Operațiunea felierii mișcării suveraniste continuă prin aruncarea în lupta electorală a preotului catolic Cristian Terheș

La începutul lunii aprilie 2024, în urma propunerii lui George Simion pentru mine de a candida la Primăria București, ca independent, dar susținut de AUR, vă aduceți aminte că am condiționat acceptul meu de anunțul candidaturii liderului AUR la președinție.

Am și motivat atunci că, dacă nu va face acest lucru, în interiorul AUR vor fi declanșate mișcări de rupere, printre care am amintit dezertarea lui Cristian Terheș, despre care am spus atunci că va candida separat la prezidențiale și i-am explicat în detaliu acest lucru lui George Simion. Bineînțeles că am spus și public. Dacă Simion ar fi acceptat atunci propunerea mea, Terheș ar fi avut de ales între a susține public candidatura liderului AUR sau a pleca înainte de europarlamentare, acolo unde el a ocupat locul întâi pe lista AUR. Simion m-a refuzat atunci, nu a dorit, din motive extrem de dubioase, să facă anunțul public de candidatură la prezidențiale și ulterior ne-am despărțit drumurile. Eu n-am mai acceptat să candidez din partea AUR, tocmai din pricina acestui refuz și a ceea ce prevedeam că se va întâmpla.

Tot cu acea ocazie, Terheș a scăpat din capcana pe care recunosc că i-am întins-o, dar înspre binele mișcării suveraniste, iar acum se va lansa la prezidențiale separat de AUR, dând o lovitură dură, dacă nu chiar decisivă, nu numai prin diminuarea șanselor lui George Simion pentru calificarea în turul doi la prezidențiale, dar implicit și AUR-ului, care, în acest scenariu perdant, are la parlamentare o perspectivă de scor ce va trece cu greu de 10%. Să știți că n-am avut informații legate de intenția de dezertare a lui Terheș, dar l-am analizat demult prin prisma convingerii mele că el este un politician cu manetă, coordonat demult din zona SIE, cu eventuale sarcini operative inclusiv în Statele Unite ale Americii, apoi revenit pe teren românesc; deci Terheș în mintea mea era oricând gata să fie pus să execute mișcări care să diminueze șansa suveraniștilor de a avea un scor mare la parlamentare sau chiar de a da președintele.

Ieri, un site de știri al AUR-ului, Anchetatorii.ro, a publicat un articol dur contra lui Terheș, pe care-l acuză de trădare și au dreptate, aruncând, însă, responsabilitatea în cârca șefului SIE, Gabriel Vlase, care, în viziunea lor, l-ar întoarce cu cheița și l-ar coordona pe Terhșe. Ei bine, aici ei greșesc, prima dată că vina cea mai mare este a liderului lor, George Simion, care ar fi putut preîntâmpina acest semi-dezastru dacă ar fi acționat la timp și rațional, după cum știți că i-am cerut-o, și nu tot la maneta unora ce au autoritate asupra lui, dar greșesc și a doua oară, indicându-l în mod direct pe Vlase ca fiind responsabil. Ei bine, nu. La SIE e responsabil de jocurile de culise politice cineva pe nume Eugen Nedelcu, adică prim adjunctul serviciului secret, cel care veghează parcursul electoral al mai multor rezidenți pe care SIE îi are angrenați și în această campanie electorală. Veți afla de la mine în următoarele luni despre cine e vorba și în ce fel se face treaba.

Vin în final și la acea situație cu apelul meu din iulie, în urmă cu o lună și jumătate, pentru reunificarea mișcării suveraniste, apel care a fost tratat cu fundul (să mă scuzați) de către liderii principali de tip suveranist. Cunoașteți ce a fost cu episodul Capșa, dar acum știți și despre simulacrul de unire a suveraniștilor de ieri, iar astăzi vă puteți explica eșecul electoral previzibil al suveranismului, tot prin prisma faptului că au acționat în această direcție extrem de dur, dar și de precis oamenii serviciilor secrete. Și le-a reușit! Dar nu puteau reuși, dacă n-ar fi împânzit din timp structurile de conducere ale partidelor suveraniste cu agenții lor acoperiți, ce se bat toată ziua, bună ziua cu cărămida în piept, zicând că sunt politicieni ce apără interesul național. Eu zic că sunt politicieni cu manetă, cărora e bine să le adresăm celebrul îndemn „Hai sictir!".

Cozmin Gușă