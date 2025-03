Românii-sorosiști dau năvală să pupe dosul lui Putin!

Astăzi, a apărut un articol, preluat din Financial Times, care confirmă ceea ce eu spun demult, și am dezbătut asta inclusiv cu colegii mei din Clubul de Gândire GOLD, anume faptul că România s-a aflat pe masa de negociere dintre Vladimir Putin și Donald Trump și că vom intra curând în sfera de influență a Rusiei, dar curând-curând, repede-repede; nu anul viitor, nu în toamnă, curând, în următoarele săptămâni.

Articolul din Financial Times vorbește și despre Bulgaria, într-adevăr, și e firesc să fie așa, adică și România, și Bulgaria să intre în sfera de influență a Rusiei și spun că e firesc, deoarece chiar omul lui Donald Trump, celebrul deja Steve Witkoff, a anunțat, zilele trecute, că Rusia cere (și, după toate probabilitățile, va primi) controlul Mării Negre, total, al tuturor porturilor de la Marea Neagră. Deci, implicit, cerând controlul Mării Negre și obținându-l, capătă și intrarea în sfera de influență a ei a țărilor riverane Mării Negre, care astăzi sunt în NATO, anume România și Bulgaria, iar cu Turcia, care și ea este în NATO, bineînțeles că se va negocia altceva, pentru ca acest control al Rusiei la Marea Neagră să fie cvasitotal. Probabil că noul proiect de includere a României și Bulgariei în sfera de influență a Rusiei, pe care Putin îl va anunța în curând, va fi unul de tip panortodox (țineți minte cu „Internaționala Ortodoxă", am mai scris despre asta și voi reveni mâine).

Deocamdată, ca să vă amuzați, aflați că am primit mesaje în cascadă, imediat după ce am publicat știrea din Financial Times referitoare la predarea României de către Trump către Putin. Unele mesaje au fost amuzante, altele erau de felul prin care unii deja își oferă serviciile mie. Păi cum, de ce mie? Nu sunt eu putinistul-șef din România? Nu așa m-au pictat ani de-a rândul, peste 20 la număr, toți sorosiștii din România, ăia coordonați de către Coldea, și alții, necoordonați de către Coldea? Ba da. Eu am fost putinistul-șef, în viziunea lor, și acum bineînțeles că toată lumea a crezut această gogomănie, acest afront la adresa mea și acționează în consecință. Uitați, spre exemplu, o știre trimisă mie, acum două ore, de pe un site sorosist, Aktual24.ro, care zice așa (zicea acum doi ani): „Gușă se deconspiră. Prezintă lista celor 44 de pro-putiniști din presă și politică" și dă o poză cu Clubul de Gândire GOLD. Eram la masă și erau și toți cei din Clubul de Gândire GOLD, toți pe care îi știți, care sunt invitații mei; în plus era și H.D. Hartmann, era și Adrian Severin, era și Dan Dungaciu, era și Petrișor Peiu, era până și George Copos, era până și Generalul Grumaz - erau vreo 10-12 oameni și, sigur, această știre astăzi are cu totul altă valoare, nu? După aia, am mai primit o altă știre, tot de pe un site sorosist, căruia îi zice PressHub, tot așa, „bate șaua să priceapă iapa". Ce zice știrea, care e veche de un an și ceva: „Cartea cu lista putiniștilor retrasă de pe piață de editură. Somații și amenințări cu judecata".

Era vorba despre cartea scrisă de către unul, Bocancea, de la Iași, în care prezenta o listă cu putiniștii, în care eram și acolo la loc de frunte, putinistul-șef, dar mai erau încă mulți, mai mult de 44, acolo erau vreo 100, și ne deferea, cum ar veni, americanilor, să ne aresteze, cumva, că suntem putiniști, bineînțeles, fără nicio dovadă. Până la urmă, cartea a fost retrasă. Ce vreau să vă explic? Va fi fierbere mare, prieteni goldiști! O să vedeți că, mă rog, cu această ocazie a predării României de către Trump lui Putin, ocazie extrem de tristă, apropo de lipsa de reacție a României, pe care am reclamat-o, dar nimeni nu se sinchisește (o să revin pe larg la asta și la modul serios, dar acum suntem la momentele mai glumețe), eh, o să vedeți că unii nu vor mai recunoaște nimic din ceea ce au făcut în aceste ultime decenii. O să zică, dimpotrivă, că ei au fost chiar putiniști, și nu sorosiști; că au fost putiniști și nu sorosiști de când mama lor i-a făcut. Unii poate își schimbă și numele. Cei ce pot, că, spre exemplu, Radu Tudor poate deveni extrem de rapid Raduvici Tudorovici, dar cu Mihai Gâdea sau cu Bogdan Chirieac ce ne facem? Că e mai greu de pronunțat Gâdeavici sau Chirieacovici... Ăștia trebuie să-și schimbe numele de tot.

V-ați dat seama că glumesc amar, dar o fac mai vesel, acum, la final, prin următoarele apeluri:

Apelul 1: Vladimir Vladimirovici Putin: „Spălați-vă zilnic, că dau năvală românii-sorosiști ca să vă pupe dosul!"

Al doilea apel, pentru că nu trebuie să uităm că avem foarte mulți noi trumpiști, mai ales candidații la prezidențiale; ei, la rândul lor, vor fi obligați, în urma predării României de către Trump Rusiei, s-o lase și ei mai moale, pentru că nu va mai fi popular în România ce tocmai execută Trump prin această predare către Putin. Și atunci, lui Trump îi zic așa: Donald Trump: „Gândiți-vă dacă îl mai lăsați pe Don Jr. să vină în România, acum, în luna martie, că poate cei cu care a fost plătit ca să se întâlnească vor fi plecați de acasă!". Sunt convins că pricepeți și tâlcul, dar și umorul apelurilor mele.

