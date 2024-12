Mobilizare pestriță pro Lasconi: Maia Sandu cu Soros al ei, vedete expirate/ciudate, LGBT-iști, episcopul greco-catolic, dar și regele Cioabă, Băse plus Poponeț-ul lui Ciolacu

Suntem înainte cu două zile de votul pe care nici nu știu cum să-l categorisesc ca să-i dau importanța cuvenită, votul de duminică, turul doi de prezidențiale, și vreau să vă fac o trecere în revistă clară asupra lipsei de calitate a susținătorilor Elenei Lasconi, tocmai ca, prin comparație, să judecați mai corect și mai simplu care sunt mizele și de ce trebuie să ne prezentăm în număr mare la vot și să-l votăm pe candidatul suveranist Călin Georgescu. Adineauri am terminat de audiat analiza lui Ion Cristoiu, o ascult în fiecare dimineață, chiar și atunci când mă înjură; este una care pune accent pe uriașele diversiuni puse la cale, e corectă de la cap la coadă, cu două excepții: credința lui Cristoiu că Elena Lasconi va câștiga, prin fraudă, dar va câștiga (nu se va întâmpla acest lucru) și îndemnul lui Ion Cristoiu, pe care vă solicit să nu cumva să-l urmați, de a nu merge la vot. Cristoiu zice că nu merge la vot pentru ca să nu-i fie batjocorit votul. Greșit! Maestrul greșește din nou, dar asta nu îl face mai puțin merituos în analiza pe care a făcut-o în această dimineață.

Ultimul eveniment marcant care putea să pună în mare dificultate alegerile de duminică s-a fâsâit, și mă refer la manifestația cu surle și trâmbițe anunțată în Piața Universității, unde aceiași propagandiști s-au adunat pe scenă, au realizat un miting, n-au fost provocări, n-au avut cu cine să se bată și au plecat acasă, după ce l-au înjurat bine pe Călin Georgescu, dar și pe noi, pe toți ceilalți, pe unii cu nume și cu prenume, cum e cazul meu, pe voi, care sunteți susținători, la modul generic. Nu-i băgați în seamă. Cum s-a fâsâit? După ce alaltăieri Clubul de Presă, prin vocea mea, în urma unor investigații pe care le-am realizat, a aflat că au intrat în țară probabil câteva sute, poate mai puțin, de ciudați din Moldova și Ucraina, care se pregăteau de provocări la acest miting, programat inițial în Piața Victoriei, de către USR, sigur că dezvăluirea mea a generat tensiuni mari. S-a acționat în consecință. Se pare că au fost identificați din timp cei care trebuiau să îmbrace veste cu SOS România sau cu AUR pentru ca să pară susținători ai lui Călin Georgescu și să îi provoace pe zănatecii ăștia care se pregăteau de miting. Pe cale de consecință, la o oră distanță, a venit și renunțarea USR-ului de a mai fi co-organizator. A rămas organizator al mitingului de aseară o organizație neguvernamentală, care apără drepturile LGBT, ca să vă dați seama cine ne dădea lecții. Și-au venit la tribună de la Ana Blandiana, până la Victor Rebengiuc, a apărut și „Zâna surprizelor", Andreea Marin, care și-a regăsit, mai nou, un civism (nu doresc să vorbesc despre trecutul dânsei), Tudor Chirilă, care n-a fumat, n-a băut, dar urât a vorbit, „Poponețul" lui Ciolacu, Codin Maticiuc, fiu de securist; nu știu, sper să nu greșesc, a lipsit marea cântăreață Delia, care probabil era ocupată cu un concert, de unde o mai fi câștigat câteva mii de euro. Tot ieri a venit în România la susținere președinta Moldovei, Maia Sandu, care n-a fost votată de către moldovenii ei, s-a procedat la clasicul vot fraudat în diaspora, dar a venit să ne spună nouă pe cine să votăm și a apărut de mână cu Elena Lasconi. Se pare că ambele au forțat și ușa Patriarhiei, se pare că au și ajuns la Patriarhie. N-am încă date clare dacă au fost și primite de către Patriarhul Daniel, ieri, sau li s-a rezervat o întâlnire la un rang mai jos și într-o locație adiacentă sediului patriarhal, dar bineînțeles că se va afla. Tot ieri, se pare că trebuia să ajungă la București Alexander Soros, șeful Maiei Sandu și șeful tuturor sorosistilor din regiune, după ce tac-su n-a mai dat semn de viață; până la acest moment, nu există indicii că ar fi intrat pe teritoriul României. O altă surpriză neplăcută din această susținere pestriță și ciudată a Elenei Lasconi o reprezintă episcopul greco-catolic Virgil Bercea, conducătorul greco-catolicilor din România, deloc întâmplător cu sediul la Oradea, un apropiat de-al lui Ilie Bolojan, care a dat un comunicat, în numele Bisericii Greco-catolice, să votăm, dar să ne uităm la Europa, adică, vezi, Doamne, când ne uităm noi la Europa, să ne gândim de fapt la Elena Lasconi. Mi-e rușine de rușinea episcopului greco-catolic Virgil Bercea. Îmi amintesc cum m-a căutat acum vreo 9 ani, fiind fugărit de către Statul Paralel, da, episcop Bercea, de către cei care o susțin astăzi pe Lasconi. Și m-a rugat să-l ajut, pentru că era pur și simplu excedat, era într-o mare depresie. L-am ajutat, am mediatizat cazul lui, am vorbit pe unde am putut ca să se înceteze prigoana împotriva unui slujitor al Bisericii Greco-catolice, credeam eu, un om de bună credință. N-a făcut altceva episcopul Bercea decât să țină isonul vectorului politic al lor, acoperitul Cristian Terheș, care și el și-a asumat sprijinul pentru Elena Lasconi.

În fine, aseară s-au produs și cei de la „U.M." G4Media, conduși de către Tapalagă și Pantazi, care nu sunt jurnaliști acoperiți, nuu, deloc, și a publicat o așa-zisă listă a susținătorilor lui Călin Georgescu, plină de minciuni și defăimări sau doar cu minciuni și defăimări. Sigur că mă aflu în fruntea listei; acolo sunt prezentat „orice, numai jurnalist nu", „propagandistul pro-rus Cozmin Gușă". Nu mă afectează cu nimic, dar rolul acelei analize publicate de G4Media este să sugereze ceva de tipul „Urmăriți! Prindeți! Arestați!". Stați liniștiți, nu ne e frică și nici nu vă luăm în considerare. Ar mai fi de spus un lucru important care s-a petrecut aseară, o mare diversiune a TVR, care a mințit, pur și simplu, și nu putea să nu fie TVR fără dimensiune înaintea acestor alegeri, un TVR condus de către Dan Turturică, finul de cununie al lui Lucian Pahonțu. TVR a mințit, chemând-o la dezbatere doar pe Elena Lasconi, motivând că staff-ul lui Călin Georgescu nu le-ar fi răspuns. Ați aflat de la Gold FM în repetate rânduri că Elena Lasconi a fost chemată la dezbatere de către Călin Georgescu de două ori, l-a refuzat, a și spus public că ea nu merge la TVR, deoarece are alte aranjamente mediatice, nu are timp să dezbată cu contracandidatul și bineînțeles că acea dezbatere n-a mai fost programată. Dar, în mod intempestiv, aseară a fost chemată și, cu toată liota de propagandiști acolo, jurnaliști propagandiști, s-a menționat că uite ce curajoasă e Lasconi, că n-a vrut să se prezinte Călin Georgescu. O mare minciună, care e de natură să enerveze în plus românii cinstiți.

Reiau, alaltăieri, cunoașteți, marii oameni de afaceri, în frunte cu Dan Șucu (de fapt niște oameni de doi bani) s-au dus la Parlament și și-au declarat susținerea, câți au fost ei acolo, 12-15, pentru Elena Lasconi. S-au făcut de râs și în fața familiilor lor, și în fața angajaților lor, dar ce mai contează atunci când securiștii dețin controlul asupra lor, au dosarele de șantaj și ei tremură de frică și execută orice ordine. Pe același model și tot alaltăieri au acționat liderii PSD, PNL, UDMR, USR = aceeași mizerie, toți mobilizați, de asemenea, prin dosarele de șantaj ale securiștilor asupra lor. Profit și de acest moment ca să le solicit pesediștilor, peneliștilor, udemeriștilor să le dea flit lui Ciolacu, Bolojan și Hunor Kelemen, să meargă la vot și să voteze așa cum trebuie, adică pe Călin Georgescu. Cine sunt ăștia toți, pe care i-am înșirat doar parțial? Sunt aceiași care au susținut plandemia, care au susținut vaccinarea, sunt aceiași care au susținut războiul din Ucraina, cheltuielile uriașe (când o să le aflați, o să vă cruciți) pe care le-am făcut într-un război de partea ucrainenilor, știind precis că acel război nu doar că nu se poate câștiga, dar poate să devină fatal pentru securitatea României a noastră, a copiilor, a familiilor noastre. Nu e nicio diferență. Suntem în SECURISTAN și știți bine asta, v-o repet cred că de vreo doi ani de zile, de când mi-a venit în minte acest termen prin care să definesc țara noastră cu determinare, dar fără plăcere. Trăim într-un SECURISTAN, vă spun asta, care a devenit și un ABSURDISTAN, și e limpede că, în aceste SECURISTAN, nu are cine să conducă decât securiștii și informatorii lor. Da, da, cei pe care vi i-am înșirat astăzi și mulți alții sunt informatori ai acestor securiști și acționează ca atare, la manetă. De data asta acționează cu multă disperare și vă spun de ce: sondajele indică clar un mare avantaj în favoarea lui Călin Georgescu, de fapt în favoarea cetățenilor. Chiar ieri dimineață, două institute (desigur că n-au mediatizat) au măsurat intenția de vot la turul doi și este una de tip 65% pentru Călin Georgescu, circa 30% pentru Elena Lasconi, încă 5% sunt nehotărâți. Cetățenii, așadar, au opțiune normală, bună, așa cum au avut-o și în plandemie și cu ocazia războiului ucrainean, și susțin candidatul poporului, Călin Georgescu, împotriva candidatului Sistemului și-al securiștilor, care este Elena Lasconi (nici n-aș putea s-o numesc candidat, dar asta e viața; să respectăm cutumele). Știți că am prognozat acest scor încă de acum 12 zile, imediat după turul întâi, în lunea de după turul întâi.

Vreau să vă spun, clar, decis și deschis, frați români, nu vă lăsați intimidați. Ignorați propaganda și manipularea. Fiți curajoși și hotărâți, că aveți pentru ce. Aveți de apărat această țară, unde ați decis să trăiți, voi și familiile voastre. Pentru cei din diaspora, aveți de apărat această țară unde ați dori să vă întoarceți și nu puteți din cauza acestui marasm care ne bântuie. De data asta nu doar să mergeți la vot, dar să faceți mai mult: mobilizați-vă familiile, prietenii, vecinii, cunoscuții. Un vot ultra-majoritar, așa cum se prevede, nu mai poate să fie invalidat de nicio Curte Constituțională a României și de nicio Securitate. Haideți să luăm, de data asta, exemplul americanilor de rând, care au votat majoritar pro-Trump și au reușit să-și ia țara înapoi. La noi este același gen de competiție; Georgescu versus Lasconi înseamnă o competiție similară cu cea dintre Trump și Harris, numai că la noi scorul va fi și mai mare. Cu Dumnezeu înainte, prieteni, și fără ezitări!

Cozmin Gușă