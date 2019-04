Na, că ma uit in calendarul ortodox, in ziua dinaintea Floriilor, cu gând nesăbuit de dezlegare, la orice, la o icră, la o spinare de somn, la o coasta de crap, la o aripioară de păstrav, macar... nimic! Untdelemn si vin! Atât! Cu vinul, mă pricep... Aflu, insă, de prin slove că e Sâmbăta lui Lazăr. A celui Lazăr, inviat din morți de Iisus, minune făptuită de față cu martori...

Nici măcar Tudorel Toader n-ar fi avut ce sa zica, dacă-ar fi trăit pe vremea aia - si poate o fi trăit, cuantic vorbind -, sa crâcnească la o adică, ca mi-l si inchipui ca trimis al lui Pilat din Pont (un fel de Epilat din Ponta cel de azi!) ca să-si dea cu părerea daca e legal sau nu si de unde până unde atâta Justitie Divină? (Cine e "di vină"?, poate, că pre limba dulce a Ieșilor a citit Toader la manual, la codul penal, adicătelea). Daca Lazăr e viu, pă bune, nu conteaza, poa'sa fie ilegal ca retrăieste, conform dreptului roman pre-napolionean. Cum si "completul de 5", de mai incolo in timp, cel al lui Caiafa, dupa Florii, in Joia dinspre Vinerea Mare, ar fi putut fi ilegal constituit, nu mai zic de ăl de 3, de la Ana, ceea ce ar fi condus, dupa judecata din zilele noastre la o revizuire, colea, la reluarea cazului, in ciuda lui Baraba. Carevasazica, tot dupa Tudorel Toader - pe vechi - s-ar fi putut contesta si chiar anula Invierea!

Si Lazăr ăsta al nostru, tot in sambata lui Lazăr ăl vechi, a primit dezlegare... La pensie! Mare si specială, bașca decorat de președinte, de societatea civilă, mai cu grad decat atunci cand a intrat in procuratura, de-l plasă Securitatea la Aiud, la martirii anti-comunisti, creștini săracii..., ca sa dea el primul cu piatra! Să vezi si sa nu crezi cum se reia istoria, dar pe alte planuri, cu personaje schimbate, mutatis mutandis, plasate intr-o veritabilă rotire de cadre pe care sectia "Personal" a Celui de Sus le trimite la post, si nu ma refer la Postul Pastelui! "Precum in Cer, asa si pe Pământ!" Tot printr-o rotire de cadre, pământeană, deodata cu miscarea de revolutie a Terrei, si Lazăr Augustus al nostru ar putea invia din "morți" pe la Curtea Constituțională, din partea lui Iohannis Cezar, să fie primit! Ceea ce nici chiar torționarii lui Iisus n-ar putea intelege!

Bogdan Comaroni