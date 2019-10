Ne arata Klaus Iohannis ca este un presedinte jucator sau este o interpretare gresita a art. 103 (1) din Constitutie?

Incerc sa ofer un raspuns la dilema din titlu, bazandu-ma pe informatiile pe care le detin pana acum, precum si declaratiile presedintelui aparute in mass-media:

ARTICOLUL 103

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Cam asa suna articolul din Constitutia Romaniei care face referire la învestirea unui nou guvern. Altfel zis, daca analizăm cum a procedat ieri presedintele Romaniei, vom constata ca a facut taman invers. Concret, Presedintele a propus un premier pe care acesta il agreaza fara ca acesta sa fie, însă, sustinut de o majoritate parlamentară, asa cum se mentioneaza in articolul din Constitutie. Daca ar fi sa analizam la rece procedura, am putea spune ca Presedintele Romaniei nu a actionat constitutional.

Mai mult, dezbaterile din ultima vreme ne determina sa credem ca un guvern majoritar PNL nu va trece de votul Parlamentului. Cu toate acestea, efectele unui astfel de scenariu ar putea avantaja PNL in detrimentul celorlalte partide din opozitie, care se feresc de guvernare ori o conditioneaza, ceea ce il ajuta pe candidatul Klaus Iohannis la prezidențiale, sa creasca si mai mult in ochii electoratului.

Si pentru ca procedural, presedintele Romaniei mai are dreptul constitutional sa desemneze inca o data un premier, care ar fi probabilitatea ca acesta sa propuna acelasi nume si sa bage mortul in casa tuturor parlamentarilor? Una foarte mare as zice, mai ales ca am mai trecut printr-un asemenea exercitiu politic in varianta Basescu- Boc.

Parlamentarii ar vota "pentru" cea de-a doua propunere de premier cu acelasi nume, ca sa nu isi piarda mandatele, iar in felul acesta, "guvernul meu II" s -ar putea ocupa de organizarea alegerilor prezidentiale precum si de guvernarea pana la urmatoarele alegeri.

Intrebarea ar fi daca isi asuma Presedintele Romaniei neaplicarea cu strictete a procedurii constitutionale, in numele unui calcul politic ori este vorba de o interpretare greșita a articolului 103 (1) din Constitutie?

Simona Man