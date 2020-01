Putem spera într-o soluție imparțială a CJUE în cauza având ca obiect desființarea SIIJ?

Pe siteul petitieonline.ro a aparut un protest al angajatiilor de la CFR Calatori care doresc demisia directorului general Valentin Dorobantu. Redam in continuare textul petititiei:

Compania spatiala SpaceX, detinuta de miliardarul Elon Musk, a distrus controlat o racheta, duminica, in cadrul unor teste care au avut scopul de a verifica sistemul de salvare al capsulei Dragon, ce va fi folosita pentru transportul de oameni, astronauti sau turisti, potrivit nytimes.com.

Europarlamentarul Traian Basescu sustine ca, in situatia in care alegerile locale s-ar organiza concomitent cu cele parlamentare, datorita masinariei de partid, PSD ar avea un scor electoral mai bun la parlamentare decat daca acestea ar fi organizate separat.

Patru barbati care se dadeau drept politisti si jefuiau straini au fost prinsi in flagrant duminica, dupa ce solicitasera unui cetatean italian actele si banii si incercau sa ii fure o parte din suma.

Un procuror DNA a cerut, luni, Tribunalului Bucuresti sa-l condamne pe fostul sef al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, la o sentinta cu executare in penitenciar pentru infractiunea de trafic de influenta.

Cantaretul si compozitorul american David Olney a murit, sambata, pe scena, in timpul unui concert desfasurat in statul american Florida. Artistul avea 71 de ani, scrie CNN. Cel mai probabil, David Olney a murit in urma unui atac de cord, conform sursei citate.