Misterele Parisului

S-ar fi cuvenit, poate, să vă vorbesc despre frumoasa finală a "Cupei României", câștigată la limită de Viitorul lui Gică Hagi, în confruntarea cu nu mai puțin merituoasa Astra a lui Alibec. Cum însă tocmai a început ediția 2019 a turneului de la Roland Garros, unde Simona Halep are de apărat titlul cucerit anul trecut, să dăm cezarului ce-i al cezarului, mai ales că acest al doilea Grand Slam al sezonului ne va captiva și-n această săptămână, ca și în următoarea. Iar ambițiosul Paris a pornit, încă de la finele ediției precedente, să-și pregătească haine noi, la nivelul tradițiilor pe care le are turneul de la Roland Garros, dar și la cotele înalte ale vedetelor de pe tabloul de anul acesta.

Faimoasa arenă centrală Philippe Chatrier a fost practic refăcută de la zero, ajungând la o capacitate de 15.000 de locuri și beneficiind de o copertină retractabilă, de scaune noi, mai confortabile, dar și de condiții mai bune de vizibilitate, înnoiri care măresc o dată în plus atractivitatea turneului.E un adevărat mister cum s-a reușit această performanță constructivă în nici un an de zile, dar s-a aflat deja că efortul a costat vreo 150 milioane de euro. Şi, ca să aveți o dovadă clară a interesului manifestat pentru celebrul turneu, aș nota faptul că, la revenirea lui Roger Federer - după patru ani de absență de la Roland Garros - primul său antrenament parizian a umplut pur și simplu tribunele arenei, până la refuz! Iar surprizele au sosit și ele din chiar întâia zi, când Angelique Kerber, favorita nr. 5, a fost bătută măr de rusoaica Potapova (18 ani!), fiind eliminată.

Să vedem însă cum stau lucrurile cu Simona Halep, pentru care firma Nike a pregătit un echipament special și o imagine grăitoare, sub genericul "Gata de luptă!" Așa să fie, mai ales că și faimoasa Navratilova a spus că, pe zgura de la Roland Garros, Halep e de neînvins. Între timp, Simona a luat o decizie surprinzătoare, concediind doi dintre oamenii din stafful său - sparring-ul Vasile Antonescu și kinetoterapeutul Bogdan Covrig- pentru ca, odată ajunsă la Paris, să-l contracteze pentru antrenamente pe fostul jucător francez Louis Quennessen, un fel de neica-nimeni în tenisul profesionist, care oscilează și acum între rachetă și o carieră de... model.

Mister deplin, dar care îmi confirmă odată mai mult convingerea că marea problemă a Simonei rămâne absența lui Darrren Cahill, cel care a declarat pentru "Accent Tennis": "Sunt multe jucătoare cu potențial de a câștiga la Roland Garros. Simona e una dintre ele, chiar dacă nu s-a impus în niciun turneu pe zgură anul acesta. Nu poți să nu o iei în considerare pe Simona când vine vorba despre zgură. Cred că sunt zece sau douăsprezece jucătoare care au șanse la trofeu. Cred că învingătoarea va veni dintre cele care au arătat o formă bună în sezonul de zgură. Au adunat încredere, joacă bine". Pe de altă parte, îmi amintesc că, după finala pierdută la Madrid, presa spaniolă a avut o caracterizare despre jocul Simonei care ar fi trebuit să-i dea de gândit în primul rând ei: "Simona Halep rămâne o jucătoare pe care nu te poți baza în finale. Pare evident că românca este cea mai bună jucătoare din lume pe zgură, dar este incapabilă să-și impună autoritatea și să arate cel mai bun tenis al său în marile meciuri. Simona pare pierdută și nu-și poate controla emoțiile în meciurile esențiale".

Mă tem că gazetarii iberici au dreptate și, deși o spun prea aspru și tranșant, nu sunt departe de ceea ce am observat și noi adesea, în planul emotivității marii noastre jucătoare. Observ însă că, ajunsă la Paris, Simona pare să fie OK cu moralul, afirmă că nu simte presiunea de pe umerii câștigătoarei de anul trecut și, ca să ne dea un semnal clar, poartă la primul ei antrenament un tricou cu numele și numărul lui ...Hagi, vechiul și bunul ei prieten constănțean ! Frumos și încurajator semnal, care ne îmbărbătează și pe noi, drept care îndrăznesc să cred că, la ora când citiți aceste rânduri, Simona va fi trecut deja (marți) de croato-australianca Ajla Tomljanovici, pe care a învins-o în trei seturi și anul trecut, la Cincinnati. Era doar primul obstacol dintr-un traseu mai lung și mai greu ca niciodată spre o posibilă a patra finală a Simonei de la Roland Garros, dar cum s-a declarat gata de luptă...

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)