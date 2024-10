Scrisoarea lui Claudiu Târziu expune adevărul degringoladei din AUR

În urmă cu două zile, europarlamentarul Claudiu Târziu, în calitatea sa de lider al partidului AUR, a adresat o scrisoare deschisă membrilor conducerii partidului și, așa cum e normal să se întâmple, ieri, această scrisoare a fost preluată de către presă.

Ce face Târziu și ce zice, în rezumat, în această scrisoare:

Teme precum case de 35 mii euro, vestea despre alianța cu USR, nevalidarea unor candidați aleși în consilii locale și județene, nominalizarea pe sprânceană a candidaților pentru Parlament, secretomania care învăluie orice hotărâre la nivelul partidului, membri și candidați care au fost mințiți, lideri alungați în mod dezonorant, supunerea oarbă față de liderul Simion, apropierea de „bombardieri", toate acestea și multe altele sunt pe larg explicate în scrisoare de Claudiu Târziu, care spune că partidul a ajuns să fie condus de un singur om, că filialele locale nu sunt real organizate și independente și că următoarele alegeri vor arăta dezastrul cu care a fost condus AUR.

Claudiu Târziu avertizează asupra situației dezastruoase care domină partidul: „Ne apropiem cu inconștiență de finalul unui an electoral dezastruos, iar dimensiunile catastrofei sunt încă greu de estimat...Să privim cu luciditate fotografia momentului: în alegerile locale și europarlamentare de anul acesta am fost călcați în picioare de cele două partide care au distrus România în ultimii patru ani."

În concluzie, prieteni goldiști, vorbim despre un text bine elaborat de către Claudiu Târziu, ce aduce la suprafață o mare criză internă din AUR, criză despre care s-a tot vorbit, dar n-a căpătat confirmare publică până acum. În partidul AUR este al doilea episod de tip cutremur în ultima perioadă, după plecarea lui Cristian Terheș în candidatură separată, însă acest episod de tip cutremur cu Claudiu Târziu este unul cu mult mai mare efect distructiv. Nu-mi place să-mi dau dreptate în acest caz mie, lui Cozmin Gușă, dar încă din martie l-am avertizat pe George Simion de mai multe ori în privat despre acest șir de incidente care va urma, am expus la un moment dat și public acest lucru, că treburile se vor derula în seria Cristian Terheș și apoi Claudiu Târziu. Ăsta era atunci și motivul pentru care am condiționat, dacă vă amintiți, acceptarea candidaturii mele la funcția de primar al Bucureștiului sprijinit de AUR de anunțul concomitent al înscrierii în candidatură la prezidențiale pentru Simion, apoi, pe cale de consecință, unificarea mișcării suveraniste, și am făcut asta, deoarece știam că, dacă nu se procedează așa, atunci nu se vor putea bloca mișcările de dezagregare operate de către serviciile secrete, în special de SIE, care a fost ales să fie serviciul secret care distruge mișcarea suveranistă.

Cred că Petru Romoșan a fost cel din Clubul de Gândire GOLD care a vorbit despre transformarea suveranismului în „ciolanism" și chiar despre asta zice Claudiu Târziu în scrisoarea sa de ieri, pe care George Simion azi nu o mai recunoaște, ba chiar zice că și Claudiu Târziu nu și-ar mai asuma-o, numai că a confirmat-o ieri presei, așa cum se poate vedea din imaginea atașată acestui articol, dialogul său cu redactorul de la Solid News.

Ei bine, acest joc îi înfundă și mai rău pe AUR-iști, dar în același timp ei nici nu mai pot confirma public marasmul la care au ajuns, deoarece este mult prea aproape termenul alegerilor pentru o eventuală reformă în AUR. Ce este cert este că serviciile secrete din Securistan = România au lucrat eficient pentru a dezagrega mișcarea suveranistă. În cazul Dianei Șoșoacă au operat în mod grobian și la vedere; la AUR, însă, au operat prin șantaje subterane, pe care le-au aplicat în principal, dar nu numai, asupra lui George Simion, pe care în final se vede că l-au folosit doar ca pe o marionetă de doi bani, l-au decredibilizat definitiv și îl fac de râs încă „Big Time", cum le place celor din SIE să spună, apropo de exclamația penibilului Florin Cîțu. Vinovatul principal pentru dezagregarea mișcării suveraniste mie îmi apare ca fiind Serviciul de Informații Externe, adică SIE, dar e tot la fel de clar că au avut și cu cine să opereze în acest dans al deziluziei. Liderii suveraniști au fost foarte potriviți pentru așa ceva, iar ei mai apar astăzi doar că o gașcă de parveniți, puși pe căpătuială. Fiți liniștiți, nu vă agitați sau enervați-vă, cum doriți, nu le e rușine nici unora, nici altora, nici securiștilor, nici acoperiților, așa că fiți pe pace; ei se comportă la fel ca înainte, deși n-ar mai trebui să scoată capul în lume după batjocura pe care au aplicat-o asupra unor români ce încă mai sperau că era posibil să-și ia țara înapoi.

Cozmin Gușă