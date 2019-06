Rares Bogdan fie iese la bataie, fie se ingroapă politic!

Ceea ce am anticipat cu o luna in urma este pe cale sa se intample, daca nu s-a si intamplat deja. Ludovic Orban vrea sa se debaraseze de Rares Bogdan, cel fara de care PNL nu ar fi obtinut victoria in alegerile europarlamentare. Orban dovedeste inca o data ca e lipsit de orice fler politic, un "cașalot" eșuat pe un țărm îndepartat, care-si da ultima suflare departe de valul salvator.

Scriam in textul de acum o luna, despre "Ecuatia Rares Bogdan" ca: "Rolul pe care ar dori sa si-l adjudece Ludovic Orban, ca viitor premier din partea partidului care a castigat alegerile europarlamentare, dupa inlaturarea actualului guvern PSD, este unul care nu are sorti de izbanda, seful PNL avand o audienta 'minuscula', fiind in postura hilara si caragialesca a unui Sica Mandolina. Tocmai de aceea, am impresia cel putin, ca Orban - constient de rolul de țuțăr politic - vrea sa faca pasul la ofsaid. Si sa-l indeparteze pe razboinicul Rares Bogdan, sa-l trimita la Bruxelles, departe de jocul politic intern, care se anunta unul extrem de incitant si tensionat. Rares ar putea fi un varf de atac de o abilitate atat de necesara situatiei, un tanar politician cerut de o masa electorala care a votat schimbarea clasei politice, dorinta de intinerire si de excludere a vechiului din scena politica interna, a eliminarii 'statului paralel' si a oricarui politician 'perpenticular' pe vointa poporului."

Si ca sa fie si mai clar, am anticipat ca Orban o sa doreasca sa-l tina cat mai departe pe Rares Bogdan de politica de la Bucuresti: "Cu mare pompa, in cadrul unui discurs plin de beteala, mahmuric dupa betia victoriei nesperate dupa votul anti-PSD si nu pro-PNL, Ludovic Orban a anuntat ieri ca Rares Bogdan va fi liderul unui fantomatic grup de la Bruxelles. Nimeni n-a inteles exact ce grup si ce va conduce Rares acolo. Sigur, Rares Bogdan e un tip carismatic, cult, spontan, are inteligenta si fler politic, toate la un loc, suficient cat sa placa liderilor europeni, e un tip care a dovedit la summitul de la Sibiu ca se poate 'mula' pe politica europeana si poate face fata unei discutii la nivel inalt cu Merkel, cu Macron etc. Numai ca rolul lui Rares Bogdan nu asta ar fi. Nu si-a pierdut sapte ani ca realizator al 'Jocurilor de Putere', infierand abuzurile si coruptia politicienilor nostri, pentru ca sa fie exilat la Bruxelles, impreuna cu dinozaurii din PNL si PD-L, brat la brat cu Vasile Blaga. Rares este cel care a adus cel putin 8% Partidului National Liberal la europarlamentare. Rares a fost cel cu audienta maxima si care a vibrat coarda ce a rezonat cu vointa de schimbare a electoratului, in vreme ce mandolina lui Sica suna dezacordat, la fiecare discurs. Sa fie Rares Bogdan doar 'maurul care si-a facut datoria'?, care acum poate sa dispara..."

De fapt, ce-a facut Rares Bogdan? Fidel misiunii sale politice a cerut ca daca accepta sa devina liderul PNL Bucuresti (renuntand la postul de la Bruxelles, pentru ca nu putea sa repete gafa lui Bușoi, de a fi "si-n caruta, si-n teleguta") atunci sa aiba propria echipa, sa numeasca el presedintii de sectoare, candidatii la viitoarele alegeri locale etc. Sa nu accepte sa se alieze cu PSD si liberalii sa se retraga din functiile administrative care ar putea sa-i asocieze cu social-democratii. Este de la sine inteles ca asa e corect. Rares nu a facut nimic scandalos, a facut ceea ce s-a angajat in fata electoratului si a facut ceea ce a crezut atatia ani ca realizator al emisiunii "Jocuri de Putere". Orban este, in schimb, cel defect! Orban a batut palma cu PSD, cu Gabriela Firea, ca liberalii s-o ajute in Consiliul General daca nu-i da Dancila OUG pe Codul Administrativ, ca sa treaca cele 11 companii municipale care trebuie sa preia patrimoniul de la cele 22 de companii declarate ilegal constituite de instanta. Pentru ca Bucurestiul e in faliment! La schimb, intr-o prima "manevra", pupila lui Orban, madam Hristu a devenit sefa ADP Sector 1 cu sprijin de la PSD.

Ca atare, Rares Bogdan il deranjeaza rau pe Ludovic Orban. Care Orban nici macar nu l-a trecut in delegatie la consultarile de la Cotroceni tocmai pe el, pe care Klaus Iohannis il numise "Number One". Mai clar: in serialul SF Star Trek, "number one" era pozitia ierarhica imediat sub comandantul "Enterprise", un serial ce i-a placut mult lui Iohannis. Presedintele Romaniei il vede pe Rares Bogdan ca mana sa dreapta, cel ce ar putea sa preia oricand "comanda" de la acesta. Fapt ce sigur ca nu i-a placut lui Orban. Un Orban mititel, ca un klingonian subnutrit, care nu pricepe ca "Flota Stelara" e la Bruxelles si Washington si jocurile din Romania se fac la alt nivel, care in niciun caz nu-l prevad pe el si șotronul pe care-l joaca cu pesedistii!

Incheiam articolul de acum o luna in felul urmator: "Taman acum, Orban face dovada unei gandiri inchistate, invechite, paranoice, care nu va conduce decat la un nou dezastru politic si la intarirea PSD. (...) Iohannis ar putea face acum greseala de a pica in plasa lui Orban, caci nu-mi inchipui ca tocmai Iohannis ar putea fi cel care a ticluit marginalizarea lui Rares Bogdan, dupa ce s-a folosit de el. Ar fi o ticalosie! Iohannis ar putea sa-l recupereze pe Rares (...). Sa te debarasezi de 'locomotiva' Rares Bogdan in acest context este ca si cum nu ti-ai dori doar o deraiere de la linia pe care o vrea electoratul, e ca si cum te-ai sinucide intre tampoane!" Nu ma bucur ca am avut dreptate. La vremea cand scriam acele randuri o faceam ca un avertisment, puneam "răul inainte". Acum vad ca Orban e acest "rău", care nu face altceva decat sa traga dupa el partidul intr-un dezastru de neimaginat, intr-o groapa fara iesire. Rares Bogdan nu se mai poate ascunde dupa o diplomatie politica "politicoasa". Trebuie sa iasa la bataie si sa revendice ce-i al lui si ce-a castigat el cu electoratul lui. Daca va accepta sa se "ingroape" la Bruxelles va fi sfarsitul lui politic...

Bogdan Comaroni