an a Wimbledonului.

Și, credeți-mă, onoarea e infinit mai înaltă decât cea de a fi câștigat Roland Garros-ul sau chiar de a fi nr.1 mondial în topul WTA. De ce? Simplu - pentru că sportul alb, cum este supranumit tenisul, a rămas obligatoriu alb numai aici, la Wimbledon, unde tradițiile sunt sfinte, iar eticheta - de neclintit, după cum ați putut constata, de altfel.

Înainte de debutul turneului, presa britanică nici n-o băga în seamă pe Simona, comentatorii de dincolo de Ocean n-o excludeau totuși dintre posibilele favorite, dar unica voce cu adevărat competentă care o credita cu șanse era celebra Martina Navratilova, a cărei previziune am și citat-o, săptămâna trecută. Însă, pe măsură ce Simona avansa în tururile superioare, cedând un singur set în meciul cu Mihaela Buzărnescu, pronosticurile au început să-i acorde credit tot mai mare, deși cu jumătate de gură înainte de jocul cu talentata Cori Gauff, apoi și în sferturi, cu chinezoaica Suhai Zang, ca să nu mai vorbim despre semifinala cu Svitolina.

Dar campioana noastră a trecut fluierând de toate trei și, între acești pași fermi înainte, m-am bucurat să observ că ba s-a așezat la o cafea cu...Darren Cahill, ba l-a invitat și la cină pe faimosul ei antrenor, după care australianul i-a mulțumit cu eleganță Simonei pentru că ..."i-a permis să asiste la antrenamentele ei!"Concluzia nu poate fi decât una: deși se afla la Wimbledon în calitate de comentator TV, Darren Cahill n-a ezitat să se alăture Simonei și echipei ei, cu sfaturile care au purtat-o și spre victoria de la Roland Garros.

E adevărat însă că, înaintea finalei cu Serena Williams, către Simona Halep au venit puzderie de poveţe și recomandări, de la Ilie Năstase și Ion Țiriac până la Federer însuși, pe care nu mă îndoiesc că marea noastră jucătoare le-a primit cu interes. În ce măsură le-a și urmat și pe care dintre ele doar ea poate să dezvăluie, dar faptul că Daniel Dobre, antrenorul ei oficial, l-a inclus public pe Darren Cahill între cei care au contribuit la marea victorie a Simonei de la Wimbledon mi se pare edificator.

N-o să mă apuc acum să vă descriu finala, fiindcă nu mă îndoiesc că ați urmărit-o, ca și mine, cu sufletul la gură. Scorul drastic administrat Serenei, 6-2,6-2, în doar 55 de minute, exclude practic orice comentarii savante, pe care s-au înghesuit totuşi să ni le servească o droaie de așa-ziși specialiști în tenis. Eu prefer să îmbrățișez punctul de vedere al lui John McEnroe, care a declarat sec, la BBC: „Nici măcar nu a fost un meci! Halep este evident o sportivă formidabilă şi, în această etapă a carierei sale, sportiva cea mai bună. Nu am crezut însă că o va intimida pe Serena Williams atât de mult cum a făcut-o astăzi. Halep a dominat-o total!"

Aproape cu aceleași cuvinte, dar și cu deplin fair-play, și-a recunoscut înfrângerea și Serena, dar mă întreb ce s-ar fi spus dacă Simona pierdea finala? Se putea îndoi cineva de uriașa valoare a americancei, care a fost și rămâne cea mai titrată jucătoare din toate timpurile, chiar dacă nu a egalat acum și numărul celor 24 de trofee ale Margaretei Court, în turneele de Grand Slam? Reamintesc acest lucru pentru că în curând vor ieși din nou la rampă clevetitorii de serviciu, care vor sări ca de obicei la gâtul Simonei Halep, cu prilejul primei înfrângeri, eventual chiar la US Open. Dar ea va continua să meargă înainte, cu același talent și cu aceeași ambiție extraordinară, care i-au adus atâtea mari victorii, iar nouă atâtea satisfacții.

Cât despre promisiunea Simonei că se va arunca în Tamisa dacă va câștiga Wimbledonul, mă gândesc că-i rămâne destul timp s-o îndeplinească, de vreme ce este deja prima româncă membră pe viață a "England Club", felicitată personal de Alteța Sa Regală Kate, Ducesa de Cambridge!

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)