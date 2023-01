Săracu' Ciucă! Extremismul e-n fața lui, și se cheamă Popescu, sau prin paturile liberalilor de tip Orban

Nu m-ați văzut să comentez ce-ar zice vreodată Nicolae Ciucă, deoarece îl consider un lider fără inițiativă sau idei, prefer să analizez PNL prin prisma acțiunilor celor ce "țin ațele" liderilor liberali, de tipul Iohannis sau Coldea, ce-și împart (aproape în mod egal!) autoritatea asupra lor.

PNL a ajuns astfel într-o fază premergătoare scindării, iar ședința discretă pe care-au ținut-o ieri la Vila Lac 2 devine interesantă pentru a vedea cum decid să acționeze într-o asemenea situație gravissimă. „Opriți lupta internă, luptați pentru români cu programe, cu soluții! PNL va fi la guvernare după 2024 dacă va fi garantul stabilității și dezvoltării. Dușmanul real al României și al PNL este extremismul în toate formele lui. Noi PNL suntem cei care trebuie să apărăm și promovăm patriotismul adevărat, moderat, proeuropean, nu cel fals, anarhic, destabilizator, cu comenzi în afara țării și a UE", a spus Ciucă. (stiripesurse.ro)

E limpede că nu asta s-a discutat în cele 7 ore (!) de ședință, dar și că frazele lui Ciucă oferite presei au fost scrise de către consultanții lor de trei parale. E important însă că se pune problema luptei PNL împotriva extremismului, care nu există ca pericol potențial la nivelul opoziției politice din România, cele două grupări ce pot fi acuzate de astfel de mesaje, AUR și USR/Reper, sunt văduvite de expertiză, vigoare, lideri charismatici, măcinate serios de conflicte interne ce le vor pulveriza ușor în perspectiva lui 2024. Extremismul există însă și e exercitat din interiorul PNL, prin decizii, cum sunt cele ale lui Popescu-Energie, ce au dinamitat inclusiv securitatea energetică a țării, nu le mai înșir pe toate aici.

Petrișor Peiu a analizat la Realitatea PLUS, sâmbătă seară, un document bombă care arată cum România a cumpărat cu un miliard de dolari o parte din zăcământul Neptun, dar gazele fuseseră vândute deja companiei de stat din Ungaria, ce se va îndestula în următorii 8 ani din gazul românesc, decizie impusă sub coordonarea lui Popescu, cel ce a stat ieri la masă cu Ciucă. Acest subiect n-a fost discutat de către liberali ieri, deși era unul ce trebuia să ducă direct la audierea în Parlament și la Parchet a făptașilor, ba chiar pot să vă asigur, din surse bune, că în cele 7 ore nu s-a discutat DELOC despre energie! Extremismul decizional de tip guvernamental, cu consecințe letale pentru economie și viața oamenilor, stă, prin reprezentanții săi, chiar la masă cu Ciucă, iar el se preface că-l caută pe la amărâții și nevolnicii/neterminații din AUR și USR/Reper.

A apărut ieri și scrisoarea deschisă a fostei amante a lui Ludovic Orban, iar pentru că documentul n-a fost contrazis de către principalul destinatar, o iau de bună pentru comentat (puterea.ro). Nu mă interesează că LuCOVID are o amantă sau mai multe, asta e o treabă pe care n-o are de decontat decât în familie, ba chiar, la cum arată azi electoratul, asta îl poate vizibiliza în mod eficient. Femeia din Corbeanca descrie însă felul în care, în timpul pandemiei și din poziția de președinte PNL și prim-ministru, Orban, acompaniat de lideri administrativi, pierdea vremea cu flirturi și decizii de budoar, iar asta ține de pericolul extremismului comportamental al liderilor.

Problema PNL-ului e chiar mai mare decât a lui Orban, pentru că femeia ne informează cu detalii clare că toți șefii partidului erau la curent cu zbenguielile și acțiunile de amorezat ale lui LuCOVID, iar liderii de-atunci sunt și cei de-acum, cu Ciucă inclus. Au tăcut cu toții tocmai pentru că situația de a conduce guvernul sau ministerele cu amantele sau amanții la brațetă, pe posturi de consilieri privilegiați, e una aproape generalizată la liberali, și există date despre asta, cu care "marii lideri" se șantajează reciproc, iar asta e o amenințare majoră atâta timp cât acești oameni guvernează.

Pe scurt, deciziile se iau cam ca-ntr-un bordel, unde toți se satisfac sub privirile tuturor, dar joacă la plecare cartea onorabilității, însă cu frica inclusă c-ar putea fi deconspirați ulterior. Lui Orban i-a venit rândul acum doar pentru că a devenit evident că șeful său operativ, același Coldea, îl pune să lucreze la scindarea PNL, deci șturlubaticul LuCOVID trebuie disciplinat urgent, prin mijloace și proceduri ce se folosesc de obicei doar în caz de avarie gravă, iar PNL se află azi exact în această situație.

Liberalii au avut așadar o ședință de 7 ore, în atmosfera bordelului lor unde toți știu totul despre fiecare dintre ei, de la volanul unei guvernări marcate de acte de subminare a economiei naționale, unde au decis că pornesc la vânarea extremismului. În ce stare arată că sunt, e mai previzibil că se vor împușca rapid în picior și vor fi obligați să apeleze tot la SMURD-ul lui Arafat. Suntem oricum într-o perioadă în care vă puteți aștepta la evenimente provocate, de tip tragic, ca și "Colectiv" sau "10 August 2018", prin care Statul Paralel a reușit să reseteze jocul politic.

Cozmin Gușă